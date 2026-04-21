ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมกว่า 7,000 คน เตรียมรวมตัวที่กรุงเทพฯ ในงาน TyreXpo Asia และ AutoMROtive 2026
21 Apr, 2026, 09:30 CST
โอกาสสุดท้ายก่อนแพลตฟอร์มยานยนต์ชั้นนำของเอเชียเปิดฉากเดือนหน้า
กรุงเทพฯ, 21 เม.ย. 2569 /PRNewswire/ -- อีกไม่ถึงหนึ่งเดือน ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมกว่า 7,000 คน และผู้แสดงสินค้าจากนานาชาติ 150 ราย จากมากกว่า 80 ประเทศและภูมิภาค เตรียมเดินทางมารวมตัวกันที่กรุงเทพฯ ในงาน TyreXpo Asia Bangkok 2026 ครั้งที่ 15 ซึ่งจัดโดย Informa Markets โดยจัดขึ้นพร้อมกับงานครั้งปฐมฤกษ์ของ AutoMROtive 2026
งานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 15 พฤษภาคม 2569 ณ Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC) โดยทั้งสองงานจะจัดร่วมกับ INTERMACH, SUBCON Thailand, Plastics and Rubber Thailand และ Future Mobility Thailand แพลตฟอร์มแบบบูรณาการนี้จะครอบคลุมห่วงโซ่มูลค่าอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งหมด ตั้งแต่การผลิตและชิ้นส่วน ไปจนถึงบริการหลังการขายและโซลูชันด้านการเดินทางแห่งอนาคต
ในช่วงที่อุตสาหกรรมกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่อุปทาน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ความจำเป็นในการทำงานร่วมกันข้ามภาคส่วนจึงมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น
"การจัดขึ้นร่วมกันของ TyreXpo Asia และการเปิดตัว AutoMROtive เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่สำคัญของอุตสาหกรรม" Sukumar Verma กรรมการผู้จัดการของ Informa Markets กล่าว "ด้วยการรวมภาคส่วนที่เกี่ยวเนื่องกันเหล่านี้เข้าด้วยกัน เรากำลังสร้างแพลตฟอร์มที่ช่วยให้ธุรกิจไม่เพียงเชื่อมต่อกันได้ แต่ยังสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาด ค้นหาโอกาสใหม่ และเร่งส่งเสริมการเติบโตได้อย่างเป็นรูปธรรม"
แพลตฟอร์มที่ออกแบบเพื่อผลลัพธ์ทางธุรกิจ
นอกเหนือจากพื้นที่จัดแสดงสินค้า งานนี้ยังมุ่งสร้างมูลค่าทางธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรมให้กับผู้เข้าร่วมในระบบนิเวศอุตสาหกรรมยางและยานยนต์
- Dedicated Buyer Programme จะช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการประชุมธุรกิจที่นัดหมายล่วงหน้ากว่า 1,000 รายการ เชื่อมต่อผู้แสดงสินค้ากับผู้ซื้อที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและผู้มีอำนาจตัดสินใจ ตอกย้ำบทบาทของงานในฐานะแพลตฟอร์มสำคัญสำหรับการสร้างโอกาสทางธุรกิจ
- Autotech Aftermarket Summit จะรวบรวมผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมมาแบ่งปันมุมมองเกี่ยวกับแนวโน้ม นวัตกรรม และโอกาสสำคัญที่กำลังกำหนดทิศทางตลาดอะไหล่และบริการหลังการขายยานยนต์
ตลอดระยะเวลา 3 วัน ผู้เข้าร่วมงานสามารถคาดหวังโปรแกรมที่ประกอบด้วยกิจกรรมเชิงเทคนิค การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และโอกาสในการสร้างเครือข่ายที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจและความร่วมมือ
การสนับสนุนจากอุตสาหกรรมและความสำคัญระดับภูมิภาค
งานนี้ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรมสำคัญ รวมถึง Thailand Automotive Parts Aftermarket Association (TAPAA) ซึ่งช่วยเสริมบทบาทของงานในฐานะศูนย์กลางการพบปะของชุมชนยานยนต์ในภูมิภาค
"ทาง TAPAA มีความยินดีที่ได้สนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในภาคส่วนอะไหล่และบริการหลังการขายยานยนต์" กมล จึงรักเมีย ประธาน TAPAA กล่าว "TyreXpo Asia Bangkok และ AutoMROtive 2026 จะช่วยให้ธุรกิจสามารถก้าวทันแนวโน้มตลาด พร้อมสร้างพันธมิตรที่สนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน"
ด้วยการรวมหลายภาคส่วนของอุตสาหกรรมไว้ในที่เดียว งานนี้จึงเป็นแพลตฟอร์มสำคัญที่ช่วยให้บริษัทต่าง ๆ เข้าถึงตลาดใหม่ ค้นหาโซลูชัน และเชื่อมต่อกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก พร้อมตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์และตลาดหลังการขายของเอเชีย
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานรวมตัวอุตสาหกรรมยางและยานยนต์แห่งเอเชีย
เมื่อวันจัดงานใกล้เข้ามา นี่คือโอกาสสุดท้ายสำหรับผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมในการลงทะเบียนฟรี และวางแผนเข้าร่วมหนึ่งในแพลตฟอร์มยานยนต์ที่ครบวงจรที่สุดในเอเชีย
ลงทะเบียนที่นี่: https://ers-th.informa-info.com/trx26?cid=pr
ดูข้อมูลเพิ่มเติม: www.tyrexpoasia.com | www.automrotive.com
