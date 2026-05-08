Acer Medical Perluas Jangkauan "AI Healthcare" di Thailand Melalui Kolaborasi "Smart Healthcare" Taiwan-Thailand Bersama New Eye Inc.

Dr. Allen Lien, Chairman & CEO, Acer Medical, mengatakan, "Kami menyambut baik kerja sama dengan New Eye dan Upsynergy Taiwan untuk menghadirkan solusi kesehatan berbasiskan AI dari Taiwan ke Thailand. "Kami ingin mengintegrasikan AI ke dalam praktik klinis dan memberikan manfaat nyata. Melalui kolaborasi erat dengan mitra lokal, kami dapat memahami kebutuhan pasar dan memperluas akses smart healthcare."

Memperkuat Jangkauan Lokal dan Memperluas Aplikasi AI di Sektor Kesehatan

Acer Medical gencar berekspansi di Thailand. Solusi oftalmologi berbasiskan AI yang dikembangkan Acer Medical—baik perangkat lunak maupun perangkat keras—telah memperoleh izin dari Thailand Food and Drug Administration (TFDA) sehingga menjadi momen penting dalam penetrasi pasar. Melalui kolaborasi strategis dengan New Eye dan Upsynergy Taiwan, Acer Medical telah membuat sejumlah capaian di Thailand, antara lain:

Terlibat dalam proyek telemedisin berbasiskan AI yang dipimpin pemerintah di provinsi Phuket, mencakup lima rumah sakit, termasuk rumah sakit rujukan regional.

Penerapan kamera fundus non-mydriatic ARC-1000 serta sistem VeriSee DR di Phuket Provincial Hospital guna meningkatkan pemeriksaan dan pemantauan pasien diabetes.

Kemitraan yang Lebih Erat untuk Mendorong Pertumbuhan Pasar

Delegasi New Eye Inc. baru saja berkunjung ke kantor pusat Acer Medical, dipimpin CEO Somyot Pongsangiam, untuk membahas kerja sama berikutnya. Kemitraan ini menghadirkan solusi kesehatan cerdas yang inovatif demi memenuhi kebutuhan layanan kesehatan di Thailand yang terus meningkat.

Somyot Pongsangiam, CEO, New Eye Inc., menyatakan, "Taiwan dikenal secara global atas keunggulannya dalam inovasi TIK dan AI. Kami gembira atas kemitraan yang terjalin antara Acer Medical dan Upsynergy Taiwan, serta ingin memperluas kolaborasi tersebut. Dengan berkolaborasi, kami menghadirkan solusi layanan kesehatan yang lebih maju dan mudah diakses masyarakat Thailand."

Kerja sama ini menjadi perkembangan penting dalam kolaborasi smart healthcare antara Taiwan dan Thailand. Acer Medical akan terus bekerja sama dengan mitra global melalui pendekatan yang menyatukan teknologi, kemitraan lokal, dan implementasi klinis guna mengembangkan layanan kesehatan berbasiskan AI dalam jangka panjang, serta mendorong transformasi digital di kawasan Asia Tenggara.

SOURCE Acer Medical