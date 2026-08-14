Vale Base Metals Akan Melanjutkan Penerapan Flotasi Partikel Kasar di Salobo guna Meningkatkan Produksi Tembaga dan Mempercepat Realisasi Proyeksi Produksi

Flotasi Partikel Kasar (CPF) diperkirakan akan menghasilkan tambahan produksi tembaga hingga sekitar 30.000 ton per tahun dan tambahan kapasitas pengolahan bijih sebesar 6 juta ton per tahun di Salobo

Tahap awal operasi proyek dipercepat ke paruh pertama 2028; Izin konstruksi telah diperoleh

Estimasi belanja modal (capex) CPF telah dioptimalkan; Wheaton Precious Metals akan mendanai $40 juta dari belanja modal tersebut

(Semua angka dinyatakan dalam dolar AS, kecuali disebutkan lain.)

TORONTO, 14 Agustus 2026 /PRNewswire/ -- Vale Base Metals ("VBM" atau "Perusahaan"), pemasok mineral kritis global terkemuka, hari ini mengumumkan bahwa perusahaan akan melanjutkan Proyek Flotasi Partikel Kasar (CPF) ("Proyek") di Kompleks Tembaga Salobo di Brasil, yang akan membawa peningkatan signifikan pada kapasitas pengolahan dan produksi serta menawarkan keekonomian proyek yang sangat menarik.

Perusahaan memperkirakan proyek akan mulai beroperasi pada paruh pertama 2028, sekitar satu tahun lebih cepat dari proyeksi awal. Hal ini memperkuat strategi konstruksi VBM yang telah dioptimalkan dan pendekatan proyek yang telah ditata ulang di seluruh perusahaan, sehingga VBM dapat bergerak lebih gesit, meningkatkan kemampuan eksekusi, dan menghasilkan imbal hasil terdepan di industri dari portofolio proyek serta kekayaan sumber daya mineralnya.

Dengan proyek ini, kapasitas pengolahan bijih tahunan pabrik Salobo diperkirakan meningkat sebesar 6 juta ton menjadi total 42 juta ton per tahun. Produksi tembaga tahunan diproyeksikan meningkat hingga sekitar 30.000 ton tembaga dalam konsentrat, dengan tambahan sekitar 15.000 ons emas sebagai produk sampingan, sehingga semakin memperkuat kinerja produksi Salobo setelah mencatat rekor pada 2024 dan 2025.

"Proyek CPF kembali menunjukkan keunggulan VBM: kemampuan kami untuk mengoptimalkan potensi nilai dan pertumbuhan yang signifikan dari aset-aset kelas dunia melalui eksekusi yang efektif, inovasi, dan alokasi modal yang tepat," ujar Shaun Usmar, CEO VBM. "Salobo merupakan salah satu operasi tembaga kelas dunia, dan proyek ini akan memungkinkan kami meningkatkan produksi tembaga secara lebih efisien melalui pemanfaatan infrastruktur yang ada, sekaligus meningkatkan kinerja lingkungan."

Usmar menambahkan: "Ketika industri kami masih menghadapi tantangan untuk menghadirkan pasokan tembaga baru, VBM justru mampu merealisasikan proyek-proyek ekspansi produksi tembaganya lebih cepat dari jadwal. Pada akhir Juli, kami mengumumkan percepatan penyelesaian Bacaba, proyek pertama dalam rangkaian proyek pengembangan tembaga kami, sebesar enam hingga sembilan bulan. Saya dengan senang hati kini dapat mengumumkan bahwa proyek kedua kami di Salobo juga dipercepat satu tahun. Hal ini menunjukkan dengan jelas kekuatan portofolio proyek kami serta kemampuan kami untuk memitigasi risiko, mengoptimalkan, dan merealisasikan proyek-proyek dengan kebutuhan modal yang rendah dan imbal hasil yang tinggi."

Proyek CPF Akan Mengurangi Hambatan dalam Proses Pengolahan

Proyek CPF merupakan pengembangan dari operasi yang telah ada di Salobo dengan memanfaatkan badan bijih berkualitas tinggi serta infrastruktur yang sudah tersedia, sehingga mengurangi risiko dalam pelaksanaannya. Salobo merupakan operasi tembaga terbesar di Brasil sekaligus aset penting VBM dengan umur operasi yang panjang.

Dengan menambahkan sirkuit flotasi baru yang memisahkan batuan buangan pada tahap awal proses pengolahan, CPF akan mengurangi kebutuhan penggilingan di Salobo, mengatasi kendala kapasitas penggilingan, meningkatkan perolehan metalurgi, serta memungkinkan peningkatan laju pengolahan. Dengan rata-rata penggunaan energi dan air yang lebih rendah dibandingkan metode lain, proyek ini diperkirakan dapat mengurangi dampak lingkungan operasi Salobo.

Sebagai bagian dari rencana strategis Salobo, total volume material yang dipindahkan di tambang diperkirakan meningkat sekitar 7%, didukung oleh sejumlah inisiatif, termasuk penerapan peralatan angkut otonom baru.

VBM memperoleh izin konstruksi Proyek CPF dari IBAMA (Institut Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Terbarukan Brasil) lebih awal dari jadwal, sehingga memungkinkan proyek mulai dilaksanakan lebih cepat dari rencana.

Wheaton dan VBM Bekerja Sama dalam Pendanaan Proyek

Selain itu, Wheaton Precious Metals ("Wheaton") telah sepakat untuk memberikan pendanaan sebesar $40 juta kepada VBM guna membiayai sebagian belanja modal Proyek. Pembayaran akan dilakukan dalam dua tahap, masing-masing sebesar $20 juta, sesuai dengan pencapaian tahapan penting proyek. VBM dan Wheaton telah sepakat bahwa pembayaran tersebut akan menggantikan pembayaran berbasis pencapaian tahapan proyek di masa mendatang berdasarkan perjanjian streaming Salobo yang ada. Perjanjian tersebut sebelumnya mengatur bahwa Wheaton berpotensi membayar VBM hingga $8 juta per tahun selama 10 tahun jika rencana penambangan berkadar tinggi diterapkan.

