KuCoin Rayakan Hari Jadi Kesembilan di Tomorrowland Belgia, Angkat Tema "Beyond the Signal" yang Menandai Kiprahnya di Industri Aset Digital dalam Sembilan Tahun Terakhir

Acara tersebut merupakan bagian dari kampanye hari jadi kesembilan KuCoin bertajuk "Beyond the Signal". Melalui kampanye ini, KuCoin menegaskan keyakinannya bahwa masa depan industri aset digital tidak hanya ditentukan oleh gejolak pasar jangka pendek, melainkan aspek kepercayaan, inovasi, dan infrastruktur yang mampu menopang pertumbuhan jangka panjang. Dalam suasana festival yang istimewa, para tamu diajak mengenang perjalanan sembilan tahun yang diwarnai kolaborasi, pertumbuhan, dan ketangguhan, serta menatap babak berikutnya dalam perkembangan industri aset digital.

Dengan latar Mainstage Tomorrowland, pengalaman eksklusif di Skybox yang dilengkapi ritual penyajian sampanye menjadi kesempatan bagi KuCoin dan para tamunya untuk mengenang berbagai pencapaian penting selama sembilan tahun terakhir. Mulai dari memperluas akses aset digital, melewati berbagai siklus pasar, memperkuat aspek keamanan dan kepatuhan regulasi, mendorong partisipasi investor institusi, hingga menghadirkan inovasi di bidang sistem pembayaran, kecerdasan buatan (AI), dan Web3. Seluruh pencapaian ini mencerminkan semakin matangnya industri aset digital secara global.

Perayaan ini bukan sekadar menandai perjalanan KuCoin, melainkan juga momentum untuk merayakan kemajuan yang telah dicapai industri aset digital secara kolektif. Selama sembilan tahun terakhir, pasar terus mengalami pasang surut dan teknologi berkembang pesat. Namun, kemajuan yang berkelanjutan selalu lahir dari kolaborasi para inovator, pengembang, mitra, dan komunitas yang bersama-sama membangun nilai jangka panjang. Semangat inilah yang menjadi inti dari kampanye "Beyond the Signal".

"Hari jadi kesembilan biasanya dihitung berdasarkan perjalanan waktu. Bagi kami, ukuran yang paling berarti adalah kepercayaan," ujar BC Wong, CEO KuCoin. "Pencapaian terbesar kami selama sembilan tahun terakhir bukan hanya pertumbuhan perusahaan, tetapi juga kepercayaan pengguna, mitra, dan komunitas. Kepercayaan merupakan fondasi bagi lahirnya inovasi, adopsi yang lebih luas, serta pertumbuhan jangka panjang. Memasuki dekade berikutnya, kami akan terus membangun infrastruktur aset digital yang aman, patuh terhadap regulasi, dan tepercaya dengan melibatkan para mitra di seluruh dunia."

Perayaan tersebut juga menandai semakin eratnya kemitraan KuCoin dengan Tomorrowland sebagai Exclusive Crypto Exchange and Payments Partner untuk Tomorrowland Winter serta Tomorrowland Belgium periode 2026–2028. Kolaborasi ini mempertemukan salah satu festival budaya paling berpengaruh di dunia dengan infrastruktur aset digital yang tepercaya. Keduanya memiliki visi yang sama untuk menghubungkan masyarakat lintasnegara serta menghadirkan pengalaman nyata melalui teknologi, sistem pembayaran, dan komunitas. Bagi KuCoin, Tomorrowland bukan sekadar festival musik berskala global, namun juga mencerminkan nilai keterbukaan, keberagaman, dan semangat komunitas yang sejak lama menjadi fondasi ekosistem kripto.

Sembilan tahun lalu, KuCoin hadir dengan misi memperluas akses masyarakat terhadap aset digital. Kini, fokus perusahaan berkembang menjadi membangun infrastruktur tepercaya yang mendukung masa depan keuangan digital. Karena itu, hari jadi kesembilan KuCoin bukan hanya menjadi tonggak penting bagi perusahaan, melainkan juga perayaan atas perjalanan panjang industri aset digital hingga mencapai posisinya saat ini, sekaligus menegaskan komitmen untuk terus membangun masa depan.

Tentang KuCoin

Berdiri pada 2017, KuCoin merupakan platform kripto terkemuka di dunia yang mengutamakan kepercayaan dan keamanan. KuCoin telah meraih kepercayaan lebih dari 45 juta pengguna di lebih dari 200 negara dan wilayah. Dikenal atas keandalan dan pendekatan yang berfokus pada pengguna, KuCoin memadukan teknologi mutakhir, likuiditas yang kuat, serta sistem keamanan yang ketat untuk menghadirkan pengalaman trading yang lancar. KuCoin menyediakan akses ke lebih dari 1.500 aset digital melalui berbagai produk, serta berkomitmen membangun infrastruktur aset digital yang transparan, mematuhi regulasi, dan berorientasi pada pengguna untuk masa depan keuangan dengan dukungan sertifikasi SOC 2 Type II, ISO/IEC 27001:2022 dan ISO/IEC 27701:2019. Dalam beberapa tahun terakhir, KuCoin telah membangun fondasi kepatuhan regulasi global, termasuk meraih izin AUSTRAC di Australia, lisensi MiCA di Eropa, serta izin usaha lain di berbagai pasar.

Informasi selengkapnya: www.kucoin.com.

SOURCE KuCoin