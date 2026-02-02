Envision Energy Bermitra dengan REE Group dalam Proyek PLTB di Dekat Pantai dengan Kapasitas Turbin Tunggal Terbesar di Asia Tenggara

Tahap konstruksi kedua proyek akan berjalan secara serentak dengan kecepatan angin rata-rata di atas 7 meter per detik. Proyek tersebut menjadi bagian dari rangkaian proyek awal yang telah disetujui pemerintah Vietnam dalam Rencana Pengembangan Kelistrikan Vietnam VIII (Power Development Plan VIII/PDP VIII). Selain itu, proyek tersebut juga merupakan proyek pertama di Vietnam yang menggunakan turbin PLTB lepas pantai dengan rotor besar dan berkapasitas tinggi. Proyek ini ditargetkan dapat tersambung dengan jaringan listrik pada Oktober 2026.

Envision Energy menerapkan standar turbin angin PLTB lepas pantai yang ketat guna menghadapi kondisi cuaca Vietnam yang sangat lembap dan sering terpapar kandungan garam. Dengan standar ini, Envision Energy memastikan kinerja turbin, keandalan, kepatuhan EHS, serta memenuhi ketentuan lokalisasi komponen. Standar tersebut ikut menjaga kualitas proyek dan nilai operasional jangka panjang lebih dari 20 tahun bagi REE sebagai investor. Envision juga berkolaborasi dengan pemasok menara lokal dan pemilik proyek untuk mengatasi tantangan produksi menara turbin lepas pantai berukuran besar serta kapasitas produksi lokal. Sejak diluncurkan pada 2022, volume pemesanan turbin EN-226/8.XMW telah mencapai lebih dari 2,5 GW sehingga menjadi model tersukses dalam tender publik untuk wilayah lepas pantai berkecepatan angin rendah. Turbin EN-226/8.XMW telah banyak diterapkan dan beroperasi stabil selama lebih dari tiga tahun di proyek lepas pantai di Tiongkok.

Edward Hou, Senior Vice President & President, Asia Pasifik, Envision Energy, mengatakan, "Kolaborasi ini mengawali klaster proyek PLTB di dekat pantai pertama yang menjadi bagian dari PDP VIII Vietnam, serta membuka babak baru dalam pengembangan PLTB lepas pantai di Asia Tenggara. Envision berkomitmen menjadikan proyek ini tolok ukur regional, memberikan dukungan strategis bagi transisi energi REE Group, serta menghadirkan referensi teknis dan konstruksi yang dapat direplikasi untuk proyek PLTB di dekat pantai maupun lepas pantai di seluruh kawasan demi mempercepat transisi sistem energi menuju masa depan net-zero."

Ashok, General Manager, REE Renewable, menambahkan, "Kami memilih Envision Energy sebagai pemasok turbin berdasarkan kepemimpinan teknologi mereka di sektor energi terbarukan, kematangan dan keandalan platform EN-226/8.XMW, serta pengalaman luas dalam berbagai proyek PLTB yang telah tersambung dengan jaringan listrik berskala gigawatt. Proyek ini akan menjadi tolok ukur PLTB lepas pantai di Vietnam, serta referensi teknis dan konstruksi yang dapat direplikasi untuk pengembangan PLTB di dekat pantai dan lepas pantai di Asia Tenggara."

SOURCE Envision Energy