Haier Berkolaborasi dengan Paris Saint-Germain untuk Mengusung Semangat Sang Juara bagi Para Pengguna Global

Semangat Sang Juara Menginspirasi Inovasi dan Pengalaman Pengguna Global

Program promosi Tahun Baru ini mencerminkan komitmen Haier dalam mengejar keunggulan. Dari produsen elektronik yang menjadi pionir industri di Tiongkok hingga berkembang sebagai merek ekosistem global, Haier kini melayani lebih dari satu miliar keluarga di lebih dari 200 negara dan wilayah. Pada 2024, Haier membukukan pendapatan operasional global sebesar USD 55,9 miliar dan memimpin pasar produk peralatan rumah tangga utama di dunia selama 16 tahun berturut-turut.

Sama seperti PSG yang terus membuat terobosan dalam dunia sepak bola, Haier juga menerapkan semangat sang juara dalam teknologi dan pengalaman pengguna. "Kami sangat gembira meningkatkan strategi sports marketing melalui kolaborasi yang terjalin dengan Paris Saint-Germain. Tim hebat meraih kemenangan berkat presisi, kerja sama, dan tekad untuk selalu meningkatkan kompetensi. Kami membangun produk dengan cara yang sama: berfokus pada manusia, didukung teknologi, dan teruji dalam penggunaan sehari-hari," ujar Haishan Liang, Vice Chairman, Board of Directors, serta President, Haier Group

Visi ini didukung oleh strategi lokalisasi "three-in-one" Haier yang mengintegrasikan penelitian dan pengembangan, manufaktur, serta pemasaran lokal guna menghadirkan solusi yang sesuai dengan gaya hidup di pasar lokal. Pendekatan tersebut, bersama jaringan inovasi global, menjamin teknologi Haier mampu memenuhi beragam kebutuhan pengguna di seluruh dunia.

Di Jepang, kulkas ultra-tipis Haier dirancang untuk hunian perkotaan yang ringkas. Di Eropa, mesin cuci hemat energi Haier memenuhi standar dan regulasi dalam bidang pembangunan berkelanjutan. Di Amerika Serikat, mesin cuci berkapasitas besar mendukung gaya hidup keluarga.

Di Thailand, penyejuk udara (AC) seri "UV Cool Voice" Haier dilengkapi sistem pengendalian suara berbasiskan AI dalam bahasa Thailand dan Inggris. Sementara, di Timur Tengah dan Afrika, solusi AC Haier dirancang agar bekerja andal dan efisien di kondisi iklim yang penuh tantangan.

Menuju Masa Depan Ekosistem dengan Peluang Tak Terbatas

Lebih dari sekadar fitur produk, Haier terus memperluas ekosistem produk dengan mengembangkan ekosistem terbuka dan dinamis untuk gaya hidup cerdas, industrial internet, dan teknologi kesehatan guna menciptakan nilai tambah tanpa batas bersama pengguna dan mitra.

Melalui platform industrial internet COSMOPlat yang mendukung inovasi manufaktur global, serta platform ekosistem Yingkang Life yang berfokus pada kesehatan dan kebugaran, pengaruh Haier sebagai merek ekosistem terus berkembang di pasar global.

Dengan rasa tanggung jawab yang kuat, Haier mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dan ESG (Lingkungan Hidup, Sosial, dan Tata Kelola Perusahaan) dalam aktivitas operasional di pasar global. Lewat langkah ini, Haier mendukung pembangunan jangka panjang dan berkelanjutan di setiap pasar.

Haier juga terus mempererat hubungan dengan para pengguna di seluruh dunia. Layar-layar ikonik yang menyala menjadi simbol perayaan bersama yang berlandaskan nilai-nilai yang sama.

Festival Penggemar Global Haier tetap menjadi platform penting untuk mendorong partisipasi dan membangun komunitas. Setelah sukses digelar di Malaysia, ajang ini akan terus menghubungkan pengguna melalui ratusan acara lokal di berbagai negara, mendorong interaksi yang lebih dalam, pengalaman bersama, dan menggerakkan komunitas global.

Memasuki 2026, Haier selalu berkomitmen menghadirkan pengalaman sang juara melalui teknologi, inovasi, dan nilai-nilai bersama—melangkah di sisi pengguna global menuju peluang baru.

Tentang Haier Group

Berdiri pada 1984, Haier Group adalah perusahaan terkemuka di dunia yang mewujudkan kehidupan yang lebih baik lewat solusi transformasi digital. Dengan slogan "More Creation, More Possibilities", Haier selalu mengutamakan pengguna, serta mengembangkan industri dengan tiga pilar: Gaya Hidup Pintar, Industri Kesehatan yang Lengkap, serta Industri Ekonomi Digital. Haier telah membangun 10 pusat litbang (R&D), 35 kawasan industri, dan 163 pabrik. Haier mencatatkan pendapatan global USD 55,9 miliar pada 2024. Haier telah tercantum dalam daftar "Kantar BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands" selama tujuh tahun berturut-turut. Lebih lagi, Haier telah berada pada posisi No.1 dalam daftar "Euromonitor Global Major Appliances Brand" selama 16 tahun berturut-turut. Haier memiliki delapan perusahaan yang terdaftar di sejumlah bursa efek. Anak usaha Haier, Haier Smart Home tercantum dalam daftar "Fortune Global 500" dan "Fortune World's Most Admired Companies".

