Wuling Serah Kumpulan Pertama EKSION di Indonesia ketika SAIC Group Capai 100 Juta Penghantaran Kenderaan di Peringkat Global

JAKARTA, Indonesia, 31 Mei 2026 /PRNewswire/ -- SAIC-GM-Wuling (SGMW, selepas ini dirujuk sebagai "Wuling") telah menyerahkan kumpulan pertama EKSION kepada pelanggan di Indonesia pada 9 Mei. Penyerahan tersebut berlangsung serentak dengan pencapaian kejayaan bersejarah SAIC Group: 100 juta penghantaran kenderaan di peringkat global. Di sebalik angka ini ialah sumbangan luar biasa daripada Wuling yang sumbangan daripadanya sahaja mencapai lebih 32 juta unit – bukti peranannya yang berterusan dalam pertumbuhan kumpulan.

Pencapaian itu dibina berasaskan falsafah yang jelas dan berpusatkan pengguna. Pendekatan Wuling ialah "Caring Mobility for Everyone" ("Mobiliti Prihatin untuk Semua"). Ini bermakna syarikat mereka bentuk kenderaan berdasarkan keperluan pengguna yang sebenar dan bukan sekadar memindahkan produk daripada satu pasaran ke pasaran lain. EKSION dibangunkan melalui penyelidikan meluas terhadap cara keluarga Indonesia, malah keluarga di seluruh Asia Tenggara, menjalani kehidupan, melakukan perjalanan dan menggunakan ruang – menawarkan ruang dalaman yang luas, kebolehpercayaan terbukti serta kepraktisan harian.

Namun, produk yang hebat sahaja tidak mencukupi. Sebuah kereta itu hanya sebagus ekosistem yang dibangunkan di sebaliknya. Atas sebab inilah Wuling mengambil pendekatan berbeza di Indonesia. Daripada sekadar memasang kenderaan menggunakan komponen import, syarikat membangunkan ekosistem industri yang lengkap di negara ini. Ia membawa masuk 16 pembekal komponen teras ke negara ini, menubuhkan sebuah kilang kenderaan dengan kapasiti tahunan 120,000 unit serta membangunkan lebih 100 pembekal tempatan. Pembuatan, bekalan, jualan, kewangan dan bakat berfungsi sebagai satu sistem bersepadu – sekali gus mewujudkan rantaian nilai kenderaan tenaga baharu selenggara diri yang beroperasi di Indonesia.

Kesan strategi jangka panjang ini dapat dilihat dengan jelas. Wuling menjadi jenama China dengan pemilikan kenderaan tertinggi di Indonesia, dengan jualan terkumpul melebihi 180,000 unit. Rekod prestasi itulah yang memungkinkan pengembangan di peringkat serantau. Berasaskan habnya di Indonesia, Wuling memperkukuh kerangka integrasi Indonesia-Malaysia-Thailand (IMT). Rangkaian itu sudahpun meliputi Malaysia dan Thailand, dengan rancangan untuk diperluas ke Vietnam, Filipina dan negara-negara ASEAN yang lain. Matlamatnya bukan untuk menghantar produk dari jauh, tetapi bagi membolehkan pergerakan manusia, komponen dan nilai merentasi rantau ini secara lancar – kesemuanya disokong oleh kehadiran tempatan yang berakar umbi.

Berdiri di atas pencapaian penghantaran kepada pelanggan ke-100 juta oleh SAIC Group, Wuling akan terus membawakan kenderaan yang boleh dipercayai dan praktikal kepada orang ramai di seluruh Asia Tenggara dan selanjutnya – dan mendapat kepercayaan lebih banyak keluarga, satu demi satu.

