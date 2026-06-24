โปรแกรม XERF™ นวัตกรรมยกกระชับผิวจาก Cynosure Lutronic ติดสปีดเติบโตทั่วโลก ดันยอดติดตั้งพุ่งทะยานกว่า 3 เท่า
News provided byCynosure Lutronic
24 Jun, 2026, 09:28 CST
โปรแกรม XERF™ ขึ้นแท่นเครื่องยกกระชับ Monopolar RF ที่เติบโตเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก โดยในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา มีคลินิกและสถานพยาบาลเลือกนำโปรแกรม XERF™ ไปใช้เพิ่มขึ้นกว่า 3 เท่า นำโดยภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและอเมริกาเหนือ
สิงคโปร์, 23 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- นวัตกรรมยกกระชับปรับโครงสร้างผิวโดยไม่ต้องผ่าตัดนี้ถือเป็นเครื่องแรกของโลกที่ใช้เทคโนโลยีคลื่นวิทยุแบบสองความถี่ (Dual-Frequency Monopolar RF) จากแบรนด์ Cynosure Lutronic ล่าสุดได้ประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญ ด้วยยอดติดตั้งทะลุ 2,000 เครื่องทั่วโลก ภายในระยะเวลาไม่ถึง 2 ปี นับจากการเปิดตัวครั้งแรกเมื่อเดือนพฤษภาคม 2567 และเทคโนโลยีดังกล่าวสามารถทำยอดติดตั้งได้ถึง 1,000 เครื่องในช่วงครึ่งหลังเพียงอย่างเดียวโดยเติบโตเร็วขึ้นถึง 3 เท่า อย่างมีนัยสำคัญ
"โปรแกรม XERF™ เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่มีการเติบโตโดดเด่นที่สุดในพอร์ตฯ ของเรา โดยอัตราการติดตั้งที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ถือเป็นสัญญาณสำคัญที่สะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นต่อเทคโนโลยีนี้ เราเห็นคลินิกความงามหลายแห่งแย่งชิงกันเป็นรายแรกของตลาดในแต่ละท้องถิ่นที่นำโปรแกรม XERF™ ไปให้บริการ สอดคล้องกับความต้องการของคนไข้ที่เพิ่มขึ้นเหนือความคาดหมาย รวมถึงภาพลักษณ์ของโปรแกรม XERF™ ในฐานะเทคโนโลยีที่โดดเด่นด้านนวัตกรรม ความสบายระหว่างการรักษา และผลลัพธ์ทางคลินิกที่มีงานวิจัยสนับสนุน ด้วยการลงทุนอย่างต่อเนื่องและการขยายสู่ตลาดต่าง ๆ เรากำลังวางให้โปรแกรม XERF™ เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีสำคัญในกลุ่มยกกระชับผิวในระดับโลก" คุณ Hagar Spits รองประธานอาวุโสฝ่ายกลยุทธ์ธุรกิจระดับโลกของ Cynosure Lutronic กล่าว
"ในประเทศไทย แคมเปญโปรแกรม XERF™ บริเวณย่านสยามซึ่งเป็นศูนย์กลางด้านไลฟ์สไตล์ของกรุงเทพฯ ช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมที่ผ่านมา ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมการสื่อสารการตลาดนอกบ้าน (Out-of-Home) ของแบรนด์ฯ ที่ดำเนินการพร้อมกันในหลายประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อผลักดันเทคโนโลยียกกระชับปรับโครงสร้างผิวโดยไม่ต้องผ่าตัดให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง พร้อมทั้งสร้างการรับรู้ (Awareness) ในกลุ่มผู้บริโภคทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก"
สำหรับภาพรวมของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนั้น โปรแกรม XERF™ ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในหลายประเทศ ได้แก่ เกาหลีใต้ ฮ่องกง ไทย เวียดนาม สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และออสเตรเลีย ด้วยแรงขับเคลื่อนจากกิจกรรมสื่อสารการตลาดนอกบ้านของแบรนด์ฯ ต่อเนื่องไปจนถึงการสร้างความร่วมมือกับคลินิกพันธมิตร ความเคลื่อนไหวเหล่านี้ล้วนมีบทบาทสำคัญในการหนุนนำให้นวัตกรรมการยกกระชับผิวแบบไม่ต้องผ่าตัด กลายเป็นเทรนด์ที่ผู้บริโภคให้ความสนใจและติดตลาด
