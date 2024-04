DJI Agras T50 dan T25 Memperluas Kapabilitas Perlindungan Tanaman dari Atas Udara

"Sebagai pemimpin teknologi pertanian global, kami ingin meningkatkan precision agriculture lewat drone DJI Agras terbaru untuk penyemprotan tanaman dan penyebaran benih tanaman. Hingga kini, lebih dari 980 juta hektar lahan pertanian di lebih dari 100 negara dan wilayah telah memakai drone DJI Agriculture," kata Yuan Zhang, Head, Global Sales, DJI Agriculture. "Dengan solusi kami yang telah teruji mampu melindungi tanaman, petani berskala kecil dan besar dapat meningkatkan hasil panen, mengurangi penggunaan bahan kimia, serta menghemat biaya sekaligus meminimalkan dampak negatif terhadap alam."

Pertumbuhan Tanaman yang Lebih Baik berkat Agras T50

Agras T50 menawarkan efisiensi dan stabilitas terbaik. Proses pembuatan drone ini melibatkan pemahaman mendalam atas kebutuhan pertanian berskala besar. Agras T50 menggunakan desain coaxial dual-rotor dan baling-baling berukuran 54 inci yang mewujudkan stabilitas terbaik ketika membawa alat semprot berbobot 40 kg atau alat penyebar benih berbobot 50 kg. Maka, drone ini secara efisien menyemprot hingga 50 acre lahan (21 hektar) per jam1. T50 juga memiliki sistem penyemprotan dual atomization dengan flow rate yang lebih baik, yakni 16 liter per menit dengan dua sprinkle dan spray droplet yang dapat disesuaikan. Hasilnya, T50 ideal dipakai untuk beragam aplikasi, mulai dari lahan pertanian hingga perkebunan. Dengan konfigurasi yang mudah diubah menjadi alat penyebaran benih, T50 dapat mengangkut biji kering hingga 50 kg dan melakukan penyebaran dengan flow rate hingga 108 kg/menit1 atau 1,5 ton per jam1. Berkat kombinasi tenaga, presisi, dan fleksibilitas ini, T50 menjadi pilihan terbaik pada segmen agricultural drone yang didesain untuk memenuhi kebutuhan aktivitas pertanian modern yang terus berkembang.

Terobosan dari Sisi Konektivitas dan Stabilitas

T50 memiliki sistem O3 Transmission dengan empat antena dalam versi terbaru, meningkatkan koneksi alat kendali jarak jauh dan drone hingga 2 km1. Untuk penggunaan di wilayah pegunungan dan medan lain yang kompleks, pengguna dapat memakai DJI Relay guna meningkatkan rentang transmisi dan stabilitas sehingga keselamatan kerja semakin baik.

Dual Radar dan Dual Binocular Vision untuk Melintasi Rintangan dan Mengikuti Kontur Lahan

T50 memiliki dual Active Phased Array Radars dan binocular vision sensors. Keduanya saling bekerja untuk merekonstruksi area di sekitar T50 dan mendeteksi rintangan yang berada di dekatnya. Dengan fitur tersebut, T50 mampu mengenali dan menghindari rintangan secara cerdas, serta mengikuti kontur lahan (Terrain Following) di atas lereng.

Empat Sprinkler Kit

T50 dapat dilengkapi centrifugal sprinkler sebagai aksesori tambahan, meningkatkan flow rate hingga 24 liter per menit. Kinerja ini bermanfaat dalam penyemprotan area perkebunan yang membutuhkan aliran yang lebih besar untuk menembus dahan-dahan tanaman yang rimbun, serta menyemprot sisi depan dan belakang daun tanaman.

Fitur Fast Charging Sembilan Menit

T50 dilengkapi satu unit Baterai DB1560 Intelligent Flight dengan kapasitas hingga 30 Ah dan 1.500 kali siklus pengecasan1. Sementara, D12000iEP Multifunctional Inverter Generator yang didukung Air-Cooled Heat Sink menyediakan fitur fast charging selama sembilan menit agar drone dapat terus beroperasi dengan sepasang baterai.

Agras T25 - Perangkat Precision Agriculture dalam Satu Paket yang Portabel

Agras T25 menghadirkan semua fitur canggih T50 dalam desain yang lebih kecil dan portabel. Agras T25 dapat mengangkut alat penyemprotan berkapasitas 20 kg atau alat penyebaran benih berkapasitas 25 kg. Lebih lagi, Agras T25 memiliki fitur-fitur terbaik dari T50, seperti multidirectional obstacle avoidance, Terrain Following, ultra-fast battery charging, one-tap takeoffs, dan automatic operations. Maka, T25 menjadi drone ideal untuk digunakan sebagai satu unit di lahan pertanian berskala kecil hingga menengah.

DJI SmartFarm - Asisten Pertanian yang Berperan Vital

Aplikasi DJI SmartFarm mempermudah pengoperasian drone harian untuk melindungi tanaman dan mengelola bidang pertanian. Aplikasi ini dilengkapi visualisasi dan pelaporan data yang lebih baik, dasbor pengelolaan perangkat yang dinamis, serta akses layanan purnajual yang mudah dan materi edukasi produk yang tersedia di DJI Academy.

Ketersediaan produk

Pemesanan produk Agras T50 dan T25 dapat dilakukan mulai 25 April. Pihak-pihak yang berminat dapat memperoleh harga produk dari agen resmi DJI Agriculture. Informasi lebih lanjut tersedia di ag.dji.com/t50 dan ag.dji.com/t25.

1 Seluruh data diukur dengan model produksi dalam kondisi terkendali. Informasi lebih lanjut tersedia di situs resmi: ag.dji.com

