Nippon Paint China Tampil Perdana di ARCHIDEX 2026, Pamerkan Inovasi untuk Industri Konstruksi

Seiring dengan penerapan standar bangunan hijau dan modernisasi sektor manufaktur yang semakin pesat di Asia Tenggara, kebutuhan material bangunan yang hemat energi, tangguh menghadapi iklim tropis, serta mampu meningkatkan efisiensi proses konstruksi juga terus meningkat. Menjawab kebutuhan tersebut, Nippon Paint China menghadirkan berbagai teknologi yang telah dikembangkan dan diterapkan di Tiongkok guna mendukung pembangunan di sektor industri, perumahan, hingga kawasan perkotaan.

Salah satu inovasi yang dipamerkan ialah Energy-Saving Radiative Cooling Coating dan Dual-Core Aerogel Energy-Saving System yang dirancang untuk wilayah beriklim panas serta bangunan dengan konsumsi energi tinggi. Teknologi radiative cooling ini menurunkan suhu bangunan tanpa memerlukan tambahan energi listrik. Dalam penerapannya pada atap pabrik seluas 10.000 meter persegi di Shanghai selama musim panas, teknologi tersebut berhasil mengurangi konsumsi energi sistem pendingin ruangan hingga hampir 25% per bulan, sehingga menghemat biaya listrik sekitar RMB 72.000 atau setara hampir RM 43.000.

Untuk sektor hunian dan fasilitas publik, Nippon Paint China juga memperkenalkan Integrated Decorative Waterproofing System guna menghadapi kondisi lembap dan curah hujan tinggi. Perusahaan turut menampilkan NAYAOJING™ Photocatalytic Coating, Energy-Saving Integrated Decorative Panel, serta Acoustic Flooring System yang turut menciptakan bangunan yang lebih nyaman, hemat energi, dan berkelanjutan. Sementara itu, untuk sektor manufaktur berteknologi tinggi, Nippon Paint China menghadirkan Anti-Static PU Mortar Ultra-Wear-Resistant Flooring System untuk memenuhi kebutuhan lantai industri dengan tingkat kerataan tinggi, sifat antistatis, serta ketahanan terhadap keausan. Perusahaan juga menawarkan berbagai solusi pelapis yang disesuaikan dengan kebutuhan industri, seperti elektronik presisi, pergudangan otomatis, hingga energi baru.

Chief Operating Officer, Nippon Paint China, Dragon Sun, mengatakan, "Ekspansi ke pasar internasional bukan sekadar memasarkan produk ke luar negeri, namun juga memastikan kapasitas pasokan dan layanan mampu memenuhi kebutuhan pelanggan di setiap pasar. Selama hampir satu dekade mendukung berbagai perusahaan Tiongkok yang berekspansi ke luar negeri, kami telah membangun model bisnis yang memadukan keahlian teknis, jaringan pasokan lokal, dan kolaborasi lintasnegara. Ke depan, kami berharap dapat memperkuat kemitraan dengan lebih banyak pelaku industri untuk mendukung ekspansi global perusahaan-perusahaan Tiongkok secara berkelanjutan dan berkualitas."

Didukung jaringan NIPSEA Group yang memiliki 26 fasilitas manufaktur di kawasan ASEAN, Nippon Paint terus mendukung berbagai proyek di sektor komersial, hunian, industri, dan infrastruktur. Keikutsertaan perdana perusahaan di ARCHIDEX 2026 menjadi langkah strategis untuk menghubungkan inovasi yang dikembangkan di Tiongkok dengan kebutuhan pasar Asia Tenggara, serta memperkuat kolaborasi di seluruh rantai nilai industri konstruksi.

SOURCE Nippon Paint China