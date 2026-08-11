TIKET NBA CHINA GAMES 2026 DIPERSEMBAHKAN OLEH TAOBAO 88VIP MENAMPILKAN DALLAS MAVERICKS DAN HOUSTON ROCKETS MULA DIJUAL PADA 12 OGOS

– Mavericks dan Rockets Akan Beraksi dalam Perlawanan Pramusim pada 9 dan 11 Oktober di The Venetian Arena, Macau –

– Barisan Artis Ternama dari Seluruh Asia Akan Mengadakan Persembahan di Acara Perlawanan dan Hari Peminat NBA –

MACAU, 10 Ogos 2026 /PRNewswire/ -- National Basketball Association (NBA) dan Sands China Ltd. (HKEx: 1928.HK) hari ini mengumumkan bahawa tiket bagi NBA China Games 2026 dipersembahkan oleh Taobao 88VIP dan Hari Peminat NBA dipersembahkan oleh Alibaba Cloud akan mula dijual kepada orang ramai pada Rabu, 12 Ogos, jam 12 tengah hari Waktu Piawai China (CST) menerusi Cotai Ticketing, Taobao 88VIP, Trip.com dan MPay*. NBA China Games 2026 akan menampilkan Dallas Mavericks dan Houston Rockets untuk beraksi dalam perlawanan pramusim pada Jumaat, 9 Oktober, jam 7:30 malam CST dan Ahad, 11 Oktober, jam 5:30 petang CST di The Venetian Arena, Macau.

The NBA China Games 2026 presented by Taobao 88VIP and NBA Fan Day will go on sale to the public on August 12 at 12 p.m. CST (China Standard Time). The NBA China Games 2026 presented by Taobao 88VIP and NBA Fan Day will go on sale to the public on August 12 at 12 p.m. CST (China Standard Time).

NBA dan Sands China turut mengumumkan pada hari ini barisan artis ternama dari seluruh Asia yang akan mengadakan persembahan di acara perlawanan tersebut serta Hari Peminat NBA pada Sabtu, 10 Oktober, jam 3:30 petang CST di The Venetian Arena:

NBA China Games 2026 akan menampilkan persembahan separuh masa oleh kumpulan Gen Z, KiiiKiii.

Penyanyi dan pelakon Hong Kong yang juga anggota MIRROR, Keung To, serta bintang K-Pop EVAN (juga dikenali sebagai HEESEUNG) akan mengadakan persembahan secara langsung pada Hari Peminat NBA. Acara itu akan dihoskan oleh penyanyi rap dan pelakon MC Jin serta turut meraikan sukan bola keranjang dan NBA menerusi pelbagai aktiviti penglibatan peminat yang menampilkan pemain Mavericks dan Rockets, hiburan dan maskot, termasuk cabaran kemahiran, pertandingan tiga mata, cabaran shooting stars serta pertunjukan menjaringkan bola teknik slam dunk yang menampilkan pemain profesional khusus bagi teknik slam dunk.

Mavericks kini dibarisi oleh Kyrie Irving, juara NBA 2016 dan terpilih sebagai NBA All-Star sebanyak sembilan kali; Cooper Flagg, NBA Rookie of the Year 2025-26; serta Morez Johnson Jr., pilihan keseluruhan No. 9 pada 2026. Rockets pula kini dibarisi oleh Kevin Durant, juara NBA sebanyak dua kali dan terpilih sebagai NBA All-Star sebanyak 16 kali; Alperen Sengun yang terpilih sebagai NBA All-Star sebanyak dua kali; serta Amen Thompson, anggota NBA All-Defensive First Team 2024-25.

Dengan kerjasama Sands China, perlawanan tahun ini akan menampilkan destinasi digital baharu – NBAChinaGames.com – yang membolehkan peminat mengakses maklumat rasmi yang terkini mengenai perlawanan, acara sampingan, pengalaman peminat, lokasi acara, maklumat tiket dan banyak lagi.

NBA China Games 2026 yang dipersembahkan oleh Taobao 88VIP akan menemui peminat di lebih 200 negara dan wilayah menerusi televisyen, media digital dan media sosial. Sands China, Rakan Pusat Peranginan Bersepadu Rasmi NBA China, akan berperanan sebagai Hos Bersama dan Penganjur Rasmi perlawanan tersebut. Perlawanan dan acara sampingan akan disokong oleh barisan rakan kongsi termasuk Rakan Penaja Utama Taobao 88VIP, Rakan Penaja Utama Hari Peminat NBA Alibaba Cloud, serta Rakan Rasmi NIKE, Alipay+, Amazon Web Services, Ctrip, Gatorade, JACK & JONES, Mengniu, NEW BALANCE, Tissot dan Wilson.

Harga tiket bermula daripada MOP/HKD 588 bagi perlawanan dan MOP/HKD 488 bagi Hari Peminat NBA.

*Saluran Penjualan Tiket:

Cotai Ticketing

NBA China Games 2026 dipersembahkan oleh Taobao 88VIP (dalam talian):

Bahasa Inggeris: https://www.cotaiticketing.com/shows/nbachina2026



Bahasa Cina Ringkas: https://cn.cotaiticketing.com/shows/nbachina2026



Bahasa Cina Tradisional: https://hk.cotaiticketing.com/shows/nbachina2026

Hari Peminat NBA (dalam talian):

Bahasa Inggeris: https://www.cotaiticketing.com/shows/fad2026



Bahasa Cina Ringkas: https://cn.cotaiticketing.com/shows/fad2026



Bahasa Cina Tradisional: https://hk.cotaiticketing.com/shows/fad2026

Telefon:

Macau: +853 2882 8818



Hong Kong: +852 3065 9899

Trip.com

Dalam Talian:

Telefon:

Macau: +86-21 3406-4888



Hong Kong: +852-3008-3295 / 3002-3252



Tanah Besar China: 95010 / 400-632-1088 / 400-830-6666

MPay

Dalam Talian: https://share.macaupass.com/sandsnba2026

Telefon (Macau): +853 2878-7873

Pusat Ahli Taobao 88VIP (ahli sahaja)

SOURCE Sands China Ltd.