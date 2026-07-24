Registrasi Dibuka: Webinar Global Gratis tentang "Dual-HA Biostimulation" Hadirkan Demonstrasi Klinis secara Langsung

Seiring dengan perkembangan estetika regeneratif, para dokter semakin membutuhkan metode perawatan yang mampu menghasilkan tampilan alami, didukung bukti ilmiah, serta memiliki protokol klinis yang konsisten dan mudah diterapkan. HILO WAVE® Global Webinar menjawab kebutuhan tersebut melalui pembahasan praktis sehingga dapat langsung diterapkan dalam praktik klinis sehari-hari.

Selama webinar, peserta akan memperoleh wawasan mengenai:

Prinsip ilmiah di balik Dual-HA biostimulation

Protokol perawatan berbasis bukti ilmiah ( evidence-based ) untuk menghasilkan volumisasi alami.

) untuk menghasilkan volumisasi alami. Teknik evaluasi pasien dan perencanaan injeksi

Pembahasan kasus klinis serta hasil perawatannya

Demonstrasi tindakan secara langsung

Sesi tanya jawab interaktif bersama narasumber

Webinar ini menghadirkan Dr. Kyung Tae Bae, Direktur Medis It's Me Clinic Sejong, sosok yang dikenal luas berkat keahliannya dalam bidang terapi injeksi regeneratif dan peremajaan wajah. Berbekal pengalaman klinisnya, Dr. Bae akan membawakan sesi bertajuk:

"Beyond Skin Quality: Dual-HA Biostimulation for Natural Volumization with HILO WAVE®"

Sesi ini memadukan bukti ilmiah dengan strategi perawatan yang dapat langsung diterapkan dalam praktik sehari-hari. Dengan membahas kasus pasien, demonstrasi teknik injeksi secara bertahap, serta tindakan langsung pada pasien, peserta webinar akan memperoleh pemahaman klinis yang relevan dan aplikatif, jauh melampaui pembahasan teori. Webinar akan ditutup dengan sesi tanya jawab yang memberikan kesempatan bagi peserta untuk berdiskusi tentang teknik injeksi, pertimbangan klinis, maupun pengalaman praktik bersama narasumber.

HILO WAVE® merupakan produk injeksi Dual-HA biostimulatory yang dikembangkan HIGHER Corporation untuk mendukung regenerasi jaringan dan pembentukan volume secara alami melalui pendekatan estetika regeneratif.

Webinar ini terbuka bagi dokter berlisensi dan tenaga kesehatan dari berbagai negara, dengan fokus pada praktisi di kawasan Asia Pasifik, termasuk Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Kamboja, Singapura, Filipina, Taiwan, Korea Selatan, dan Jepang.

Registrasi

Dokter dan tenaga kesehatan berlisensi dapat mengikuti webinar ini secara gratis. Namun, peserta wajib mendaftarkan diri terlebih dahulu melalui situs resmi webinar.

Tautan registrasi:

https://higher-webinar.com/

Tentang HIGHER Corporation

HIGHER Corporation merupakan perusahaan estetika medis asal Korea Selatan yang mengembangkan estetika regeneratif melalui teknologi independen, riset ilmiah, serta edukasi bagi tenaga medis. Perusahaan menghadirkan berbagai solusi estetika inovatif sekaligus mendorong penerapan praktik klinis berbasis bukti ilmiah melalui beragam program edukasi berskala internasional.

Informasi selengkapnya: https://www.highercorp.co.kr/

SOURCE HIGHER Corporation