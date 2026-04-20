Xinhua Silk Road: 3TREES เร่งขยายสู่ตลาดโลก ท่ามกลางยอดขายสีลายหินที่เติบโตอย่างโดดเด่น

News provided by

Xinhua Silk Road

20 Apr, 2026, 23:36 CST

ปักกิ่ง, 20 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- บริษัท SKSHU Paint Co., Ltd. (3TREES) ผู้สนับสนุนและผู้ผลิตสีที่ปลอดภัยต่อสุขภาพจากประเทศจีน ได้เร่งขยายการดำเนินธุรกิจในระดับโลกอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยล่าสุดประสบความสำเร็จด้วยการครองตำแหน่งยอดขายผลิตภัณฑ์สีลายหินสูงสุดของโลกติดต่อกันเป็นปีที่สอง

ทั้งนี้ ตามรายงานสมุดปกขาวของอุตสาหกรรมที่เผยแพร่โดยบริษัทที่ปรึกษาสัญชาติสหรัฐฯ Frost & Sullivan ระบุว่า 3TREES ยังคงครองอันดับหนึ่งด้วยยอดขายสีลายหินสูงที่สุดในโลกในปี 2568 หลังจากที่ได้คว้าตำแหน่งดังกล่าวไปแล้วเป็นครั้งแรกในปี 2567

(PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)
จากการเป็นผู้กำหนดแนวโน้มของอุตสาหกรรมภายในประเทศ สู่การเป็นผู้มีบทบาทเชิงรุกในตลาดสีระดับโลก ปัจจุบัน 3TREES กำลังครองใจลูกค้าทั่วโลกด้วยผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นด้านความสามารถในการปรับตัวและความทนทานที่ยอดเยี่ยมภายใต้สภาพแวดล้อมที่ท้าทาย

Hong Jie ประธานกรรมการและประธานบริษัทของ 3TREES ได้เน้นย้ำในที่ประชุมตัวแทนจำหน่ายเมื่อไม่นานมานี้ถึงความสำคัญของกลยุทธ์ที่ชัดเจน ผลิตภัณฑ์ที่เชื่อถือได้ และการวางโครงสร้างอย่างเป็นระบบในเส้นทาง "การก้าวสู่ระดับโลก" ของบริษัท โดยระบุว่าบริษัทกำลังเดินหน้าปรับเปลี่ยนจากการส่งออกสินค้า ไปสู่การส่งออกเทคโนโลยี มาตรฐาน และระบบ

ด้วยการยึดถือความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ให้เป็นปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตหลักมาโดยตลอด 3TREES จึงสามารถสร้างฐานได้อย่างมั่นคงในตลาดตะวันออกกลาง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และแอฟริกา ด้วยผลิตภัณฑ์สีลายหินที่ได้รับความนิยมของบริษัท

นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์เด่นที่มีข้อได้เปรียบหลายประการด้วยลักษณะลวดลายคล้ายหินจริง มีความทนทานยาวนานเป็นพิเศษ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว ผลิตภัณฑ์สีของ 3TREES ที่ออกแบบมาให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย ยังได้ถูกนำไปใช้งานในภาคอุตสาหกรรมในต่างประเทศอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น

ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์สีอุตสาหกรรมของบริษัทได้ถูกนำไปใช้ในโซลูชันเคลือบป้องกันการกัดกร่อนชนิดงานหนัก เพื่อปกป้องเครื่องโหลดเรือขนาด 10,000 ตัน ที่ใช้ในโครงการเหมืองแร่เหล็กซีมันดู (Simandou) ในประเทศกินี

ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางวิศวกรรมที่ท้าทายของเหมืองเปิด 3TREES ได้จัดหาโซลูชันป้องกันการกัดกร่อนชนิดสีโพลียูรีเทนให้แก่ลูกค้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่าอุปกรณ์หลักสามารถดำเนินงานได้อย่างมีเสถียรภาพในระยะยาวแม้อยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่รุนแรงอย่างยิ่ง

ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีขั้นสูงดังกล่าวยังได้รับความสนใจจากลูกค้าทั่วโลกในงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมระดับนานาชาติชั้นนำ

ในระหว่างงานแสดงสินค้าที่จัดขึ้นในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซาอุดีอาระเบีย และอินโดนีเซียเมื่อปีที่ผ่านมา รวมถึงในช่วงต้นปีนี้ ผลิตภัณฑ์สีและโซลูชันวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหลากหลายรายการต่างก็ได้รับความสนใจเป็นพิเศษ

ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 23 ถึง 27 เมษายน 3TREES มีกำหนดเข้าร่วมจัดแสดงกลุ่มผลิตภัณฑ์สีที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและโซลูชันสารเคลือบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในงานมหกรรมแสดงสินค้านำเข้าและส่งออกของจีน ที่เมืองกว่างโจว ทางตอนใต้ของประเทศจีน เพื่อแสวงหาโอกาสขยายการดำเนินธุรกิจและเข้าถึงตลาดโลกให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น

ลิงก์ข่าวต้นฉบับ: https://en.imsilkroad.com/p/350244.html

SOURCE Xinhua Silk Road

Also from this source

Xinhua Silk Road: 3TREES perluas kehadiran global susulan jualan cat batu yang memberangsangkan

Pengeluar dan penggalak cat sihat dari China, SKSHU Paint Co., Ltd. (3TREES), telah memperluas kehadiran globalnya pada kadar yang lebih pantas dalam ...
Xinhua Silk Road: 3TREES expands global reach amid eye-catching stone paint sales

Chinese healthy paint advocate and manufacturer SKSHU Paint Co., Ltd. (3TREES) expanded its global presence at a faster pace in recent years, hailing ...
