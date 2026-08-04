Envision Energy Raih Kontrak Proyek PLTB dengan Lokasi di Dekat Pantai Berkapasitas 200 MW di Vietnam, Perkuat Pengembangan Sistem Energi Masa Depan di Asia Tenggara

Proyek Phu Cuong 1A dan 1B akan menggunakan 25 unit turbin angin Envision EN-226/8.X YE. Pengiriman turbin mulai berlangsung pada Kuartal II-2027, sedangkan penyambungan turbin ke jaringan listrik ditargetkan selesai pada Oktober 2027. Turbin ini dirancang untuk beroperasi secara optimal di wilayah perairan dekat pantai dengan karakteristik angin berkecepatan rendah hingga sedang, seperti yang banyak dijumpai di Vietnam dan negara-negara Asia Tenggara. Berbekal teknologi yang telah teruji, kemampuan beradaptasi dengan berbagai kondisi lokasi, serta kinerja yang andal sepanjang masa operasionalnya, turbin tersebut mampu memaksimalkan produksi energi sekaligus meningkatkan nilai investasi proyek dalam jangka panjang. Envision menilai proyek ini dapat menjadi acuan bagi pengembangan PLTB dengan lokasi di dekat pantai di Vietnam, mulai dari pemilihan teknologi turbin, proses rekayasa, pelaksanaan proyek, hingga fase operasional dan pemeliharaan. Pengalaman tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan standar industri, memperkuat pengembangan PLTB yang berorientasi pada kualitas, serta mempercepat transisi menuju energi bersih di kawasan ASEAN.

Proyek Phu Cuong 1A dan 1B juga menjadi tonggak kerja sama kedua antara Envision Energy dan REE Group. Sebelumnya, kedua perusahaan berkolaborasi dalam proyek PLTB Vinh Long berkapasitas 128 MW. Turbin gelombang pertama untuk proyek Vinh Long mulai diproduksi pada akhir April 2026, dan seluruh unit kini dikirim secara bertahap ke lokasi proyek sesuai jadwal. Keberhasilan Envision dalam menjaga jadwal pelaksanaan dan pengiriman proyek menjadi fondasi untuk memperluas kolaborasi melalui proyek Phu Cuong, serta memperkuat infrastruktur PLTB dan implementasi Sistem Energi Masa Depan di Vietnam.

Edward Hou, Senior Vice President & President, Asia Pasifik, Envision Energy, berkata: "Pengembangan PLTB pada tahap berikutnya tidak lagi hanya ditentukan oleh besarnya kapasitas, namun juga kemampuan menyesuaikan teknologi dengan karakteristik sumber daya lokal dan kebutuhan sistem energi dalam jangka panjang. Melalui Proyek Phu Cuong, kami ingin membuktikan bahwa teknologi yang dirancang sesuai kondisi lokal, didukung kemampuan eksekusi yang andal, serta layanan sepanjang siklus operasional, mampu menciptakan nilai tambah dalam jangka panjang. Proyek ini juga menjadi langkah penting dalam pengembangan Sistem Energi Masa Depan Envision di Asia Tenggara yang mengintegrasikan pembangkit energi terbarukan cerdas, penyimpanan energi, sistem manajemen energi berbasis AI, serta berbagai kapabilitas digital untuk membangun infrastruktur energi bersih yang lebih andal dan tangguh. Kami berharap, model pengembangan PLTB dengan lokasi di dekat pantai ini dapat diterapkan secara lebih luas sehingga mendukung transisi energi di Vietnam maupun kawasan Asia Tenggara."

"Di Vietnam, proyek pengembangan PLTB dengan lokasi di dekat pantai membutuhkan kemitraan jangka panjang yang didukung teknologi yang tepat, pelaksanaan proyek yang andal, serta kinerja aset yang optimal dalam jangka panjang," jelas Nguyen Quang Quyen, Managing Director, REE Energy. "Kemajuan yang telah tercapai dalam proyek Vinh Long semakin memperkuat keyakinan kami bahwa Envision merupakan mitra yang dapat diandalkan. Proyek Phu Cuong menjadi langkah berikutnya dalam kolaborasi kami sekaligus kesempatan untuk menerapkan kapabilitas tersebut dalam skala yang lebih besar. Lewat kolaborasi ini, kami ingin menghadirkan proyek berkualitas tinggi yang mendukung pengembangan PLTB dekat pantai secara berkelanjutan, serta berkontribusi terhadap transisi energi Vietnam dalam jangka panjang," katanya.

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SOURCE Envision Energy