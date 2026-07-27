Lianlian DigiTech dan UnionPay International Kembangkan Solusi Pembayaran Berbasis Agen AI untuk Proses Pengadaan Barang dan Jasa Global

HANGZHOU, Tiongkok, 27 Juli 2026 /PRNewswire/ -- Lianlian DigiTech dan UnionPay International menjalin kemitraan strategis untuk mengembangkan solusi pembayaran berbasis agen AI bagi perdagangan barang dan jasa lintasnegara. Kesepakatan tersebut ditandatangani pada 18 Juli oleh Co-President, Lianlian DigiTech, Sun Dali, sebagai perwakilan perusahaan.

Kolaborasi ini memadukan platform agen AI milik Lianlian DigiTech dengan jaringan pembayaran global UnionPay International. Pada tahap awal, kedua perusahaan akan memfokuskan kerja sama pada pengadaan barang dan jasa global dan pengisian ulang AI Token. Lewat kerja sama ini, kedua perusahaan akan menghubungkan alur pengadaan berbasis AI secara langsung ke infrastruktur pembayaran lintasnegara. Kemitraan tersebut juga mencakup perluasan jaringan akseptasi merchant di luar negeri, serta kerja sama riset dan pengembangan teknologi AI.

Implementasi Pengadaan Barang dan Jasa Global

Kerja sama yang selama ini terjalin dalam bidang pembayaran B2B kini diperluas ke solusi pembayaran berbasis agen AI. Implementasi perdana tersebut menghadirkan solusi pembayaran agen AI dengan pendekatan Human-in-the-Loop untuk pengadaan barang dan jasa global. Dengan demikian, pendekatan ini akan mengatasi berbagai tantangan dalam transaksi B2B lintasnegara.

Selama ini, proses pengadaan barang dan jasa lintasnegara masih menghadapi berbagai kendala, seperti proses penyelesaian transaksi yang menguras waktu, fluktuasi nilai tukar, persyaratan kepatuhan regulasi yang semakin kompleks, hingga rekonsiliasi pembayaran yang masih dilakukan secara manual.

Untuk mengatasinya, kedua perusahaan akan mengintegrasikan kemampuan agen AI ke seluruh proses pengadaan barang dan jasa, mulai dari pencarian pemasok dan pemilihan produk hingga pelaksanaan pembayaran. Melalui pendekatan Human-in-the-Loop, agen AI dapat menjalankan proses pengadaan secara mandiri, sementara pengguna masih memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan akhir. Efisiensi yang dihasilkan AI tetap dipadukan dengan pertimbangan manusia dalam pengambilan keputusan.

Pengadaan barang dan jasa global akan menjadi tahap awal dari implementasi ini. Berdasarkan pengalaman tersebut, kedua perusahaan akan terus menyempurnakan pengalaman pengguna maupun arsitektur sistem. Dalam jangka panjang, Lianlian DigiTech dan UnionPay International menargetkan terbentuknya standar industri sekaligus memperluas pemanfaatan solusi pembayaran berbasis agen AI di berbagai sektor bisnis.

Kolaborasi Teknologi dalam Jangka Panjang

Selain memperluas implementasi pembayaran berbasis agen AI di pasar internasional, kedua perusahaan juga akan mengembangkan teknologi AI untuk jasa keuangan melalui pertukaran keahlian teknis dan pengembangan bersama. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat inovasi dan mendorong adopsi teknologi AI yang lebih luas di industri.

Lianlian DigiTech menyatakan kemitraan ini merupakan bagian dari komitmen jangka panjang perusahaan untuk mengintegrasikan AI dengan sistem pembayaran lintasnegara. Sebagai perusahaan AI-native yang membangun infrastruktur keuangan global, Lianlian DigiTech menilai kolaborasi ini menjadi langkah penting dalam membawa teknologi pembayaran berbasis agen AI ke tahap implementasi komersial. Ke depan, perusahaan akan terus berkolaborasi dengan para pelaku industri guna menghadirkan layanan pembayaran global yang semakin cerdas bagi dunia usaha.

Sementara itu, UnionPay International menilai perkembangan AI tengah mengubah lanskap industri jasa keuangan sehingga transformasi digital dan pemanfaatan teknologi cerdas menjadi faktor penting bagi pertumbuhan industri yang berkelanjutan. Dengan dukungan jaringan pembayaran global serta solusi pembayaran digital B2B, termasuk Virtual Commercial Card Program, UnionPay International akan bekerja sama dengan Lianlian DigiTech untuk mendorong standardisasi dan adopsi pembayaran berbasis agen AI dalam skala yang lebih luas. Lewat langkah ini, inovasi keuangan berbasis AI dapat memberikan manfaat nyata bagi perekonomian.

SOURCE Lianlian DigiTech