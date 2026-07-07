HYPSET Tampilkan Solusi Struktur Kabel untuk Sistem Pemasangan Panel Surya dengan Medan yang Kompleks di Asia Tenggara dalam Ajang ASEW 2026

Thailand merupakan salah satu pasar tenaga surya yang berkembang paling cepat di Asia Tenggara. Dukungan pemerintah terhadap energi terbarukan serta target transisi energi bersih yang ambisius terus mendorong percepatan pembangunan proyek tenaga surya di negara tersebut.

Di sisi permintaan, kebutuhan listrik dari sektor komersial dan industri terus meningkat. Kondisi ini, ditambah besarnya potensi di sektor pertanian dan akuakultur, membuka peluang yang lebih luas bagi pengembangan PLTS terdistribusi dan sistem aquavoltaic. Dalam beberapa tahun terakhir, instalasi PLTS di Thailand pun terus menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil.

Meski demikian, pengembangan energi surya masih menghadapi sejumlah kendala. Bentang alam Thailand yang beragam, mulai dari pegunungan, perbukitan, hingga kawasan perairan, membuat sistem pemasangan panel surya konvensional membutuhkan biaya yang tinggi dan proses instalasi yang lebih kompleks. Di sisi lain, sistem tersebut umumnya memerlukan lahan yang luas sehingga kurang fleksibel untuk diterapkan di medan yang kompleks.

Kondisi ini meningkatkan biaya proyek sekaligus menghambat integrasi energi surya dengan sektor pertanian dan akuakultur. Akibatnya, ekspansi pasar juga terkendala.

Teknologi Struktur Kabel PV Menghadirkan Peluang Baru

HYPSET mengembangkan solusi pemasangan panel surya berbasis struktur kabel untuk menjawab berbagai tantangan tersebut. Teknologi ini dirancang agar lebih adaptif terhadap berbagai kondisi lokasi sehingga mampu meningkatkan efisiensi pembangunan proyek.

Mendukung PLTS Terdistribusi untuk Sektor Komersial dan Industri: Mengatasi Kendala Ketersediaan Lahan

Di kawasan industri dan komersial yang padat, ketersediaan lahan sering menjadi kendala utama. Teknologi struktur kabel HYPSET mendukung pemasangan panel surya di berbagai area yang sebelumnya kurang dimanfaatkan, seperti kawasan industri, area parkir, instalasi pengolahan air limbah, dan berbagai fasilitas lain. Dengan sistem ini, PLTS dapat beroperasi tanpa mengganggu fungsi utama lokasi. Hal tersebut turut mengurangi kompleksitas konstruksi dan menekan biaya proyek secara keseluruhan.

Selain itu, struktur kabel tersebut memiliki daya tahan yang baik terhadap angin kencang dan aktivitas seismik. Kemampuan tersebut mendukung aktivitas operasional jangka panjang di tengah iklim tropis Thailand yang panas, lembap, serta rentan terhadap badai musiman. Dengan biaya pembangunan yang lebih efisien, tingkat keandalan yang tinggi, dan potensi pengembalian investasi yang menarik, solusi HYPSET membantu pelaku usaha menekan biaya listrik dan mendukung transformasi menuju aktivitas operasional yang lebih ramah lingkungan.

Aquavoltaic: Menggabungkan Produksi Energi dan Budidaya Perairan

Industri akuakultur Thailand termasuk salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. Namun, sistem pemasangan panel surya konvensional umumnya memerlukan banyak fondasi tiang yang dapat mengganggu aktivitas budidaya perairan. Untuk mengatasi hal tersebut, HYPSET menerapkan desain bentangan lebar dengan jumlah fondasi yang lebih sedikit. Pendekatan ini menciptakan ruang yang lebih luas di bawah panel surya sehingga aktivitas budidaya tetap dapat berlangsung tanpa hambatan. Melalui konsep tersebut, PLTS dapat beroperasi di atas permukaan air, sementara kegiatan akuakultur tetap berjalan di bawahnya. Model ini mendukung pemanfaatan sumber daya air secara lebih optimal sekaligus mendukung pengembangan pasar aquavoltaic yang terus berkembang di Thailand.

Mendorong Pertumbuhan Global Melalui Inovasi

Sebagai salah satu pelopor global dalam teknologi struktur kabel untuk sistem pemasangan panel surya, HYPSET telah membangun jangkauan yang kuat di pasar Tiongkok dan terus berekspansi di Asia Tenggara. Perusahaan ini juga didukung portofolio lebih dari 100 paten. Di ajang ASEW 2026, HYPSET tidak hanya menampilkan teknologi yang telah terbukti mampu menjawab berbagai tantangan pengembangan energi surya di kawasan, namun juga menegaskan komitmennya untuk mendukung pertumbuhan pasar global dalam jangka panjang. Ke depan, HYPSET akan terus berinvestasi dalam inovasi dan rekayasa teknologi guna mempercepat adopsi sistem struktur kabel untuk PLTS serta mempercepat transisi energi global.

SOURCE HYPSET