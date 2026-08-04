XTransfer Tersenarai dalam World's Top Fintech Companies 2026 oleh CNBC

SINGAPURA, 3 Ogos 2026 /PRNewswire/ -- XTransfer, platform pembayaran perdagangan rentas sempadan B2B yang terkemuka dunia, dengan bangganya mengumumkan bahawa syarikat itu disenaraikan buat julung kalinya dalam senarai World's Top Fintech Companies 2026 (Segmen Pembayaran) oleh CNBC. Penyenaraian tersebut bukan sahaja mengiktiraf komitmen berterusan XTransfer dalam memperkasakan perusahaan kecil dan sederhana (PKS) melalui penyelesaian pembayaran rentas sempadan yang selamat, cekap dan mudah diakses, malah turut menyerlahkan pengaruhnya yang semakin berkembang dalam industri.

XTransfer Named to CNBC’s World’s Top Fintech Companies 2026 (PRNewsfoto/XTransfer)

Senarai kedudukan tahunan itu yang diterbitkan dengan kerjasama Statista, iaitu portal statistik dan penyedia penarafan industri yang terkemuka dunia, mengiktiraf firma teknologi kewangan (fintech) yang paling inovatif dan berimpak tinggi di peringkat global.

"Pengiktirafan ini mencerminkan dedikasi pasukan kami serta kepercayaan yang diberikan oleh pelanggan dan rakan kongsi kepada kami setiap hari," kata Bill Deng, Pengasas dan Ketua Pegawai Eksekutif XTransfer. "Operasi kewangan rentas sempadan boleh menjadi rumit, terutamanya untuk PKS. Kami memberi tumpuan untuk menyelesaikan cabaran operasi sebenar di sebalik pembayaran antarabangsa dengan mengurangkan kerumitan, meningkatkan keterlihatan serta memperkukuh kawalan risiko supaya perniagaan dapat menumpukan perhatian kepada pertumbuhan."

Penyenaraian XTransfer itu menyerlahkan peranan syarikat yang semakin meningkat dalam ekosistem pembayaran global serta misi jangka panjangnya untuk menjadikan pembayaran perdagangan rentas sempadan lebih mudah, lebih selamat dan lebih mudah diakses oleh PKS di seluruh dunia. XTransfer akan terus melabur dalam aspek pematuhan dan inovasi produk, di samping memperkukuh kerjasama dengan institusi kewangan terkemuka bagi membantu lebih banyak perniagaan menjalankan perdagangan di peringkat global dengan penuh keyakinan.

Senarai World's Top Fintech Companies oleh CNBC menilai ribuan firma merentasi tujuh segmen utama, termasuk Pembayaran dan Teknologi Perusahaan. Syarikat-syarikat dinilai berdasarkan petunjuk prestasi utama (KPI) kuantitatif, metrik pertumbuhan dan pengaruh dalam industri, dengan data diperoleh daripada laporan awam, penyerahan syarikat dan penyelidikan bebas.

Berdasarkan keputusan kajian tersebut, XTransfer berbesar hati diiktiraf dalam senarai World's Top Fintech Companies 2026 oleh CNBC. Lihat senarai di sini.

Latar Belakang XTransfer

XTransfer ialah platform pembayaran perdagangan rentas sempadan B2B terbesar di dunia dengan Jumlah Nilai Pembayaran (TPV) melebihi AS$60 bilion pada 2025, menurut CIC. Ditubuhkan pada 2017 sebagai salah satu platform pembayaran pertama di dunia yang dikhususkan untuk perdagangan rentas sempadan B2B, kami memberi perkhidmatan kepada kumpulan pelanggan terbesar dengan lebih 890,000 PKS berdaftar di peringkat global.

Kami menghubungkan institusi kewangan terkemuka secara langsung dengan PKS, yang merupakan tulang belakang perdagangan global, sekali gus membolehkan perniagaan daripada semua saiz mengakses infrastruktur pembayaran sama yang selamat, mematuhi peraturan dan lancar, yang sebelum ini hanya tersedia kepada syarikat multinasional. Sehingga 31 Mac 2026, kami menyediakan perkhidmatan pembayaran di lebih 200 negara dan wilayah melalui kerjasama dengan institusi kewangan, termasuk beberapa bank antarabangsa paling kukuh di serata dunia.

SOURCE XTransfer