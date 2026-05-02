KuCoin Web3 Hadirkan Ratusan Saham Berbasiskan Token Digital dari Ondo pada Self-Custodial Wallet

Seiring meningkatnya peran RWA dalam on-chain economy, integrasi ini menawarkan manfaat praktis dari self-custodial wallet. Integrasi ini mengurangi campur tangan pihak perantara tanpa mengorbankan kendali pengguna. Dengan memadukan aset kripto, native perps, dan sekuritas berbasiskan token digital tertokenisasi dalam satu antarmuka, KuCoin Web3 Wallet semakin berperan sebagai gerbang terpadu untuk pasar on-chain sekaligus dompet terdesentralisasi yang aman dan mudah digunakan.

Dengan integrasi ini, pengguna dapat mencari, mengamati, dan mengakses sekuritas berbasiskan token digital yang didukung Ondo, secara langsung dari dalam wallet, termasuk saham Nvidia, Apple, Tesla, Microsoft, dan Amazon, serta ETF berbasiskan emas, perak, dan indeks Nasdaq. Pengguna juga dapat mengelola aset kripto dan aset TradFi dalam satu platform sehingga mempermudah proses pendaftaran serta navigasi multiplatform. Saat ini, layanan tersebut mendukung jaringan Ethereum dan BNB, dengan tetap mempertahankan keunggulan self-custody, serta memperluas akses pasar global. Aktivitas trading umumnya mengikuti jadwal 24 jam selama lima hari kerja, sesuai dengan pasar Amerika Serikat.

Gas Meng, Lead, Wallet Operation, KuCoin Web3, mengatakan,

"Integrasi ini mencerminkan visi KuCoin terhadap fungsi dompet digital, bukan hanya sebagai alat penyimpanan nilai, namun juga akses tepercaya ke berbagai peluang finansial on-chain. Dengan menawarkan sekuritas Amerika Serikat berbasiskan token digital di KuCoin Web3 Wallet, kami mewujudkan pengalaman yang lebih terpadu, sebab aset kripto dan aset TradFi dapat diakses secara serentak, sedangkan manfaat self-custody tetap tersedia."

Min Lin, Managing Director, Global Business Development, Ondo Finance, menambahkan:

"Lebih dari 260 saham dan ETF Amerika Serikat kini dapat diakses langsung melalui KuCoin Web3 Wallet. Dengan demikian, jutaan pengguna kripto dapat mendiversifikasikan portofolio dengan aset yang sebelumnya hanya tersedia melalui broker konvensional."

Ondo Finance merupakan penyedia infrastruktur yang menyediakan RWA berbasiskan token digital. Lebih lagi, Ondo Finance menghadirkan produk keuangan berstandar institusi dalam ekosistem blockchain melalui struktur yang memenuhi regulasi. Ondo Global Markets berperan sebagai platform penerbitan dan penarikan dana untuk sekuritas berbasiskan token digital. Lewat layanan ini, investor dapat mengakses instrumen saham dan ETF Amerika Serikat melalui token berbasiskan blockchain.

Integrasi ini memperluas layanan trading dan akses aset KuCoin Web3 Wallet setelah peluncuran fitur in-wallet perpetual trading.

Tentang KuCoin Web3 Wallet

KuCoin Web3 Wallet merupakan dompet digital terdesentralisasi yang berfungsi secara lintasjaringan, serta memberikan akses penuh kepada pengguna (non-custodial). Pengguna dapat melakukan pertukaran aset lintasjaringan melalui agregator DEX lintasjaringan, serta memperdagangkan kontrak perpetual yang didukung Hyperliquid dan mengakses RWA, termasuk saham dan ETF Amerika Serikat, secara langsung dari KuCoin Web3 Wallet. Selain itu, pengguna dapat menemukan peluang secara lebih dini dengan dukungan Smart Money, mengeksplorasi lebih dari 1.000 DApps, serta memanfaatkan peluncuran token baru lewat Airdrop Hub. Gerbang menuju Aset Kripto + TradFi di Web3.

Informasi selengkapnya: X | Telegram | Instagram

Tentang Ondo Finance

Ondo Finance adalah platform berbasiskan blockchain yang menyediakan layanan tokenisasi RWA, serta menghadirkan produk keuangan berstandar institusi. Dengan menghubungkan infrastruktur TradFi dan sektor keuangan terdesentralisasi, Ondo mewujudkan pasar modal yang lebih mudah diakses, transpran, dan efisien. Informasi selengkapnya: https://ondo.finance/.

Tentang Ondo Global Markets

Ondo Global Markets menawarkan platform penerbitan dan penarikan dana untuk saham dan ETF Amerika Serikat berbasiskan token digital. Melalui platform ini, investor di luar Amerika Serikat dapat menangkap peluang dari aset-aset tersebut dengan menerbitkan, mentransfer, dan menukar token digital tersebut. Setiap token dijamin saham atau ETF yang relevan (bersama dana tunai).

SOURCE KuCoin