Tencent Cloud Perkenalkan WorkBuddy dan Miora, Agen AI Baru, untuk Dorong Inovasi dan Hasil Bisnis Nyata di Asia Tenggara

Tencent WorkBuddy (WorkBuddy) dan Tencent Design Miora (Miora) adalah dua agen AI terbaru yang mengubah AI asisten menjadi sistem yang bisa langsung mengeksekusi tugas. Keduanya merupakan tambahan terbaru dari "agent playground" Tencent Cloud yang terus berkembang, guna memberikan hasil bisnis yang nyata dan meningkatkan efisiensi tugas profesional sehari-hari melalui rangkaian solusi siap pakai untuk perusahaan:

WorkBuddy memungkinkan tim untuk otomatisasi alur kerja kantor, mulai dari analisis data hingga pembuatan laporan. Hanya dengan satu instruksi, sistem bisa menghasilkan produk akhir yang matang dengan menjalankan berbagai tugas dan agen secara bersamaan. WorkBuddy juga mendukung integrasi berbagai model AI secara fleksibel melalui API, serta bisa dikelola dari jarak jauh lewat aplikasi seperti Discord, Slack, dan Telegram dengan tetap menjaga produktivitas dan tata kelola yang aman.

memungkinkan tim untuk otomatisasi alur kerja kantor, mulai dari analisis data hingga pembuatan laporan. Hanya dengan satu instruksi, sistem bisa menghasilkan produk akhir yang matang dengan menjalankan berbagai tugas dan agen secara bersamaan. WorkBuddy juga mendukung integrasi berbagai model AI secara fleksibel melalui API, serta bisa dikelola dari jarak jauh lewat aplikasi seperti Discord, Slack, dan Telegram dengan tetap menjaga produktivitas dan tata kelola yang aman. Miora adalah studio kreatif berbasis AI (AI-native) dengan memori persisten yang membantu para desainer, kreator konten, dan pemasar dalam menjaga konsistensi visual di berbagai merek dan kampanye. Cukup dari sebuah instruksi (brief) berbahasa sehari-hari, Miora akan mengerahkan spesialis kreatif yang tepat untuk menghasilkan grafis siap produksi, video, aset 3D, serta antarmuka pengguna (user interface), sehingga mampu memangkas siklus pembuatan karya dari hitungan minggu menjadi beberapa jam saja.

Bersamaan dengan kedua agen baru tersebut, Tencent Cloud juga memperkenalkan platform Model-as-a-Service bernama TokenHub. Platform ini menyediakan satu gerbang API terpadu untuk mengakses berbagai model pihak ketiga terkemuka. Hal ini memudahkan para developer untuk menggabungkan berbagai model secara efisien, mengoptimalkan kinerja dan biaya, serta mendukung aplikasi AI perusahaan yang fleksibel dan mudah dikembangkan (scalable).

Asia Tenggara Memimpin Adopsi AI Global

Perkembangan "agent playground" Tencent Cloud ini hadir di tengah pergeseran tren regional menuju adopsi AI di tingkat perusahaan. Saat ini, banyak organisasi memprioritaskan penerapan AI yang aman, mudah dikembangkan, dan selaras dengan tata kelola perusahaan. Di kawasan Asia Tenggara, Tencent Cloud telah membantu para pelanggan menerapkan teknologi cloud dan AI pada skenario bisnis nyata, mulai dari perbankan berbasis AI bersama Ryt Bank di Malaysia, hingga transformasi ritel bertenaga AI dengan CP AXTRA di Thailand.

Melihat Asia Tenggara yang sedang menunjukkan momentum kuat dalam mengembangkan dan menguji coba AI, perusahaan-perusahaan di wilayah ini sekarang mulai mengeksplorasi agen AI. Mereka berada di posisi yang tepat untuk bereksperimen dan menerapkan agen AI ini ke dalam alur kerja mereka. Ekosistem AI Tencent Cloud memungkinkan organisasi untuk mengintegrasikan dan menggunakan WorkBuddy serta Miora dengan lancar, sehingga meningkatkan produktivitas, otomatisasi, dan hasil kreatif dengan tetap menjaga standar tata kelola dan kepatuhan hukum.

"Fase adopsi AI berikutnya mengarah pada agen pintar yang dapat mengeksekusi alur kerja rumit secara mandiri hanya dengan satu arahan singkat, tetapi tetap beroperasi dalam batas pengawasan manusia," ujar Sherina Chen, Global Product Operations Manager WorkBuddy & Miora. "Lewat agen seperti WorkBuddy dan Miora, kami membantu organisasi dan para profesional membuka potensi produktivitas yang lebih besar, mempercepat eksekusi kreatif, dan mencapai hasil yang terukur dalam lingkungan yang aman dan teratur. Hal ini mengalihkan beban kerja yang padat eksekusi ke agen AI, sehingga mereka dapat meningkatkan standar operasional harian untuk fokus pada pengambilan keputusan penting dan mendorong inovasi."

Para pengunjung di SuperAI 2026 dapat melihat langsung demonstrasi interaktif dari WorkBuddy dan Miora di booth Tencent Cloud. Demonstrasi ini menunjukkan bagaimana agen AI dapat mendukung produktivitas di tempat kerja serta produksi kreatif. Booth tersebut juga menampilkan berbagai solusi pilihan dari ekosistem AI Tencent Cloud yang lebih luas—yang mencakup lebih dari 400 solusi untuk pasar global, termasuk TokenHub, CodeBuddy, ClawPro dan lainnya. Hal ini memberikan gambaran menyeluruh tentang kapabilitas Tencent Cloud di bidang pengembangan AI, infrastruktur, hingga aplikasi perusahaan.

Tentang Tencent Cloud

Tencent Cloud, salah satu perusahaan cloud terkemuka di dunia, berkomitmen untuk menciptakan solusi inovatif guna menyelesaikan masalah di dunia nyata dan mewujudkan transformasi digital bagi industri cerdas. Melalui infrastruktur globalnya yang luas, Tencent Cloud menyediakan produk dan layanan cloud yang stabil, aman, dan terdepan bagi bisnis di seluruh dunia dengan memanfaatkan kemajuan teknologi seperti komputasi cloud, analisis Big Data, AI, IoT, dan keamanan jaringan. Sudah menjadi misi berkelanjutan kami untuk memenuhi kebutuhan berbagai lini industri, termasuk bidang game, media dan hiburan, keuangan, layanan kesehatan, properti, ritel, perjalanan, serta transportasi.

SOURCE Tencent Cloud