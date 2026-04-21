ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมกว่า 7,000 คน เตรียมรวมตัวที่กรุงเทพฯ ในงาน TyreXpo Asia และ AutoMROtive 2026

News provided by

Informa Markets

21 Apr, 2026, 09:30 CST

โอกาสสุดท้ายก่อนแพลตฟอร์มยานยนต์ชั้นนำของเอเชียเปิดฉากเดือนหน้า

กรุงเทพฯ, 21 เม.ย. 2569 /PRNewswire/ -- อีกไม่ถึงหนึ่งเดือน ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมกว่า 7,000 คน และผู้แสดงสินค้าจากนานาชาติ 150 ราย จากมากกว่า 80 ประเทศและภูมิภาค เตรียมเดินทางมารวมตัวกันที่กรุงเทพฯ ในงาน TyreXpo Asia Bangkok 2026 ครั้งที่ 15 ซึ่งจัดโดย Informa Markets โดยจัดขึ้นพร้อมกับงานครั้งปฐมฤกษ์ของ AutoMROtive 2026

Logo of TyreXpo Asia Bangkok 2026 & AutoMROtive 2026
TyreXpo Asia Bangkok 2024. The upcoming edition will take place from 13-15 May 2026, at BITEC Bangkok (Hall 98)
งานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 15 พฤษภาคม 2569 Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC) โดยทั้งสองงานจะจัดร่วมกับ INTERMACH, SUBCON Thailand, Plastics and Rubber Thailand และ Future Mobility Thailand แพลตฟอร์มแบบบูรณาการนี้จะครอบคลุมห่วงโซ่มูลค่าอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งหมด ตั้งแต่การผลิตและชิ้นส่วน ไปจนถึงบริการหลังการขายและโซลูชันด้านการเดินทางแห่งอนาคต

ในช่วงที่อุตสาหกรรมกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่อุปทาน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ความจำเป็นในการทำงานร่วมกันข้ามภาคส่วนจึงมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น

"การจัดขึ้นร่วมกันของ TyreXpo Asia และการเปิดตัว AutoMROtive เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่สำคัญของอุตสาหกรรม" Sukumar Verma กรรมการผู้จัดการของ Informa Markets กล่าว "ด้วยการรวมภาคส่วนที่เกี่ยวเนื่องกันเหล่านี้เข้าด้วยกัน เรากำลังสร้างแพลตฟอร์มที่ช่วยให้ธุรกิจไม่เพียงเชื่อมต่อกันได้ แต่ยังสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาด ค้นหาโอกาสใหม่ และเร่งส่งเสริมการเติบโตได้อย่างเป็นรูปธรรม"

แพลตฟอร์มที่ออกแบบเพื่อผลลัพธ์ทางธุรกิจ

นอกเหนือจากพื้นที่จัดแสดงสินค้า งานนี้ยังมุ่งสร้างมูลค่าทางธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรมให้กับผู้เข้าร่วมในระบบนิเวศอุตสาหกรรมยางและยานยนต์

  • Dedicated Buyer Programme จะช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการประชุมธุรกิจที่นัดหมายล่วงหน้ากว่า 1,000 รายการ เชื่อมต่อผู้แสดงสินค้ากับผู้ซื้อที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและผู้มีอำนาจตัดสินใจ ตอกย้ำบทบาทของงานในฐานะแพลตฟอร์มสำคัญสำหรับการสร้างโอกาสทางธุรกิจ
  • Autotech Aftermarket Summit จะรวบรวมผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมมาแบ่งปันมุมมองเกี่ยวกับแนวโน้ม นวัตกรรม และโอกาสสำคัญที่กำลังกำหนดทิศทางตลาดอะไหล่และบริการหลังการขายยานยนต์

ตลอดระยะเวลา 3 วัน ผู้เข้าร่วมงานสามารถคาดหวังโปรแกรมที่ประกอบด้วยกิจกรรมเชิงเทคนิค การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และโอกาสในการสร้างเครือข่ายที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจและความร่วมมือ

การสนับสนุนจากอุตสาหกรรมและความสำคัญระดับภูมิภาค

งานนี้ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรมสำคัญ รวมถึง Thailand Automotive Parts Aftermarket Association (TAPAA) ซึ่งช่วยเสริมบทบาทของงานในฐานะศูนย์กลางการพบปะของชุมชนยานยนต์ในภูมิภาค

"ทาง TAPAA มีความยินดีที่ได้สนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในภาคส่วนอะไหล่และบริการหลังการขายยานยนต์" กมล จึงรักเมีย ประธาน TAPAA กล่าว "TyreXpo Asia Bangkok และ AutoMROtive 2026 จะช่วยให้ธุรกิจสามารถก้าวทันแนวโน้มตลาด พร้อมสร้างพันธมิตรที่สนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน"

ด้วยการรวมหลายภาคส่วนของอุตสาหกรรมไว้ในที่เดียว งานนี้จึงเป็นแพลตฟอร์มสำคัญที่ช่วยให้บริษัทต่าง ๆ เข้าถึงตลาดใหม่ ค้นหาโซลูชัน และเชื่อมต่อกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก พร้อมตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์และตลาดหลังการขายของเอเชีย

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานรวมตัวอุตสาหกรรมยางและยานยนต์แห่งเอเชีย

เมื่อวันจัดงานใกล้เข้ามา นี่คือโอกาสสุดท้ายสำหรับผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมในการลงทะเบียนฟรี และวางแผนเข้าร่วมหนึ่งในแพลตฟอร์มยานยนต์ที่ครบวงจรที่สุดในเอเชีย

ลงทะเบียนที่นี่: https://ers-th.informa-info.com/trx26?cid=pr
ดูข้อมูลเพิ่มเติม: www.tyrexpoasia.com | www.automrotive.com

SOURCE Informa Markets

Over 7,000 Industry Professionals to Meet in Bangkok for TyreXpo Asia and AutoMROtive 2026

With less than one month to go, over 7,000 trade professionals and 150 international exhibitors from more than 80 countries and regions are set to...
Lebih 7,000 Profesional Industri Akan Berhimpun di Bangkok untuk TyreXpo Asia dan AutoMROtive 2026

Dengan kurang daripada satu bulan lagi, lebih 7,000 profesional perdagangan dan 150 pempamer antarabangsa dari lebih 80 negara dan wilayah dijangka...
