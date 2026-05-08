Acer Medical Perluas Jejak Penjagaan Kesihatan AI di Thailand, Perkukuh Penjagaan Kesihatan Pintar Taiwan-Thailand melalui Kerjasama dengan New Eye Inc. Berpangkalan di Thailand

TAIPEI, 8 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Dalam menghadapi cabaran global seperti populasi menua dan pengagihan sumber penjagaan kesihatan yang tidak sekata, Acer Medical terus memacu penerimaan klinikal penyelesaian berkuasa AI. Baru-baru ini, Acer Medical bekerjasama dengan Upsynergy Taiwan dan New Eye Inc. yang berpangkalan di Thailand, peneraju yang sudah lama bertapa kukuh dalam bidang peralatan oftalmik, untuk membangunkan ekosistem penjagaan kesihatan bersepadu di Thailand. Kerjasama ini menggabungkan peranti oftalmik termaju, sistem diagnostik berbantu AI (VeriSee) dan perkhidmatan teleperubatan, sekali gus menyuntik momentum baharu ke dalam sistem penjagaan kesihatan Thailand serta membentuk ekosistem penjagaan kesihatan pintar rentas sempadan.

From left to right: Acer Medical Chairman and CEO Allen Lien; Neweye CEO MR. SOMYOT PONGSANGIAM; Neweye Vice President MRS. SURATTANA PONGSANGIAM; and Univision Taiwan General Manager Bryan Chiu. (PRNewsfoto/Acer Medical)

Dr. Allen Lien, Pengerusi dan Ketua Pegawai Eksekutif Acer Medical, berkata: "Kami berbesar hati dapat bekerjasama dengan New Eye dan Upsynergy Taiwan untuk membawa penyelesaian penjagaan kesihatan AI Taiwan ke Thailand. Fokus kami adalah untuk mengintegrasikan AI ke dalam amalan klinikal sebenar dan memberikan impak bermakna. Melalui kerjasama rapat dengan rakan tempatan, kami dapat memenuhi keperluan pasaran dengan lebih baik serta memperluas akses kepada penjagaan kesihatan pintar."

Memperdalam Penglibatan Tempatan untuk Memajukan Pelbagai Aplikasi Penjagaan Kesihatan AI

Acer Medical sedang giat memperluas kehadirannya di Thailand. Penyelesaian oftalmologi dipacu AI—merangkumi perisian dan juga perkakasan—sudahpun memperoleh kelulusan kawal selia daripada Pentadbiran Makanan dan Ubat-ubatan Thailand (TFDA), menandakan pencapaian penting bagi kemasukan pasaran. Melalui kerjasama strategik dengan New Eye dan Upsynergy Taiwan, Acer Medical telah mencapai kemajuan nyata dalam pasaran Thailand:

Memperoleh projek penjagaan kesihatan AI teleperubatan yang diterajui kerajaan di Wilayah Phuket merentas lima hospital, termasuk hospital serantau utama.

Penerimagunaan kamera fundus bukan midriatik ARC-1000 Acer Medical berserta VeriSee DR oleh Hospital Wilayah Phuket, meningkatkan penjagaan pesakit diabetes melalui penyaringan dan pemantauan yang lebih baik.

Memperkukuh Perkongsian untuk Mencapai Pertumbuhan Masa Depan

Delegasi daripada New Eye Inc. baru-baru ini melawat ibu pejabat Acer Medical, diketuai oleh Ketua Pegawai Eksekutif Somyot Pongsangiam untuk terlibat dalam perbincangan mendalam mengenai perluasan kerjasama masa depan. Perkongsian ini bertujuan untuk memperkenalkan penyelesaian penjagaan kesihatan pintar inovatif bagi memenuhi permintaan perubatan Thailand yang semakin meningkat.

Somyot Pongsangiam, Ketua Pegawai Eksekutif New Eye Inc., mengulas: "Taiwan diiktiraf di peringkat global atas kekuatannya dalam inovasi ICT dan AI. Kami menghargai kerjasama dengan Acer Medical dan Upsynergy Taiwan ini, dan berharap dapat berkembang kepada kerjasama yang lebih luas dan lebih mendalam. Bersama-sama, kami berhasrat untuk membawakan penyelesaian penjagaan kesihatan yang lebih canggih dan mudah diakses ke Thailand."

Kerjasama ini menandakan satu lagi pencapaian penting dalam kerjasama penjagaan kesihatan pintar Taiwan–Thailand. Acer Medical akan terus bekerjasama rapat dengan rakan global, memanfaatkan strategi yang mengintegrasikan teknologi, perkongsian tempatan dan pelaksanaan klinikal untuk mempercepat pembangunan jangka panjang penjagaan kesihatan AI di seluruh dunia serta menerajui gelombang transformasi digital di Asia Tenggara.