อีกฝั่งหนึ่งของโลก ในสหรัฐอเมริกา โปรแกรม XERF™ ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง โดยมียอดการค้นหาบน Google ในกลุ่มอุปกรณ์เครื่องยกกระชับ Monopolar RF ที่พุ่งทะยาน สะท้อนความนิยมของผู้บริโภคมีต่อโปรแกรมการยกกระชับผิวโดยไม่ต้องผ่าตัดและไม่ต้องพักฟื้น
เน้นย้ำอีกครั้งว่า โปรแกรม XERF™ คือนวัตกรรมยกกระชับและปรับโครงสร้างผิวด้วยเทคโนโลยีคลื่นวิทยุขั้วเดียวแบบสองความถี่ (Dual-Frequency Monopolar RF) ซึ่งออกแบบมาเพื่อส่งพลังงานความร้อนลงสู่ชั้นผิวในหลายระดับความลึกเพื่อฟื้นฟูสภาพผิวให้แลดูยกกระชับ โดยทำงานร่วมกับระบบตรวจวัดอุณหภูมิแบบเรียลไทม์ที่ใช้เซนเซอร์ 5 จุด พร้อมเทคโนโลยีการปล่อยพลังงานเป็นจังหวะ (Wave Fit™ Pulse) และระบบทำความเย็น (Integrated Cryogen Delivery) ในตัว ซึ่งจะช่วยคำนวณการปล่อยพลังงานให้สอดคล้องกับอุณหภูมิผิวของคนไข้ ปกป้องผิวชั้นนอก ลดความรู้สึกร้อนระหว่างการทำหัตถการ และมอบความรู้สึกสบายแก่คนไข้ อีกทั้งยังช่วยให้แพทย์สามารถควบคุมการทำหัตถการได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่จำเป็นต้องใช้เข็มหรือลงยาชา
ตัวเครื่องสามารถปรับการส่งพลังงานสู่ชั้นผิวได้ลึกถึง 3 ระดับ และปรับพลังงานได้ถึง 10 ระดับ ช่วยให้แพทย์สามารถออกแบบการส่งพลังงานไปยังชั้นผิวระดับตื้น กลาง และลึกได้ภายในการรักษาเพียงครั้งเดียว นอกจากนี้ หัวทิป Spider Pattern Effector ซึ่งเป็นสิทธิบัตรเฉพาะ*ของแบรนด์ฯ ได้รับการออกแบบมาเพื่อกระจายพลังงานอย่างสม่ำเสมอ ลดการสะสมความร้อนส่วนเกินบริเวณขอบหัวทิป เพื่อแก้ปัญหาด้านความเสี่ยงผิวเบิร์น รองรับการทำหัตถการในบริเวณกว้างได้อย่างเหมาะสม
หมายเหตุสำหรับบรรณาธิการ
ข้อมูลสถิติการค้นหาที่อ้างอิงในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ รวบรวมจาก Google Trends ในสหรัฐอเมริกา ตลอดระยะเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง 28 พฤษภาคม 2569 โดยเปรียบเทียบความสนใจของผู้บริโภคระหว่างโปรแกรม XERF™ กับนวัตกรรมยกกระชับผิวชนิดไม่ผ่าตัดแบรนด์อื่นๆ อีก 4 แบรนด์
*หัวทิป XERF Spider Pattern Effector ได้รับการคุ้มครองตามสิทธิบัตรที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องในประเทศเกาหลีใต้ (สิทธิบัตรเลขที่ 10-2867360) และประเทศญี่ปุ่น (สิทธิบัตรเลขที่ 7846168)
เกี่ยวกับ Cynosure Lutronic
Cynosure Lutronic คือผู้นำนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ด้านความงามและผิวหนังที่มีการใช้พลังงาน (Energy-Based Device) ด้วยพันธกิจในการเสริมสร้างความมั่นใจให้ผู้คนพึงพอใจในผิวพรรณของตนเอง แบรนด์ฯ มุ่งมั่นส่งมอบโซลูชันอัจฉริยะโดยเน้นผลลัพธ์ที่เห็นได้อย่างเป็นรูปธรรม ครอบคลุมทั้งเทคโนโลยีเลเซอร์, Radiofrequency, Intense Pulsed Light, Light-Emitting Diode และ Electrical Muscle Stimulation
ด้วยประสบการณ์ด้านนวัตกรรมอันยาวนานกว่า 3 ทศวรรษ พร้อมยอดติดตั้งเครื่องมือแพทย์ด้านความงามมากกว่า 100,000 เครื่องทั่วโลก แบรนด์ฯ ได้ผสานความเป็นเลิศทางวิศวกรรม ข้อมูลเชิงลึกทางการแพทย์อันทันสมัย และมาตรฐานการผลิตที่ยอดเยี่ยม เพื่อยกระดับเกณฑ์มาตรฐานด้านความปลอดภัย ความแม่นยำ และประสิทธิภาพ
ปัจจุบัน Cynosure Lutronic มีพนักงานมากถึง 1,100 คน ครอบคลุมทั้งในภูมิภาคอเมริกาเหนือ ยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกา และเอเชียแปซิฟิก พร้อมผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ตอบโจทย์ทั้งการยกกระชับผิว ฟื้นฟูสภาพผิว ปรับสภาพผิว กำจัดขน หัตถการหลอดเลือด และอื่นๆ อีกมากมาย โดยผนึกกำลังกับผู้ให้บริการทั่วโลก เพื่อมอบผลลัพธ์การรักษาทั้งในเรื่องคุณภาพและประสบการณ์
SOURCE Cynosure Lutronic
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