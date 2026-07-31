Twinkle Twinkle Mengawali Petualangan di Asia Tenggara dari Singapura dan Menjadikan Singapura Rumah Pertamanya

Semuanya bermula dari secercah cahaya di kejauhan. Karena penasaran, para bintang kecil itu mengikuti cahaya tersebut hingga tiba di Singapura. Sesampainya di sana, mereka menyadari bahwa cahaya tersebut tidak berasal dari satu tempat tertentu, melainkan hadir di berbagai sudut kota.

Cahaya tersebut terpancar dari keberagaman budaya, keindahan alam, dan kehidupan sehari-hari masyarakat Singapura. Cahaya ini juga hadir lewat senyum, pelukan hangat, serta berbagai pertemuan tak terduga yang mereka alami sepanjang perjalanan. Kunjungan yang semula hanya direncanakan sebagai persinggahan singkat pun perlahan berubah menjadi keinginan untuk tinggal lebih lama dan terus menemukan berbagai "cahaya kecil" yang membuat Singapura begitu istimewa.

Mulai hari ini, Dreamstar Isle menjadi rumah pertama Twinkle Twinkle di Asia Tenggara. Berlokasi di gerai baru POP MART di Resorts World Sentosa, area ini memberi kesempatan bagi para penggemar yang ingin bertemu langsung dengan Twinkle Twinkle melalui penampilan POP MART Friend secara berkala, program musiman, dan berbagai pengalaman eksklusif sepanjang tahun.

Gerai tersebut juga menghadirkan POP BAKERY pertama di Asia Tenggara. Terinspirasi dari dunia Twinkle Twinkle, POP BAKERY menyajikan beragam hidangan penutup tematik dengan sentuhan cita rasa khas Singapura.

Mengikuti Secercah Cahaya Menuju "Negeri Bintang"

Menjelang kedatangannya, POP MART pada 21 Juli lalu memperkenalkan agenda perjalanan resmi Twinkle Twinkle di Singapura dan mengajak para penggemar mengikuti jejak karakter tersebut di berbagai lokasi di seluruh kota.

Pada 24 Juli, Twinkle Twinkle mendarat di Bandara Changi untuk penampilan perdananya di Asia Tenggara. Puluhan penggemar telah menunggu untuk menyambut karakter bintang kecil berpipi merah muda itu. Mereka mengabadikan momen kedatangannya, melambaikan tangan, mengajak tos, dan berfoto bersama.

Sambutan hangat di Bandara Changi menjadi kesan pertama yang membekas bagi Twinkle Twinkle selama berada di Singapura. Sejak saat itu, hubungan akrab dengan para penggemar mulai terjalin dan mewarnai seluruh perjalanannya di kota tersebut.

Dari Bandara Changi, Twinkle Twinkle melanjutkan petualangannya ke berbagai penjuru Singapura. Karakter ini menyusuri deretan rumah toko yang warna-warni di Joo Chiat, mengenal lebih dekat warisan budaya Peranakan, menjelajahi keindahan bawah laut di Singapore Oceanarium, berfoto di depan Merlion, hingga menikmati beragam kuliner lokal di Lau Pa Sat.

Namun, Twinkle Twinkle tidak sekadar singgah untuk berfoto di berbagai ikon Singapura. Di setiap persinggahan, karakter ini menyapa pejalan kaki, berjumpa dengan para penggemar di berbagai lokasi, dan menghadirkan momen kebersamaan yang mempertemukan orang-orang dari beragam budaya dan latar belakang. Setiap perjumpaan menjadi kenangan baru yang semakin menguatkan alasan mereka untuk menetap.

Bagi para bintang kecil yang baru memulai petualangan di Asia Tenggara, Singapura—yang dalam bahasa Mandarin dijuluki "Negeri Bintang"—terasa lebih dari sekadar destinasi pertama. Seperti secercah cahaya yang mereka ikuti sejak awal memang telah menuntun mereka menuju kota ini.

Secercah Cahaya yang Membawa Mereka ke Kota Penuh Kehangatan

Twinkle Twinkle merupakan karakter ciptaan ilustrator dan desainer Daxin pada 2020. Karakter ini terdiri atas sekelompok bintang kecil dengan kepribadian yang berbeda-beda. Polos, penuh rasa ingin tahu, terkadang keras kepala, namun tetap menggemaskan, mereka menghadirkan kisah tentang keberanian, kasih sayang, dan harapan. Melalui karakter-karakter tersebut, Daxin berharap setiap orang dapat menemukan sedikit cerminan dirinya.

Pada awalnya, Singapura hanya direncanakan sebagai persinggahan pertama dalam perjalanan Twinkle Twinkle di Asia Tenggara.

Namun, sambutan hangat di Bandara Changi, berbagai perjumpaan yang penuh kejutan, jalanan penuh warna di Joo Chiat, hingga kenangan yang tercipta di depan Merlion perlahan membuat Twinkle Twinkle memahami makna cahaya yang selama ini mereka cari.

Mereka menyadari bahwa cahaya Singapura bukan hanya berasal dari bangunan ikonik atau tempat-tempat terkenal. Cahaya itu hadir dalam semangat kota yang terbuka dan multikultural, keindahan dunia bawah laut, cita rasa kuliner di Lau Pa Sat, serta setiap senyum, sapaan, dan pelukan hangat yang mereka temui sepanjang perjalanan.

