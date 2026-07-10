CBME China 2026、7月15～17日に開催：世界のベビー・キッズ業界が次の章を描く場

世界最大のマタニティ・ベビー・子供向け見本市に、2,800社超の出展企業、4,200超のブランド、270,000平方メートルに及ぶトレンドを生み出すイノベーションが集結――市場情報と卓越した製造力が交わる場をバイヤーに提供

上海、2026年7月10日 /PRNewswire/ -- Informa Marketsが主催するCBME China 2026は、7月15日から17日まで国家会展中心（上海）（NECC Shanghai）で正式に開催され、世界のベビー・キッズ業界のトレンドが生まれ、検証され、市場に送り出される業界を代表するプラットフォームとしての地位を確固たるものにします。今年の展示会では、8つの専門ホールにまたがる270,000平方メートルの会場が、業界の未来像とそれを実現できる企業を示す、業界で最も包括的な展示の場となります。

880億米ドル規模の世界のベビー・キッズ市場の関係者は、この展示会で、消費者が今後求めるものを見極め、それを実現する製造インフラとつながり、市場リーダーを決定づける競争優位性を確保します。

トレンドを生み出す原動力：業界が未来をいち早く見出す場

CBME China 2026は、市場トレンドを反映するだけでなく、新たなトレンドを生み出します。バイヤーは、主要カテゴリー全般にわたり、消費者行動の変化と製品イノベーションが融合する動きを目の当たりにします。

外出用品と安全性：ベビーカーとチャイルドシート — 軽量かつトラベルシステム対応のデザインに対する世界的需要に応え、カーボンファイバー製フレーム、全地形対応サスペンションシステム、片手折りたたみ機構を備えた製品が、携帯性に妥協しない都市部の保護者向けに設計されています。チャイルドシートでは、i-Size認証、360°回転、スマート換気が今や標準的に求められる要素となっており、出展企業は検知システムやEPP緩衝材を取り入れ、安全装備を育児支援ツールへと進化させています。

日々のケア必需品：授乳、入浴、衛生 — きめ細かな授乳管理や低アレルゲン志向の育児への関心の高まりに応え、スマート哺乳瓶ウォーマー、携帯型搾乳システム、乳児疝痛を抑える革新的な授乳用品が登場しています。入浴・ケア分野では、天然成分や低刺激処方への移行により、肌に優しいケア用品や洗浄用品の需要が高まっています。おむつ・おしりふきカテゴリーは、性能と持続可能性の双方の需要に応えるスマート水分感知技術、生分解性素材、超薄型通気設計により、急速に進化しています。

スマートホーム＆小型家電 — 小型キッチン家電をはじめとする家庭用小型家電は、もはや付随的な存在ではなく、独立した調達分野となっています。AI重点展示ゾーン（AI Featured Zone）では、AI搭載のベビーモニター、自動調整機能付きの乳児用ベッド、IoT連携型の育児環境システムが、導入可能なビジネスツールとともに展示され、テクノロジーを収益創出につなげる場となっています。

キッズファッション — ベビー衣料ゾーン（Baby Clothing Zone）が、OEKO-TEX®認証を基準に選定されたサプライヤー、オーガニックコットン、機能性素材、長く使用できるジェンダーニュートラルなデザインを紹介し、安全性が認証された製品を求める世界的な需要に応えています。これにより、欧州および北米のバイヤーは、通常なら数か月を要するコンプライアンス確認の負担を省くことができます。

市場スピードに対応する製造能力

トレンドを見極めても、それを商機につなげるインフラがなければ意味がありません。CBME China 2026は、その両方を兼ね備えています。

スマート・マニュファクチャリング・ゾーン（Smart Manufacturing Zone）では、OEM/ODM企業との直接提携を通じて、業界で50～60%のコスト最適化を実現する生産能力を紹介しています。バイヤーは、自動化生産ライン、AIを活用した品質検査、デジタルトレーサビリティを備えたMES/ERP連携工場にアクセスできます。これらのサプライヤーは、小ロット生産の柔軟性、迅速な試作、複数SKUの生産能力を備え、ISO、CE、RoHS、GOTS認証をすでに取得しています。

製品輸出ゾーン（Products Export Zone）では、事前認証済み工場と世界市場で実績のあるベストセラー商品を集約し、従来は数か月かかっていたサプライヤー審査期間を数日に短縮します。ここでは、成熟した製造体制と市場投入に向けた準備がともに整っており、バイヤーは1回の調達訪問で、トレンドの把握から発注まで進めることができます。

