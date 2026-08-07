Huawei Jadi Mitra bagi Ajang GSMA M360 ASEAN 2026

M360 ASEAN akan mempertemukan operator telekomunikasi, pembuat kebijakan, dan mitra teknologi dari berbagai negara di kawasan untuk membahas arah perkembangan ekosistem digital di Asia Tenggara. Ajang ini juga menjadi wadah kolaborasi bagi para pelaku industri untuk mengeksplorasi berbagai peluang yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi 5G, AI, dan transformasi digital.

Julian Gorman, Head, Asia Pasifik, GSMA:

"Kami menyambut baik kehadiran Huawei sebagai Mitra dalam penyelenggaraan edisi perdana M360 ASEAN. Ajang ini mempercepat transformasi digital dan mendorong pertumbuhan ekonomi ASEAN di panggung global. M360 ASEAN akan mempertemukan para pemimpin dari sektor pemerintahan, telekomunikasi, teknologi, dan industri untuk membahas langkah-langkah mempercepat agenda digital Asia Tenggara, sejalan dengan langkah kawasan ini memasuki fase penting dalam pembangunannya."

Dengan mendukung ajang industri seperti M360 ASEAN, Huawei ingin berkontribusi dalam wacana mengenai masa depan konektivitas, transformasi digital berbasis AI, serta peran teknologi dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial regional.

Percepat Masa Depan Digital yang Cerdas

Industri telekomunikasi seluler tengah memasuki babak baru setelah konektivitas, komputasi, dan kecerdasan buatan (AI) semakin terkait erat. Perkembangan tersebut mengubah cara masyarakat, pelaku usaha, hingga berbagai sektor industri dalam memanfaatkan teknologi. Di saat yang sama, penerapan AI pada level jaringan, perangkat, dan layanan digital terus berkembang sehingga membuka peluang baru bagi inovasi dan transformasi digital.

Huawei meyakini bahwa konektivitas cerdas akan menjadi fondasi penting bagi perkembangan teknologi berbasis AI. Dukungan konektivitas yang andal, infrastruktur cerdas, dan kapabilitas AI mampu mendorong efisiensi operasional, menghadirkan layanan yang lebih cerdas, serta memperluas akses terhadap pengalaman digital yang lebih inklusif di berbagai sektor.

Untuk mendukung perkembangan tersebut, Huawei terus berinvestasi dalam riset dan pengembangan (R&D), berpartisipasi dalam penyusunan standar industri dan berbagai forum internasional, serta memperkuat kolaborasi dengan operator telekomunikasi, pelaku usaha, dan mitra ekosistem di berbagai negara.

Melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan di industri telekomunikasi, Huawei berkomitmen mendukung terwujudnya ekosistem digital yang semakin terhubung, cerdas, dan berkelanjutan. Dengan demikian, teknologi dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi dunia usaha, masyarakat, dan individu.

-SELESAI-

SOURCE Huawei