Karena itulah, para bintang kecil itu akhirnya memutuskan untuk menetap.

Dengan dibukanya gerai POP MART Resorts World Sentosa, Singapura resmi menjadi rumah pertama Twinkle Twinkle di Asia Tenggara. Kehadiran Dreamstar Isle memberikan tempat bagi Twinkle Twinkle untuk menyapa para penggemar sepanjang tahun, sekaligus menjadi awal hubungan yang lebih dekat dengan para penggemarnya di kawasan ini.

Rumah Baru Bernama Dreamstar Isle

Berlokasi di gerai baru POP MART Resorts World Sentosa, Dreamstar Isle menjadi rumah pertama Twinkle Twinkle di Asia Tenggara. Lokasi ini dirancang sebagai ruang bagi para penggemar untuk bertemu langsung dengan para bintang kecil tersebut melalui penampilan berkala POP MART Friend, program musiman, serta beragam pengalaman eksklusif yang berlangsung sepanjang tahun.

Dreamstar Isle bukan sekadar menghadirkan kunjungan sesaat. Kehadirannya membuka kesempatan bagi Twinkle Twinkle dan para penggemar untuk terus bertemu dan membangun kedekatan dari waktu ke waktu. Tempat ini juga menjadi titik awal bagi karakter tersebut untuk menjalin hubungan yang lebih erat dengan Singapura dan budaya lokalnya.

Untuk menandai peresmian Dreamstar Isle, POP MART memperkenalkan desain terbaru yang memadukan karakter Twinkle Twinkle dengan Merlion, ikon yang telah lama menjadi simbol Singapura. Desain tersebut menjadi wujud pertemuan antara karakter Twinkle Twinkle dan salah satu identitas budaya paling dikenal di kota itu.

Gerai di RWS tersebut juga menjadi lokasi bagi POP BAKERY pertama di Asia Tenggara. Konsep ini berasal dari POP LAND, taman hiburan milik POP MART di Beijing. Melalui aneka hidangan penutup, minuman racikan tangan, dan pengalaman interaktif, POP BAKERY menghadirkan berbagai karakter POP MART dalam bentuk yang lebih hidup.

Untuk debutnya di Singapura, POP BAKERY menghadirkan sajian bertema Twinkle Twinkle dengan cita rasa yang terinspirasi dari kuliner lokal, termasuk buah kelapa dan garam laut. Kehadiran POP MART Friend, desain yang disesuaikan dengan karakter lokal, serta hidangan penutup tematik memberikan cara baru bagi para penggemar untuk menikmati dunia Twinkle Twinkle, melampaui koleksi figur yang selama ini mereka kenal.

Bagi Twinkle Twinkle, Dreamstar Isle menjadi tempat untuk terus menyimpan dan mengenang setiap "cahaya kecil" yang ditemukannya selama menjelajahi Singapura. Sementara bagi para penggemar, kehadiran Dreamstar Isle memastikan bahwa pertemuan pertama mereka dengan para bintang kecil itu hanyalah awal dari perjalanan yang akan terus berlanjut.

Perjalanan Terus Berlanjut

Singapura menjadi destinasi pertama dalam perjalanan Twinkle Twinkle di Asia Tenggara, serta rumah bagi Dreamstar Isle. Namun, perjalanan tidak akan berhenti di sana.

Twinkle Twinkle akan melanjutkan petualangannya ke berbagai negara dan kota di Asia Tenggara. Melalui penampilan POP MART Friend, pengalaman yang dirancang khusus di setiap destinasi, serta kisah-kisah yang lahir dari beragam budaya, karakter ini akan menyapa semakin banyak penggemar di kawasan tersebut.

Setiap tempat baru akan menghadirkan pengalaman yang berbeda. Setiap perjumpaan segera menjadi kisah baru yang layak dikenang.

Di Singapura, Twinkle Twinkle mengikuti secercah cahaya dan menemukan sebuah kota yang dipenuhi kehangatan.

Lalu, ke mana cahaya berikutnya akan membawa mereka?

Tentang POP MART

Didirikan pada 2010, POP MART (HKEX: 09992) merupakan perusahaan terkemuka di industri designer collectibles dan hiburan budaya pop. Dengan ekosistem yang berpusat pada karakter dan kekayaan intelektual (intellectual property/IP), POP MART menghadirkan berbagai pengalaman kreatif dan imersif yang menghubungkan para penggemar dengan karakter favorit mereka. Melalui pendekatan tersebut, POP MART berupaya membangkitkan antusiasme serta menghadirkan kebahagiaan bagi para penggemarnya di seluruh dunia.

Bisnis POP MART berfokus pada tiga pilar utama, yakni designer collectibles, taman hiburan dan layanan berbasis pengalaman, serta hiburan digital. Perusahaan juga mengelola dan mewakili sejumlah seniman berbakat dari berbagai negara, dengan portofolio yang mencakup puluhan IP ikonik yang digemari secara global, seperti THE MONSTERS, SKULLPANDA, CRYBABY, MOLLY, DIMOO, Twinkle Twinkle, dan HIRONO. Saat ini, produk POP MART telah hadir di lebih dari 90 negara dan kawasan melalui lebih dari 630 gerai ritel, lebih dari 2.600 roboshop (mesin penjual otomatis), serta berbagai platform e-commerce terkemuka. POP MART resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Hong Kong pada 2020.

SOURCE POP MART