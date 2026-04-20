Xinhua Silk Road: 3TREES เร่งขยายสู่ตลาดโลก ท่ามกลางยอดขายสีลายหินที่เติบโตอย่างโดดเด่น
20 Apr, 2026, 23:36 CST
ปักกิ่ง, 20 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- บริษัท SKSHU Paint Co., Ltd. (3TREES) ผู้สนับสนุนและผู้ผลิตสีที่ปลอดภัยต่อสุขภาพจากประเทศจีน ได้เร่งขยายการดำเนินธุรกิจในระดับโลกอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยล่าสุดประสบความสำเร็จด้วยการครองตำแหน่งยอดขายผลิตภัณฑ์สีลายหินสูงสุดของโลกติดต่อกันเป็นปีที่สอง
ทั้งนี้ ตามรายงานสมุดปกขาวของอุตสาหกรรมที่เผยแพร่โดยบริษัทที่ปรึกษาสัญชาติสหรัฐฯ Frost & Sullivan ระบุว่า 3TREES ยังคงครองอันดับหนึ่งด้วยยอดขายสีลายหินสูงที่สุดในโลกในปี 2568 หลังจากที่ได้คว้าตำแหน่งดังกล่าวไปแล้วเป็นครั้งแรกในปี 2567
จากการเป็นผู้กำหนดแนวโน้มของอุตสาหกรรมภายในประเทศ สู่การเป็นผู้มีบทบาทเชิงรุกในตลาดสีระดับโลก ปัจจุบัน 3TREES กำลังครองใจลูกค้าทั่วโลกด้วยผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นด้านความสามารถในการปรับตัวและความทนทานที่ยอดเยี่ยมภายใต้สภาพแวดล้อมที่ท้าทาย
Hong Jie ประธานกรรมการและประธานบริษัทของ 3TREES ได้เน้นย้ำในที่ประชุมตัวแทนจำหน่ายเมื่อไม่นานมานี้ถึงความสำคัญของกลยุทธ์ที่ชัดเจน ผลิตภัณฑ์ที่เชื่อถือได้ และการวางโครงสร้างอย่างเป็นระบบในเส้นทาง "การก้าวสู่ระดับโลก" ของบริษัท โดยระบุว่าบริษัทกำลังเดินหน้าปรับเปลี่ยนจากการส่งออกสินค้า ไปสู่การส่งออกเทคโนโลยี มาตรฐาน และระบบ
ด้วยการยึดถือความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ให้เป็นปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตหลักมาโดยตลอด 3TREES จึงสามารถสร้างฐานได้อย่างมั่นคงในตลาดตะวันออกกลาง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และแอฟริกา ด้วยผลิตภัณฑ์สีลายหินที่ได้รับความนิยมของบริษัท
นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์เด่นที่มีข้อได้เปรียบหลายประการด้วยลักษณะลวดลายคล้ายหินจริง มีความทนทานยาวนานเป็นพิเศษ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว ผลิตภัณฑ์สีของ 3TREES ที่ออกแบบมาให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย ยังได้ถูกนำไปใช้งานในภาคอุตสาหกรรมในต่างประเทศอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น
ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์สีอุตสาหกรรมของบริษัทได้ถูกนำไปใช้ในโซลูชันเคลือบป้องกันการกัดกร่อนชนิดงานหนัก เพื่อปกป้องเครื่องโหลดเรือขนาด 10,000 ตัน ที่ใช้ในโครงการเหมืองแร่เหล็กซีมันดู (Simandou) ในประเทศกินี
ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางวิศวกรรมที่ท้าทายของเหมืองเปิด 3TREES ได้จัดหาโซลูชันป้องกันการกัดกร่อนชนิดสีโพลียูรีเทนให้แก่ลูกค้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่าอุปกรณ์หลักสามารถดำเนินงานได้อย่างมีเสถียรภาพในระยะยาวแม้อยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่รุนแรงอย่างยิ่ง
ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีขั้นสูงดังกล่าวยังได้รับความสนใจจากลูกค้าทั่วโลกในงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมระดับนานาชาติชั้นนำ
ในระหว่างงานแสดงสินค้าที่จัดขึ้นในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซาอุดีอาระเบีย และอินโดนีเซียเมื่อปีที่ผ่านมา รวมถึงในช่วงต้นปีนี้ ผลิตภัณฑ์สีและโซลูชันวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหลากหลายรายการต่างก็ได้รับความสนใจเป็นพิเศษ
ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 23 ถึง 27 เมษายน 3TREES มีกำหนดเข้าร่วมจัดแสดงกลุ่มผลิตภัณฑ์สีที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและโซลูชันสารเคลือบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในงานมหกรรมแสดงสินค้านำเข้าและส่งออกของจีน ที่เมืองกว่างโจว ทางตอนใต้ของประเทศจีน เพื่อแสวงหาโอกาสขยายการดำเนินธุรกิจและเข้าถึงตลาดโลกให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น
ลิงก์ข่าวต้นฉบับ: https://en.imsilkroad.com/p/350244.html
SOURCE Xinhua Silk Road
