DoGo Power становится лауреатом премии Top Innovation Award в Европе от EUPD Research за 2026 год

БОНН, Германия, 14 августа 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания DoGo Power была удостоена премии за лучшую инновацию — Top Innovation Award — за 2026 год от EUPD Research, ведущей исследовательской организации, за разработанную собственными силами сетеобразующую технологию накопления энергии 4S. Компания DoGo Power стала лауреатом премии Top Innovation Award в Европе от EUPD Research за 2026 год.

DoGo Power Wins EUPD Research’s 2026 Top Innovation Award in Europe

EUPD Research — одна из наиболее авторитетных независимых исследовательских и сертификационных организаций в мировой отрасли фотоэлектрической энергетики и систем накопления энергии с исследовательской сетью, охватывающей Европу, Америку, Азиатско-Тихоокеанский регион и Ближний Восток. Премия Top Innovation Award была учреждена для поощрения производителей, добившихся выдающихся результатов в деле содействия энергетическому переходу и непрерывного внедрения инноваций. Она отмечает высокий уровень технических компетенций и прорывные инновационные достижения и служит одним из ключевых ориентиров при оценке уровня технологического новаторства предприятий в сфере новых источников энергии.

Удостоенная награды сетеобразующая технология накопления энергии 4S, полностью разработанная собственными силами DoGo Power, представляет собой ключевую техническую систему, предназначенную для энергосистем нового типа. Она обеспечивает глубокую интеграцию четырех основных компонентов: системы управления энергопотреблением (EMS), системы управления мощностью (PMS), системы преобразования энергии (PCS) и систему управления аккумуляторными батареями (BMS). Благодаря алгоритмическому моделированию рабочих характеристик синхронных генераторов технология способна автономно формировать опорные значения напряжения и частоты энергосистемы, эффективно решая проблемы стабильности сети, возникающие при высокой доле интеграции возобновляемых источников энергии. В то же время, за счет алгоритмов координированного управления несколькими источниками энергии на базе ИИ технология гарантирует адаптивную оптимизацию различных режимов работы в конфигурации «солнечная генерация — накопитель энергии — дизель-генератор — электросеть», а также экономически эффективную работу как с подключением к сети, так и в автономном режиме, что повышает способность системы поддерживать энергосеть при одновременном обеспечении экономической эффективности ее эксплуатации.

На фоне ускорения глобального энергетического перехода и активного развития энергосистем нового типа DoGo Power продолжит углублять свою специализацию в области интеллектуальных сетеобразующих технологий накопления энергии. Компания намерена содействовать модернизации отрасли за счет технологических инноваций, совместно с глобальными партнерами способствовать переходу к низкоуглеродной структуре потребления и выполнять свою корпоративную миссию «Освещая мир» (Lighting Up the World).