バイヤー向けの注目ポイント

8つの専門展示ホール

中核製品カテゴリーに加え、CBME China 2026は、新たな機会とカテゴリー横断型イノベーションへの前例のないアクセスをバイヤーに提供します。

ニュー・スター・プログラム（New Star Program）では、設立5年未満の100以上のブランドを選定し、製造体制の成熟度と越境コンプライアンスについて事前審査を行っています。これにより、バイヤーは、有望ブランドが主流の流通チャネルに進出する前に、いち早くアクセスできます。

新製品ゾーン（New Products Zone）は、業界のイノベーション・ラボとして機能し、今後3～5年のカテゴリー進化を方向づける、最先端の小売フォーマット、AIを活用した消費者体験、実験的な製品コンセプトを紹介します。

AI重点展示ゾーン（AI Featured Zone） は、テクノロジーとビジネスを結びつけ、業務効率と顧客エンゲージメントを変革するAI活用のビジネスツール、予測分析プラットフォーム、IoT統合ソリューションを紹介しています。

AI＆IP玩具ゾーン（AI & IP Toys Zone）とクリエイティブ玩具・トレンドゾーン（Creative Toy & Trend Zone）では、世界の玩具市場で最も急成長している分野の製品として、IPライセンス取得済みのフィギュア、アニメグッズ、AI搭載の教育用ロボット、STEM認証の学習用ハードウェアを紹介します。これらは、世界の玩具市場で最も急成長している製品分野です。バイヤーは、キャラクターブランドの食事セット、スーパーヒーローをテーマにしたベビーカーアクセサリー、美術館とのコラボレーションによる育児用テキスタイルなど、有利な売り場展開と高い利益率を実現する製品差別化の機会を見出します。

シニアケアゾーン（Senior Care Zone）では、栄養、パーソナルケア、スマートヘルス機器を取りそろえ、ベビー・キッズ用品小売業者がまったく新しいサプライヤーネットワークを構築することなく、高齢者ケア市場を無理なく取り込める戦略的な商品ポートフォリオ拡張の機会を提示します。

1つのバッジで2つのイベントへ：CBME ChinaとLicensing Expo Chinaが一堂に会する場

CBME China 2026のバッジをお持ちの方は、アジアを代表する知的財産・ブランドライセンス市場であるLicensing Expo China（LEC）に無料で入場できます。同展には、世界的なエンターテインメント・フランチャイズ、アニメキャラクター、スポーツブランド、美術館、新興デジタルIPを含む1,500以上のIP保有者が集結します。LECでは、権利者に直接アクセスし、すぐに展開可能なブランド提携を活用することで、製品ラインを差別化し、プレミアムな位置づけを確立できます。CBME Chinaのバッジをお持ちであれば、追加費用なしで、製品イノベーションとストーリーテリングの力が結びつく、多様なライセンス機会を幅広く活用できます。

ネットワーキング、知識、市場情報

CBME China 2026では、展示会場以外にも以下のプログラムを提供します。

世界の小売業界リーダー、消費者行動アナリスト、カテゴリー専門家が登壇する 業界フォーラムとトレンドセミナー

調達上の優先事項に基づき、事前に面談を設定する バイヤー・サプライヤー・マッチング・プログラム

実際の用途と性能検証を紹介する 製品実演

主要輸出市場の地域別規制要件を取り上げる認証・コンプライアンスワークショップ

業界関係者が集う場

CBME China 2026は、メーカーが最新の技術力や生産力を披露し、ブランドが最も大胆なイノベーションを発表し、バイヤーが今後数年にわたる市場での競争力を左右する製品とパートナーシップを確保する場です。ここは、世界のベビー・キッズ業界が単に取引するだけでなく、次にどのビジネスへ進むかを決める場です。

CBME China 2026では、業界の次の潮流が貴社の次の発注へとつながります。

2026年7月15日～17日。国家会展中心（上海）（NECC Shanghai）。

本イベントは、www.cbmexpochina.comにて事前登録のうえ、無料でご参加いただけます。

CBME Chinaについて

Informa Marketsが主催するCBME Chinaは、マタニティ・ベビー・子供向け製品分野において、世界最大かつ最も影響力のある取引プラットフォームです。業界を代表するトレンド発信イベントとして、CBME Chinaは、サプライチェーン全体にわたり、世界のバイヤーをメーカー、ブランド、イノベーターと結びつけ、製品イノベーション、製造パートナーシップ、市場情報、業界での主導的地位を支える戦略的知見への比類ないアクセスを提供します。

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SOURCE Informa Markets