Xinhua Silk Road: Melestarikan Tradisi dan Mempromosikan Inovasi, Perusahaan Obat-Obatan Tradisional (TCM) Tiongkok Terus Membuat TCM Mendunia

BEIJING, 20 November 2024 /PRNewswire/ -- Sejalan dengan perkembangan Belt and Road Initiative, Zhangzhou Pien Tze Huang Pharmaceutical Co., Ltd. telah aktif mempromosikan obat tradisional Tiongkok (traditional Chinese medicine/TCM) di seluruh dunia dengan melestarikan aset-aset kebudayaan Tiongkok dan melakukan inovasi modern.

Zhangzhou Pien Tze Huang Pharmaceutical, berbasis di provinsi Fujian, Tiongkok Tenggara, terus memperluas pengaruh TCM di Asia Tenggara, Eropa, dan wilayah lain selama beberapa tahun terakhir. Perusahaan ini juga meningkatkan pengakuan dunia atas TCM lewat aktivitas pertukaran dan kerja sama global.

Untuk berekspansi ke pasar luar negeri, Zhangzhou Pien Tze Huang Pharmaceutical mengunjungi Brazil, Argentina, dan negara-negara lain guna mempelajari pasar setempat. Perusahaan ini pun berhasil menjadi salah satu merek Tiongkok favorit konsumen asing dalam ajang "China Brand Day" tahun ini.

Salah satu produk utama Zhangzhou Pien Tze Huang Pharmaceutical, Pien Tze Huang, tercantum sebagai salah satu TCM yang dilindungi pada tingkat nasional, menggunakan teknik produksi tradisional. Pien Tze Huang juga menjadi warisan kebudayaan tak benda tingkat nasional. Sementara, volume ekspor produk ini tergolong tinggi selama bertahun-tahun di antara varietas tunggal obat-obatan paten Tiongkok.

Pada zaman kuno, Pien Tze Huang biasanya dibawa para pedagang asal Zhangzhou ke seluruh dunia ketika melintasi Jalur Sutra Maritim. Kini, produk ini dijual di beberapa negara dan wilayah, termasuk Singapura, Thailand, Indonesia, Malaysia, Kanada, dan lain sebagainya.

Agar TCM mendunia pada era baru, produsen obat-obatan asal Tiongkok ini terus memperkuat riset ilmiah dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan, Zhangzhou Pien Tze Huang Pharmaceutical telah menghasilkan lebih dari 30 riset inovasi orisinal dan terintegrasi dengan berkolaborasi bersama lembaga-lembaga riset.

Pada Maret tahun ini, China Association of Chinese Medicine mengumumkan, mekanisme efikasi klinis Pien Tze Huang telah terpilih sebagai salah satu dari 10 perkembangan ilmiah dalam bidang TCM pada 2023. Pencapaian ini tentunya meningkatkan pengakuan dunia atas produk tersebut.

Ke depan, Zhangzhou Pien Tze Huang Pharmaceutical berkomitmen menyebarluaskan TCM, berekspansi ke pasar global yang lebih luas, serta terus menyumbangkan kearifan metode pengobatan tradisional Tiongkok kuno untuk kesehatan masyarakat di seluruh dunia.

