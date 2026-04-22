Lebih dari 7.000 Praktisi Industri Siap Berkumpul di Bangkok dalam Ajang TyreXpo Asia dan AutoMROtive 2026

Berlangsung pada 13–15 Mei 2026 di Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC), kedua ajang tersebut juga digelar bertepatan dengan INTERMACH, SUBCON Thailand, Plastics and Rubber Thailand, serta Future Mobility Thailand. Secara keseluruhan, platform terintegrasi ini mencakup seluruh rantai nilai industri otomotif, mulai dari proses produksi dan komponen hingga layanan purnajual serta solusi mobilitas masa depan.

Di tengah pergeseran rantai pasok, kemajuan teknologi, dan dinamika kebutuhan pasar, kolaborasi lintas-sektor kini menjadi semakin krusial.

"Penyelenggaraan TyreXpo Asia dan peluncuran AutoMROtive di lokasi yang sama merupakan momen yang sangat penting bagi industri," ujar Sukumar Verma, Managing Director, Informa Markets. "Dengan menyatukan sektor-sektor yang saling melengkapi, kami menghadirkan platform yang tak hanya menghubungkan berbagai pelaku usaha, namun juga merespons perubahan pasar, menemukan peluang baru, dan mempercepat pertumbuhan."

Platform yang Dirancang untuk Mendorong Kinerja Bisnis

Selain pameran, ajang ini memberikan nilai bisnis yang nyata bagi seluruh pelaku industri ban dan otomotif.

Sesi "Dedicated Buyer Programme" akan memfasilitasi lebih dari 1.000 pertemuan bisnis, mempertemukan peserta pameran dengan pihak pembeli dan pengambil keputusan yang relevan—memperkuat peran ajang ini sebagai platform utama untuk transaksi bisnis

Sesi Autotech Aftermarket Summit akan menghadirkan para pakar industri untuk membahas tren, inovasi, dan peluang di sektor aftermarket otomotif.

Selama tiga hari, peserta dapat mengikuti sesi teknis, berbagi pengalaman, serta bergabung dalam sesi networking yang mendukung pertumbuhan bisnis dan kemitraan.

Dukungan Industri dan Dampak Regional

Didukung berbagai asosiasi industri, termasuk Thailand Automotive Parts Aftermarket Association (TAPAA), ajang ini terus memperkuat posisinya sebagai titik temu bagi komunitas otomotif regional.

"TAPAA mendukung inisiatif yang mempererat kolaborasi dan transfer pengetahuan di sektor aftermarket otomotif," ujar Kamol Juengluckmia, President, TAPAA. "TyreXpo Asia Bangkok dan AutoMROtive 2026 akan membantu pelaku usaha untuk beradaptasi dengan tren pasar sekaligus membangun kemitraan yang berkelanjutan."

Berkat kehadiran berbagai segmen industri yang berada dalam satu lokasi, ajang ini menjadi momentum strategis bagi perusahaan yang ingin menjangkau pasar baru, menemukan solusi, serta berinteraksi langsung dengan pelaku industri global dan regional—sekaligus memperkuat posisi Thailand sebagai pusat otomotif dan industri aftermarket di Asia.

