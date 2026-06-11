Tencent Cloud Memperkenalkan Ejen AI Baharu, WorkBuddy dan Miora, Memacu Inovasi dan Hasil Perniagaan Sebenar di Seluruh Asia Tenggara

SINGAPURA, 11 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Tencent Cloud, cabang perniagaan awan syarikat teknologi global Tencent, hari ini memperkenalkan portfolio ejen dan aplikasi AI yang sedia digunakan oleh perniagaan sempena SuperAI 2026. Tawaran baharu ini direka untuk memperkasa pasukan perusahaan dan pengguna individu di seluruh Asia Tenggara, sebuah rantau yang berada pada kedudukan baik untuk mengautomasikan aliran kerja yang kompleks, mempertingkatkan penghasilan kreatif, serta mempercepatkan transformasi digital merentas pelbagai industri.

WorkBuddy (atas) dan Miora (bawah) merupakan penambahan terkini dalam "agent playground" Tencent Cloud yang semakin berkembang. WorkBuddy (atas) dan Miora (bawah) merupakan penambahan terkini dalam "agent playground" Tencent Cloud yang semakin berkembang.

Tencent WorkBuddy (WorkBuddy) dan Tencent Design Miora (Miora) adalah dua ejen AI terbaharu yang mentransformasikan fungsi AI pembantu menjadi sistem berorientasikan pelaksanaan. Ia juga merupakan penambahan terbaharu ke dalam "agent playground" Tencent Cloud yang semakin berkembang, bagi menyampaikan hasil perniagaan yang nyata dan meningkatkan tugasan profesional harian melalui rangkaian penyelesaian sedia perusahaan:

WorkBuddy membolehkan pasukan kerja mengautomasikan aliran kerja pejabat daripada analisis data sehingga kepada pembuatan laporan. Melalui satu arahan sahaja, tugasan boleh diubah menjadi hasil kerja yang lengkap, dengan pelbagai tugasan dan ejen berjalan secara serentak. Ia turut menyokong integrasi berbilang model yang fleksibel menerusi API, dan boleh diurus dari jauh melalui alat seperti Discord, Slack dan Telegram, sambil mengekalkan produktiviti serta tadbir urus.

Miora ialah studio kreatif berteraskan AI dengan memori berterusan yang membantu pereka, pencipta kandungan, dan pemasar mengekalkan konsistensi visual merentas jenama dan kempen. Bermula dengan ringkasan arahan dalam bahasa biasa, Miora memerlukan pakar kreatif yang tepat untuk menghasilkan grafik, video, aset 3D, dan sistem antara muka pengguna yang sedia untuk produksi, sekali gus memendekkan kitaran kreatif daripada beberapa minggu kepada hanya beberapa jam.

Selain dua ejen baharu itu, Tencent Cloud turut memperkenalkan platform Model-sebagai-Perkhidmatan (MaaS), TokenHub, yang menyediakan sebuah gerbang API untuk mengakses model pihak ketiga yang terkemuka. Ini membolehkan pembangun menggabungkan pelbagai model secara cekap, mengoptimumkan prestasi serta kos, selain menyokong aplikasi AI perusahaan yang boleh diskala dan fleksibel.

Asia Tenggara Mendahului Dunia dalam Penerimaan AI

"Agent playground" Tencent Cloud yang semakin ini hadir di tengah-tengah peralihan serantau ke arah penerimaan AI perusahaan, dengan organisasi mengutamakan penggunaan yang selamat, boleh skala, dan selaras dengan tadbir urus. Di seluruh rantau ini, Tencent Cloud telah menyokong pelanggan dalam menerapkan teknologi awan dan AI ke dalam senario perniagaan dunia sebenar. Ini termasuklah perbankan dikuasakan AI bersama Ryt Bank di Malaysia, sehinggalah transformasi runcit berasaskan AI bersama CP AXTRA di Thailand.

Dengan Asia Tenggara menunjukkan momentum yang kuat dalam penskalaan dan eksperimen AI, syarikat-syarikat di rantau ini kini turut meneroka ejen AI dan berada di kedudukan yang baik untuk menguji serta meluaskan penggunaan ejen AI dalam aliran kerja mereka. Ekosistem AI Tencent Cloud membolehkan organisasi mengintegrasikan dan menggunakan WorkBuddy serta Miora secara lancar. Langkah ini meningkatkan produktiviti, automasi, dan hasil kreatif di samping mengekalkan standard tadbir urus serta pematuhan.

"Fasa penerimaan AI yang seterusnya adalah beralih ke arah ejen pintar yang boleh melaksanakan aliran kerja kompleks secara autonomi dengan hanya satu ringkasan, namun tetap beroperasi di bawah sempadan pengawasan manusia," kata Sherina Chen, Pengurus Operasi Produk Global, WorkBuddy & Miora. "Dengan ejen seperti WorkBuddy dan Miora, kami akan membantu organisasi dan profesional membuka produktiviti yang lebih tinggi, mempercepatkan pelaksanaan kreatif, dan mencapai hasil yang boleh diukur dalam persekitaran yang selamat dan dikawal selia. Ini mengalihkan beban kerja yang padat dengan pelaksanaan kepada ejen AI, supaya mereka dapat meningkatkan operasi harian mereka untuk memberi tumpuan kepada pembuatan keputusan kritikal dan memacu inovasi."

Pengunjung SuperAI 2026 berpeluang menyaksikan demonstrasi langsung WorkBuddy dan Miora di rerurai Tencent Cloud, yang memamerkan bagaimana ejen AI boleh menyokong produktiviti di tempat kerja dan pengeluaran kreatif. Rerurai tersebut turut menampilkan penyelesaian terpilih daripada ekosistem AI Tencent Cloud yang lebih luas, merangkumi lebih 400 penyelesaian untuk pasaran luar negara termasuk TokenHub, CodeBuddy, dan ClawPro. Ini memberikan gambaran menyeluruh tentang keupayaannya merentas pembangunan AI, infrastruktur, dan aplikasi perusahaan.

Mengenai Tencent Cloud

Tencent Cloud, salah sebuah syarikat awan terkemuka di dunia, komited untuk mencipta penyelesaian inovatif bagi menyelesaikan isu dunia sebenar dan membolehkan transformasi digital untuk industri pintar. Melalui infrastruktur global kami yang luas, Tencent Cloud menyediakan produk dan perkhidmatan awan yang stabil, selamat, dan terkemuka dalam industri kepada perniagaan di seluruh dunia, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi seperti pengkomputeran awan, analisis Data Besar, AI, IoT, dan keselamatan rangkaian. Menjadi misi berterusan kami untuk memenuhi keperluan industri secara menyeluruh, termasuk dalam bidang permainan, media dan hiburan, kewangan, penjagaan kesihatan, hartanah, peruncitan, pelancongan, dan pengangkutan.

SOURCE Tencent Cloud