Setelah meninjau rencana Proyek CPF, VBM menyederhanakan ruang lingkup proyek, sehingga estimasi capex kini menjadi sekitar $215 juta1, turun dari perkiraan awal sebesar $225-275 juta. Dengan adanya pendanaan dari Wheaton, belanja modal VBM diperkirakan sekitar $175 juta1. Proyek ini memiliki intensitas modal yang rendah, yakni $5.000-$6.000 per ton setara tembaga, jauh di bawah rata-rata industri.

"Kedua belah pihak akan benar-benar diuntungkan, baik Wheaton maupun VBM," ujar Usmar. "Kontribusi $40 juta tersebut semakin meningkatkan daya tarik ekonomi proyek, sementara Wheaton akan memperoleh manfaat dari peningkatan produksi emas sebagai produk sampingan berkat penerapan CPF. Kami menghargai dukungan Wheaton, yang mencerminkan eratnya hubungan jangka panjang kami serta keyakinan bersama akan nilai yang akan dihasilkan Proyek CPF di Salobo."

"Salobo telah menjadi aset inti Wheaton selama bertahun-tahun, dan kami senang dapat mendukung pengembangan Proyek CPF. Hal ini mencerminkan komitmen kami untuk berinvestasi bersama mitra berkualitas tinggi dalam berbagai peluang yang menghasilkan nilai jangka panjang bagi kedua belah pihak," tambah Haytham Hodaly, Presiden dan CEO Wheaton Precious Metals.

Estimasi Utama Proyek CPF Salobo Tambahan Kapasitas Pengolahan 6 juta ton per tahun Tambahan Produksi Tembaga Hingga sekitar 30.000 ton per tahun Tambahan Produksi Emas Sekitar 15.000 ons per tahun Belanja Modal VBM (dengan pendanaan dari Wheaton) $175 juta1 Tingkat Pengembalian Internal (IRR) >50% Produksi Komersial Pertama Paruh Pertama 2028

Inovasi dan Kolaborasi

VBM memulai penelitian dan pengembangan CPF untuk Salobo lebih dari dua tahun lalu, dengan melakukan serangkaian pengujian laboratorium secara menyeluruh di Sheridan Park Research Facility miliknya yang mutakhir di Kanada, serta bekerja sama dengan para pakar industri dan mitra teknis. Pengujian lapangan telah mendukung validasi asumsi desain dan terus dilakukan untuk mempercepat pelatihan operasional serta menghasilkan wawasan berharga di pabrik percontohan Perusahaan di wilayah Carajás, Brasil–kawasan kaya tembaga yang menjadi lokasi Salobo dan seluruh aset tembaga VBM di Brasil.

Perusahaan tengah menjajaki potensi penerapan teknologi CPF secara lebih luas pada proyek-proyek tembaga lainnya di Carajás dan di seluruh portofolionya, termasuk melalui aplikasi inovatif pada badan bijih polimetalik.

Keputusan untuk melanjutkan investasi ini mencerminkan budaya yang sedang dikembangkan di VBM, yang mengedepankan teknologi, kolaborasi, dan inovasi untuk mengurangi risiko sekaligus memanfaatkan pengetahuan teknis dan pengalaman luas tim guna menciptakan nilai.

___________________________________________ 1 Dengan asumsi nilai tukar BRL:USD sebesar 5,20

Rangkaian Proyek Tembaga yang Menjanjikan

Proyek CPF menjadi bagian dari rangkaian proyek tembaga VBM yang menjanjikan di Brasil, didukung oleh basis sumber daya mineral Perusahaan yang besar, dengan kandungan tembaga lebih dari 53 juta ton dalam cadangan dan sumber daya mineral, termasuk sumber daya tereka.

Strategi pertumbuhan Perusahaan diperkirakan akan mendorong produksi tembaga hingga sekitar 700.000 ton per tahun pada 2035, terutama berkat basis sumber daya dan portofolio proyeknya di Brasil, khususnya di Carajás, tempat VBM memiliki operasi yang mapan serta infrastruktur yang telah tersedia. Operasi dan proyek ini diuntungkan oleh lokasinya yang dekat dengan kompleks pertambangan dan fasilitas pengolahan yang sudah mapan, serta infrastruktur logistik dan kelistrikan yang tersedia, sehingga memungkinkan pengembangan dengan penggunaan modal yang lebih efisien.

Tentang Vale Base Metals

Vale Base Metals (VBM) merupakan pemasok global terkemuka untuk mineral kritis, termasuk konsentrat tembaga, nikel dengan kemurnian tinggi, dan kobalt yang diperoleh secara bertanggung jawab. VBM memiliki operasi, proyek, dan fasilitas pemurnian nikel serta polimetalik yang terintegrasi secara vertikal di Kanada (Ontario, Newfoundland dan Labrador, Manitoba), Brasil, Inggris, Jepang, dan Indonesia. Di Brasil, aset Perusahaan mencakup Kompleks Tembaga Salobo kelas dunia dan rangkaian proyek tembaga yang sangat menjanjikan dengan potensi imbal hasil tinggi di kawasan Carajás yang kaya akan sumber daya tembaga. Sebanyak 90% saham VBM dimiliki oleh Vale S.A., sedangkan 10% sisanya dimiliki oleh Manara Minerals Investment Company.

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