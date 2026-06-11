XERF™ oleh Cynosure Lutronic Catat Peningkatan Penggunaan Global yang Pesat, Kini Berkembang 3 Kali Lebih Pantas

Kini antara peranti RF monopolar yang paling pantas berkembang di dunia, XERF™ telah meningkatkan kadar penggunaannya lebih tiga kali ganda dalam beberapa bulan kebelakangan ini, dengan rantau Asia Pasifik dan Amerika Utara menerajui lonjakan tersebut.

SINGAPURA, 11 Jun 2026 /PRNewswire/ -- XERF™ keluaran Cynosure Lutronic, peranti RF monopolar berbilang frekuensi pertama di dunia untuk penegangan struktur kulit secara bukan invasif, telah melepasi 2,000 unit pemasangan di seluruh dunia dalam tempoh kurang daripada dua tahun selepas dilancarkan di Korea pada Mei 2024. Menariknya, pemasangan 1,000 unit kedua dicapai tiga kali lebih pantas berbanding 1,000 unit pertama.

XERF™ Ambassador Shin Hye Park with the XERF™, a dual-frequency monopolar RF device for non-invasive structural skin tightening (PRNewsfoto/Cynosure Lutronic) XERF™ consumer campaign at Siam Center, Bangkok, one of several branded out-of-home activations bringing non-invasive structural skin tightening into everyday consumer conversation across Asia-Pacific (PRNewsfoto/Cynosure Lutronic) XERF™ Structural Skin Tightening treatment (PRNewsfoto/Cynosure Lutronic)

"XERF mempunyai antara trajektori pertumbuhan paling kukuh dalam portfolio kami, dan kadar penggunaan yang pesat ini jelas menunjukkan keyakinan yang semakin meningkat terhadap teknologi tersebut. Kami melihat klinik estetik perubatan bergerak pantas untuk menjadi yang pertama di pasaran tempatan masing-masing menawarkan XERF, didorong oleh permintaan pesakit yang belum pernah berlaku sebelum ini serta reputasi rawatan ini yang kukuh dari segi inovasi, keselesaan dan keberkesanan klinikal yang terbukti. Dengan pelaburan berterusan dan peluasan ke lebih banyak pasaran, kami meletakkan XERF sebagai peneraju global dalam kategori penegangan kulit," kata Hagar Spits, Naib Presiden Kanan Strategi Perniagaan Global Cynosure Lutronic.

Di Amerika Syarikat, XERF secara konsisten mendahului minat carian Google dalam kalangan peranti RF monopolar, mencerminkan peningkatan pesat kesedaran pengguna dan permintaan terhadap rawatan penegangan kulit bukan invasif pelbagai kedalaman yang tidak memerlukan tempoh pemulihan. Di seluruh Asia Pasifik pula, XERF telah membina kehadiran pasaran yang ketara di Korea, Hong Kong SAR, Thailand, Vietnam, Singapura, Filipina dan Australia, disokong oleh pelbagai kempen luar serta penglibatan di peringkat klinik yang berjaya membawa perbincangan mengenai penegangan struktur kulit bukan invasif ke dalam kehidupan harian pengguna.

XERF™ ialah sistem RF monopolar dwi-frekuensi yang menggabungkan frekuensi 6.78 MHz dan 2 MHz untuk menghantar tenaga terkawal ke pelbagai lapisan kedalaman kulit, sekali gus memanaskan septa berserat secara terpilih bagi tujuan penegangan struktur kulit. Dipertingkatkan dengan teknologi denyutan Wave Fit™, sistem penyejukan bersepadu dan pemantauan suhu masa nyata, XERF menyediakan rawatan penegangan kulit yang tepat, berkesan dan selamat tanpa memerlukan jarum atau rasa kebas.

Sistem ini menawarkan kawalan kedalaman tiga peringkat bersama sepuluh tahap tenaga, membolehkan pengamal menyasarkan tisu cetek, pertengahan dan dalam dalam satu sesi rawatan. Selain itu, Spider Pattern Effector yang dipatenkan membantu memastikan pengagihan tenaga RF yang sekata, mengurangkan risiko pemanasan berlebihan di bahagian tepi dan meningkatkan keselamatan rawatan pada kawasan yang lebih luas.

Fungsi Pemantauan Suhu Masa Nyata menggunakan lima sensor untuk memantau suhu permukaan kulit, manakala sistem penyejukan Integrated Cryogen Delivery melindungi epidermis sambil meningkatkan keselesaan pesakit sepanjang rawatan.

Nota kepada Editor

Data minat carian yang dirujuk dalam siaran ini adalah berdasarkan Google Trends di Amerika Syarikat bagi tempoh tiga bulan dari 28 Februari hingga 28 Mei 2026, dengan perbandingan dibuat antara XERF dan empat lagi peranti penegangan kulit bukan invasif terkemuka.

* XERF Spider Pattern Effector dilindungi oleh paten yang telah diluluskan di Korea Selatan (Paten No. 10-2867360) dan Jepun (Paten No. 7846168).

Latar Belakang Cynosure Lutronic

Cynosure Lutronic ialah peneraju global dalam teknologi dermatologi dan estetik perubatan berasaskan tenaga, yang membentuk masa depan kesihatan kulit. Dengan misi memperkasakan individu untuk berasa yakin terhadap kulit mereka, syarikat ini menyediakan penyelesaian pintar yang berorientasikan hasil merentasi platform laser, RF, IPL, LED dan EMS.

Disokong oleh lebih tiga dekad inovasi dan lebih daripada 100,000 sistem terpasang di seluruh dunia, Cynosure Lutronic menggabungkan kejuruteraan maju, penemuan klinikal terobosan dan kecemerlangan pembuatan bagi menetapkan piawaian baharu dalam aspek keselamatan, ketepatan dan keberkesanan.

Dengan kira-kira 1,100 pekerja di Amerika Utara, EMEA dan APAC serta portfolio yang merangkumi penegangan kulit, peremajaan, pelicinan semula permukaan kulit, penyingkiran bulu, prosedur vaskular dan banyak lagi, Cynosure Lutronic bekerjasama dengan penyedia perkhidmatan di seluruh dunia untuk menghasilkan keputusan berkualiti tinggi dan pengalaman pesakit yang cemerlang.

SOURCE Cynosure Lutronic