Xinhua Silk Road: 3TREES perluas kehadiran global susulan jualan cat batu yang memberangsangkan

BEIJING, 20 April 2026 /PRNewswire/ -- Pengeluar dan penggalak cat sihat dari China, SKSHU Paint Co., Ltd. (3TREES), telah memperluas kehadiran globalnya pada kadar yang lebih pantas dalam beberapa tahun kebelakangan ini, dengan mencatat dua tahun berturut-turut sebagai peneraju global dalam jualan produk cat batu.

Menurut kertas putih industri yang diterbitkan oleh firma perunding AS, Frost & Sullivan, 3TREES terus menduduki tempat pertama dengan jualan cat batu terbesar di dunia pada 2025, selepas pertama kali meraih kedudukan tersebut pada 2024.

Daripada peneraju industri domestik kepada peserta proaktif dalam pasaran cat global, 3TREES berjaya memenangi pelanggan global melalui produk yang menunjukkan kebolehsuaian dan ketahanan unggul dalam persekitaran yang mencabar.

Hong Jie, pengerusi dan presiden 3TREES, menegaskan dalam satu mesyuarat pengedar baru-baru ini mengenai kepentingan strategi yang jelas, produk yang boleh dipercayai dan susun atur sistematik dalam perjalanan "globalisasi" syarikat, sambil menyatakan bahawa syarikat sedang beralih daripada eksport produk kepada eksport teknologi, piawaian dan sistem.

Sentiasa menjadikan daya saing produk sebagai pemacu utama pertumbuhan, 3TREES kini mengukuhkan kedudukan di pasaran Timur Tengah, Asia Tenggara dan Afrika melalui produk cat batu yang popular.

Selain produk utama yang menampilkan rupa seperti batu, ketahanan jangka panjang dan kelebihan mesra alam, produk cat 3TREES yang disesuaikan untuk pelbagai iklim dan persekitaran kini digunakan dalam skala yang semakin meluas dalam pelbagai bidang industri di luar negara.

Sebagai contoh, produk cat industrinya telah digunakan dalam penyelesaian salutan anti-karat tugas berat untuk melindungi pemuat kapal seberat 10,000 tan yang digunakan dalam projek lombong bijih besi Simandou di Guinea.

Dalam menghadapi persekitaran kejuruteraan yang mencabar di lombong terbuka tersebut, 3TREES menyediakan penyelesaian anti-karat berasaskan cat poliuretana bagi memastikan operasi jangka panjang dan stabil peralatan teras dalam keadaan yang sangat ekstrem.

Produk dan teknologi maju ini turut menarik perhatian pelanggan global semasa pameran industri antarabangsa bertaraf tinggi.

Semasa ekspo yang diadakan di UAE, Arab Saudi dan Indonesia tahun lalu serta pada bulan-bulan awal tahun ini, pelbagai produk cat hijau dan penyelesaian bahan binaan hijau menjadi tumpuan.

Dari 23 hingga 27 April, 3TREES dijadualkan mempamerkan siri produk cat sihat dan penyelesaian salutan hijau di Pameran Import dan Eksport China ke-139 yang sedang berlangsung di Guangzhou, selatan China, bagi memperluas lagi kehadiran globalnya.

