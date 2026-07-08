KuCoin Resmi Jadi Mitra UAE Team Emirates - XRG, Debut di Tour de France 2026

Melalui kerja sama eksklusif ini, KuCoin menjadi satu-satunya mitra tim dari bursa aset kripto, platform perdagangan blockchain, dan layanan dompet kripto. Kemitraan tersebut mempertemukan dua pihak yang sama-sama mengedepankan inovasi, presisi, dan komitmen terhadap pencapaian jangka panjang.

Tour de France dikenal sebagai ajang balap sepeda paling bergengsi di dunia. Kesuksesan dalam kompetisi ini lahir dari kerja sama yang solid antara pembalap, pelatih, mekanik, dan tim pendukung. Nilai-nilai seperti disiplin, kepercayaan, dan koordinasi strategis yang menjadi fondasi keberhasilan tim juga sejalan dengan visi KuCoin dalam membangun infrastruktur aset digital global yang andal dan tepercaya.

"Kami bangga bermitra dengan UAE Team Emirates – XRG dan memulai kolaborasi ini di panggung terbesar dalam dunia balap sepeda," ujar CEO KuCoin, BC Wong. "Pencapaian kelas dunia tidak pernah diraih sendirian. Dibutuhkan tim yang bergerak bersama menuju tujuan yang sama. Nilai-nilai tersebut juga menjadi fondasi pertumbuhan KuCoin, dan kami antusias mendukung tim UAE Team Emirates – XRG untuk meraih hasil terbaik di Tour de France."

UAE Team Emirates – XRG merupakan salah satu kekuatan utama dalam dunia balap sepeda profesional. Tim ini diperkuat sejumlah pembalap elite, termasuk juara Tour de France beberapa kali, Tadej Pogačar. Berkat persiapan yang matang dan konsistensi performa, tim tersebut terus mempertahankan posisinya sebagai salah satu tim terkuat di ajang balap sepeda dunia.

Kemitraan ini menjadi langkah penting yang memperluas portofolio kerja sama sponsor olahraga global KuCoin sekaligus memperkuat eksistensi merek perusahaan di tingkat internasional. KuCoin menyatakan akan mengumumkan berbagai program kolaborasi lanjutan bersama UAE Team Emirates – XRG dan Tadej Pogačar pada musim kompetisi tahun ini.

Tentang KuCoin

Berdiri pada 2017, KuCoin merupakan platform kripto terkemuka di dunia yang telah meraih kepercayaan lebih dari 40 juta pengguna di lebih dari 200 negara dan wilayah. Dikenal atas keandalan dan pendekatan yang berfokus pada pengguna, KuCoin memadukan teknologi mutakhir, likuiditas yang kuat, serta sistem keamanan yang ketat untuk menghadirkan pengalaman trading yang lancar. KuCoin menyediakan akses ke lebih dari 1.500 aset digital melalui berbagai produk, serta berkomitmen membangun infrastruktur aset digital yang transparan, mematuhi regulasi, dan berorientasi pada pengguna untuk masa depan keuangan dengan dukungan sertifikasi SOC 2 Type II, ISO/IEC 27001:2022 dan ISO/IEC 27701:2019. Dalam beberapa tahun terakhir, KuCoin telah membangun fondasi kepatuhan regulasi global, termasuk meraih izin AUSTRAC di Australia, lisensi MiCA di Eropa, serta izin usaha lain di berbagai pasar.

Tentang UAE Team Emirates – XRG

UAE Team Emirates – XRG merupakan salah satu tim balap sepeda UCI WorldTour terkemuka di dunia yang berkompetisi di level tertinggi dalam ajang balap sepeda profesional internasional. Tim ini telah memenangkan berbagai ajang Grand Tour dan Monument Classics, serta diperkuat sejumlah pembalap terbaik dunia, termasuk juara Tour de France, Tadej Pogačar.

SOURCE KuCoin