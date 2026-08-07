Huawei Dilantik sebagai Rakan Acara GSMA M360 ASEAN 2026

Huawei akan menyertai M360 ASEAN 2026 sebagai Rakan Acara, yang akan berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 9–10 September 2026

M360 ASEAN menghimpunkan pengendali mudah alih, penggubal dasar dan rakan teknologi untuk membincangkan masa depan kesalinghubungan, AI dan transformasi digital di seluruh Asia Tenggara

Wakil Huawei akan menyertai sesi perbincangan sepanjang acara dan berinteraksi dengan pihak berkepentingan industri sepanjang perhimpunan dua hari tersebut

KUALA LUMPUR, Malaysia, 7 Ogos 2026 /PRNewswire/ -- Huawei hari ini mengumumkan penyertaannya sebagai Rakan Acara bagi M360 ASEAN 2026, yang akan berlangsung di Kuala Lumpur pada 9 hingga 10 September 2026. Pengumuman tersebut disempurnakan menerusi majlis menandatangani perjanjian yang dihadiri oleh Julian Gorman, Ketua APAC, GSMA, dan Jason Tao, Naib Presiden, ICT Marketing & Solution Sales Department, Huawei Asia Pacific.

Menyokong M360 ASEAN 2026

Malaysian Communications and Multimedia Commission Chief Corporate and International Officer En Syahrilazli Mahammad(middle) witnessing the exchanging of documents between Head of APAC, GSMA Julian Gorman(left) and Jason Tao, Vice President of ICT Marketing & Solution Sales Dept, Huawei Asia Pacific(right).

M360 ASEAN dijangka menghimpunkan pengendali, penggubal dasar dan rakan teknologi dari seluruh rantau bagi membincangkan hala tuju ekosistem digital di Asia Tenggara. Acara ini akan menyokong dialog dan kerjasama industri ketika pihak berkepentingan dalam ekosistem mudah alih meneroka peluang yang didorong oleh evolusi 5G, AI dan transformasi digital.

Julian Gorman, Ketua APAC, GSMA:

"Kami berbesar hati mengalu-alukan Huawei sebagai Rakan Acara bagi M360 ASEAN yang julung kali diadakan. Acara tahun ini dirancang bagi membantu mempercepat kejayaan digital dan ekonomi rantau ASEAN di pentas global. Ia akan menghimpunkan pemimpin daripada sektor kerajaan, telekomunikasi, teknologi dan industri untuk meneroka bagaimana Asia Tenggara dapat mempercepat cita-cita digitalnya ketika rantau ini memasuki fasa baharu yang penting dalam perjalanan pembangunannya."

Melalui sokongan terhadap platform industri seperti M360 ASEAN, Huawei berhasrat menyumbang kepada perbincangan yang lebih meluas mengenai masa depan kesalinghubungan, transformasi digital dan pintar, serta peranan teknologi dalam memacu pembangunan ekonomi dan sosial.

Memacu masa depan digital yang pintar

Industri mudah alih kini memasuki era baharu apabila kesalinghubungan, pengkomputeran dan kecerdasan buatan semakin bergabung untuk mentransformasikan cara manusia, perniagaan dan masyarakat berinteraksi dengan teknologi. Memandangkan AI semakin diintegrasikan ke dalam rangkaian, peranti dan perkhidmatan digital, ekosistem industri akan memainkan peranan penting dalam mempercepat inovasi serta mewujudkan peluang baharu bagi transformasi digital.

Huawei percaya bahawa kesalinghubungan pintar akan menjadi asas utama kepada masa depan yang dipacu AI. Dengan menggabungkan kesalinghubungan termaju, infrastruktur pintar dan keupayaan AI, industri mampu membuka peluang baharu merentas pelbagai sektor, sekali gus membolehkan operasi yang lebih cekap, perkhidmatan yang lebih pintar dan pengalaman digital yang lebih inklusif.

Huawei telah menyumbang secara aktif kepada industri ICT global menerusi pelaburan berterusan dalam penyelidikan dan pembangunan, penyertaan dalam pembangunan piawaian dan forum industri, serta kerjasama dengan pengendali, perusahaan dan rakan ekosistem di seluruh dunia.

Bersama-sama ekosistem mudah alih yang lebih luas, Huawei berhasrat menyumbang kepada pembangunan masa depan digital yang lebih saling berhubung, lebih pintar dan lebih mampan, di mana teknologi mewujudkan nilai yang lebih besar kepada industri, komuniti dan individu di seluruh dunia.

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SOURCE Huawei