Xinhua Silk Road: 3TREES Kian Gencar Berekspansi Global, Didukung Angka Penjualan Tertinggi untuk Produk "Stone Paint"
21 Apr, 2026, 14:59 WIB
BEIJING, 21 April 2026 /PRNewswire/ -- SKSHU Paint Co., Ltd. (3TREES), produsen cat ramah lingkungan asal Tiongkok, semakin gencar berekspansi global dalam beberapa tahun terakhir, serta sukses menempati posisi teratas dalam angka penjualan cat pelapis dengan efek batu alam (stone paint) di dunia selama dua tahun berturut-turut
Menurut laporan resmi (white paper) konsultan asal Amerika Serikat, Frost & Sullivan, 3TREES kembali menempati peringkat pertama dengan angka penjualan produk stone paint terbesar di dunia pada 2025, melanjutkan capaian serupa yang diraih pada 2024.
Setelah menjadi pemain utama di pasar domestik, 3TREES kini berkembang sebagai pelaku industri yang aktif berekspansi di pasar global. Produk-produk 3TREES juga diminati pasar internasional, sebab dikenal adaptif dan tahan terhadap kondisi lingkungan ekstrem.
Ketika bertemu dengan pihak distributor, Chairman & President, 3TREES, Hong Jie, menekankan pentingnya strategi yang jelas, produk yang andal, serta sistem yang kuat dalam ekspansi global. Menurutnya, 3TREES tidak lagi hanya mengekspor produk, melainkan juga teknologi, standar, dan sistem.
Berbekal daya saing produk, 3TREES memperkuat posisinya di pasar Timur Tengah, Asia Tenggara, dan Afrika melalui stone paint sebagai produk unggulan.
Produk cat 3TREES tidak hanya menawarkan tampilan yang menyerupai batu alam, daya tahan tinggi, dan kinerja yang ramah lingkungan, namun juga dirancang untuk beragam kondisi iklim dan lingkungan. Dengan demikian, produk cat 3TREES semakin banyak digunakan di berbagai sektor di pasar luar negeri.
Produk cat industri 3TREES, misalnya, digunakan sebagai solusi pelapis antikarat yang melindungi alat pemuat kapal berbobot 10.000 ton untuk proyek tambang bijih besi Simandou di Guinea.
Dalam kondisi ekstrem di lingkungan tambang terbuka, 3TREES menyediakan solusi pelapis antikarat berbahan poliuretan yang memastikan penggunaan peralatan utama tetap stabil dalam jangka panjang.
Produk dan teknologi mutakhir tersebut juga menarik perhatian klien global dalam pameran industri internasional.
Di berbagai ajang yang digelar di Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Indonesia, sepanjang tahun lalu hingga awal tahun ini, produk cat ramah lingkungan dan solusi material bangunan hijau dari 3TREES menjadi sorotan.
Pada 23–27 April mendatang, 3TREES akan menampilkan rangkaian produk cat ramah lingkungan dan solusi pelapis ramah lingkungan di ajang China Import and Export Fair Ke-139 di Guangzhou, Tiongkok selatan, guna memperluas jangkauannya di pasar global.
