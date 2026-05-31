Wuling Serahkan Unit Perdana EKSION di Indonesia, SAIC Group Catat Pengiriman 100 Juta Kendaraan Secara Global

Keberhasilan ini terwujud berkat filosofi yang berpusat pada kebutuhan pengguna. Wuling mengusung pendekatan "Caring Mobility for Everyone", yakni menghadirkan mobil yang dirancang berdasarkan kebutuhan nyata konsumen, bukan sekadar memindahkan produk dari satu pasar ke pasar lainnya. Wuling mengembangkan EKSION berdasarkan riset mendalam terhadap pola hidup, mobilitas, dan kebutuhan ruang keluarga di Indonesia maupun kawasan Asia Tenggara. Melalui pendekatan tersebut, Wuling menghadirkan mobil dengan kabin yang lega, keandalan yang telah teruji, serta fitur-fitur praktis yang menunjang aktivitas sehari-hari.

Namun, Wuling tidak menawarkan produk yang unggul. Wuling menilai keberhasilan sebuah mobil juga bergantung pada ekosistem pendukung. Karena itu, Wuling menempuh pendekatan berbeda di Indonesia. Alih-alih hanya merakit mobil dari komponen impor, Wuling membangun ekosistem industri yang terintegrasi di dalam negeri. Wuling menghadirkan 16 pemasok komponen inti ke Indonesia, membangun fasilitas produksi dengan kapasitas 120.000 unit per tahun, serta mengembangkan lebih dari 100 pemasok lokal. Aktivitas manufaktur, rantai pasok, penjualan, pembiayaan, hingga pengembangan sumber daya manusia berjalan dalam satu sistem yang terhubung. Langkah ini membentuk rantai nilai mobil energi baru yang mandiri dan berkelanjutan di Indonesia.

Strategi jangka panjang tersebut berbuah nyata. Wuling kini menjadi merek otomotif asal Tiongkok dengan basis pengguna terbesar di Indonesia, mencatat penjualan kumulatif lebih dari 180.000 unit. Pencapaian ini juga menjadi fondasi bagi ekspansi regional Wuling. Dengan status Indonesia sebagai basis operasional, Wuling terus memperkuat integrasi Indonesia-Malaysia-Thailand (IMT). Jaringan tersebut saat ini telah mencakup Malaysia dan Thailand, serta segera diperluas ke Vietnam, Filipina, dan negara-negara ASEAN lainnya. Tujuan Wuling bukan sekadar mendistribusikan produk ke berbagai negara, melainkan juga memperlancar arus manusia, komponen, dan nilai ekonomi yang terhubung secara mulus di seluruh kawasan dengan kehadiran kuat di pasar lokal.

Berpijak pada momentum pengiriman kendaraan ke-100 juta pelanggan SAIC Group, Wuling akan terus menghadirkan mobil yang andal dan praktis bagi masyarakat Asia Tenggara maupun pasar global, sekaligus membangun kepercayaan semakin banyak keluarga pada masa mendatang.

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SOURCE SAIC-GM-Wuling