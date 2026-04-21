Lebih 7,000 Profesional Industri Akan Berhimpun di Bangkok untuk TyreXpo Asia dan AutoMROtive 2026

Panggilan Terakhir untuk Platform Automotif Terkemuka Asia yang Dibuka Bulan Hadapan

BANGKOK, 21 April 2026 /PRNewswire/ -- Dengan kurang daripada satu bulan lagi, lebih 7,000 profesional perdagangan dan 150 pempamer antarabangsa dari lebih 80 negara dan wilayah dijangka berhimpun di Bangkok bagi edisi ke-15 TyreXpo Asia Bangkok 2026, yang dianjurkan oleh Informa Markets, dan berlangsung bersama acara sulung AutoMROtive 2026.

TyreXpo Asia Bangkok 2026 & AutoMROtive 2026. TyreXpo Asia Bangkok 2024. The upcoming edition will take place from 13-15 May 2026, at BITEC Bangkok (Hall 98)

Acara yang akan berlangsung dari 13 hingga 15 Mei 2026 di Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC) ini akan diadakan serentak dengan INTERMACH, SUBCON Thailand, Plastics and Rubber Thailand, serta Future Mobility Thailand. Secara bersama, platform bersepadu ini merangkumi keseluruhan rantaian nilai automotif, termasuk pembuatan dan komponen sehingga perkhidmatan pasaran selepas jualan serta penyelesaian mobiliti masa hadapan.

Ketika industri menavigasi perubahan rantaian bekalan, kemajuan teknologi dan permintaan pasaran yang semakin berkembang, keperluan untuk kerjasama rentas sektor menjadi semakin kritikal.

"Penggabungan TyreXpo Asia dan pelancaran AutoMROtive berlaku pada masa yang penting bagi industri," kata Encik Sukumar Verma, Pengarah Urusan Informa Markets. "Dengan menyatukan sektor-sektor pelengkap ini, kami mewujudkan platform di mana perniagaan bukan sahaja dapat berhubung, tetapi juga bertindak balas secara aktif terhadap perubahan pasaran, meneroka peluang baharu dan mempercepat pertumbuhan."

Platform Direka untuk Hasil Perniagaan

Selain pameran, acara ini dijangka memberikan nilai perniagaan yang nyata kepada peserta merentasi ekosistem tayar dan automotif.

Program Pembeli Khusus akan memudah cara lebih daripada 1,000 mesyuarat perniagaan yang telah diatur terlebih dahulu, menghubungkan secara langsung pempamer dengan pembeli dan pembuat keputusan yang berkelayakan—sekali gus mengukuhkan peranan acara ini sebagai platform utama pertukaran perniagaan

Autotech Aftermarket Summit akan menampilkan pakar industri yang berkongsi pandangan mengenai trend utama, inovasi dan peluang yang membentuk pasaran selepas jualan automotif

Sepanjang tiga hari, peserta boleh menjangkakan program yang merangkumi sesi teknikal, perkongsian pengetahuan dan peluang rangkaian yang disasarkan bagi menyokong pertumbuhan perniagaan serta kerjasama.

Sokongan Industri dan Kepentingan Serantau

Disokong oleh persatuan industri utama termasuk Thailand Automotive Parts Aftermarket Association (TAPAA), acara ini terus memperkukuh peranannya sebagai titik pertemuan utama bagi komuniti automotif serantau.

"TAPAA berbesar hati menyokong inisiatif yang memperkukuh kerjasama dan perkongsian pengetahuan dalam sektor pasaran selepas jualan automotif," kata Encik Kamol Juengluckmia, Presiden TAPAA. "TyreXpo Asia Bangkok dan AutoMROtive 2026 akan membolehkan perniagaan mendahului trend pasaran sambil membina kerjasama yang menyokong pertumbuhan mampan."

Dengan pelbagai segmen industri diwakili di bawah satu bumbung, acara ini menyediakan platform tepat pada masanya untuk syarikat mengakses pasaran baharu, mendapatkan penyelesaian serta berinteraksi secara langsung dengan pihak berkepentingan global dan serantau—sekali gus mengukuhkan kedudukan Thailand sebagai hab automotif dan pasaran selepas jualan utama di Asia.

Jadilah Sebahagian daripada Perhimpunan Industri Tayar dan Automotif Asia

Dengan acara yang semakin hampir, ini merupakan peluang terakhir untuk profesional perdagangan mendapatkan pas percuma mereka dan merancang lawatan ke salah satu platform industri automotif paling komprehensif di Asia.

