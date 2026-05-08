Acer Medical ขยายขอบเขตการใช้งาน AI ด้านการดูแลสุขภาพในไทย พร้อมยกระดับความร่วมมือด้านการดูแลสุขภาพอัจฉริยะระหว่างไต้หวันและไทย ผ่านการร่วมมือกับบริษัท New Eye Inc. ในไทย

Acer Medical

09 May, 2026, 00:46 CST

ไทเป, 7 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- ท่ามกลางความท้าทายระดับโลก เช่น สังคมผู้สูงอายุ และการกระจายทรัพยากรทางการแพทย์ที่ยังไม่ทั่วถึง Acer Medical เดินหน้าผลักดันการนำโซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วย AI เข้ามาใช้ในทางคลินิกอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ Acer Medical ได้ร่วมมือกับ Upsynergy Taiwan และ New Eye Inc. บริษัทชั้นนำด้านอุปกรณ์จักษุวิทยาในไทยที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ยาวนาน เพื่อร่วมสร้างระบบนิเวศด้านการดูแลสุขภาพแบบบูรณาการในประเทศไทย ความร่วมมือนี้ผสานอุปกรณ์จักษุวิทยาขั้นสูง ระบบวินิจฉัยด้วย AI (VeriSee) และบริการการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) เข้าด้วยกัน เพื่อเติมแรงขับเคลื่อนและเสริมศักยภาพใหม่ให้กับระบบสาธารณสุขของไทย และร่วมสร้างระบบนิเวศการดูแลสุขภาพอัจฉริยะ (smart healthcare) แบบข้ามพรมแดน

From left to right: Acer Medical Chairman and CEO Allen Lien; Neweye CEO MR. SOMYOT PONGSANGIAM; Neweye Vice President MRS. SURATTANA PONGSANGIAM; and Univision Taiwan General Manager Bryan Chiu. (PRNewsfoto/Acer Medical)
ดร. Allen Lien ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Acer Medical กล่าวว่า "เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ New Eye และ Upsynergy Taiwan เพื่อนำโซลูชันการดูแลสุขภาพที่ใช้ AI จากไต้หวันสู่ประเทศไทย จุดมุ่งเน้นของเรา คือการผสาน AI เข้ามาใช้ในการปฏิบัติทางคลินิกจริงและสร้างผลลัพธ์ที่มีความหมาย เราจะสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้ดียิ่งขึ้นและขยายการเข้าถึงบริการดูแลสุขภาพอัจฉริยะ ผ่านความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรในท้องถิ่น"

เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างหลากหลาย

Acer Medical กำลังเร่งขยายธุรกิจในไทยอย่างต่อเนื่อง โดยโซลูชันด้านจักษุวิทยาที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของบริษัท ซึ่งครอบคลุมทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ได้รับการอนุมัติด้านกฎระเบียบจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทย (TFDA) แล้ว ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญสำหรับการขยายธุรกิจสู่ตลาดไทย ด้วยความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ New Eye และ Upsynergy Taiwan ส่งผลให้ Acer Medical ประสบความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรมในตลาดไทย ดังนี้

  • สามารถคว้าโครงการเทคโนโลยี AI เพื่อการดูแลสุขภาพสำหรับระบบการแพทย์ทางไกล ซึ่งดำเนินการโดยภาครัฐในจังหวัดภูเก็ต ครอบคลุมโรงพยาบาล 5 แห่ง รวมถึงโรงพยาบาลชั้นนำในภูมิภาค
  • โรงพยาบาลประจำจังหวัดภูเก็ตได้นำกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาแบบไม่ขยายม่านตา ARC-1000 ของ Acer Medical ร่วมกับระบบ VeriSee DR มาใช้ เพื่อยกระดับการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน ด้วยระบบคัดกรองและติดตามอาการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เสริมสร้างความร่วมมือเป็นพันธมิตรเพื่อเปิดโอกาสการเติบโตในอนาคตอย่างเต็มศักยภาพ

คณะผู้แทนจาก New Eye Inc. นำโดยคุณสมยศ ปองเสงี่ยม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เดินทางเยือนสำนักงานใหญ่ของ Acer Medical เมื่อเร็ว ๆ นี้ เพื่อหารือเชิงลึกเกี่ยวกับการขยายความร่วมมือในอนาคต โดยความร่วมมือนี้มีเป้าหมายเพื่อนำเสนอโซลูชันการดูแลสุขภาพอัจฉริยะที่ล้ำสมัย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการทางการแพทย์ที่เพิ่มขึ้นของประเทศไทย

คุณสมยศ ปองเสงี่ยม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ New Eye Inc. กล่าวว่า "ไต้หวันได้รับการยอมรับในระดับโลกในด้านความแข็งแกร่งของนวัตกรรม ICT และ AI เราให้ความสำคัญอย่างสูงในความร่วมมือกับ Acer Medical และ Upsynergy Taiwan และหวังว่าจะต่อยอดไปสู่ความร่วมมือในระดับกว้างและลึกซึ้งยิ่งขึ้น เรามุ่งมั่นร่วมกันในการนำเสนอโซลูชันด้านการดูแลสุขภาพที่ล้ำสมัยและเข้าถึงได้อย่างแพร่หลายยิ่งขึ้นให้แก่ประเทศไทย"

ความร่วมมือครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญของความร่วมมือด้านการดูแลสุขภาพอัจฉริยะระหว่างไต้หวันและไทย โดย Acer Medical จะยังคงทำงานอย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง โดยใช้กลยุทธ์ที่ผสานเทคโนโลยี ความร่วมมือในท้องถิ่น และการนำไปใช้ปฏิบัติจริงทางคลินิก เพื่อเร่งการพัฒนาเทคโนโลยี AI เพื่อการดูแลสุขภาพในระยะยาวทั่วโลก และเป็นผู้นำกระแสการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

