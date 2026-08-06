Haier、「全豪オープン1ポイントスラム（1 Point Slam）」との提携により、草の根テニスをグランドスラムの舞台へ

地域のプレイヤーが全豪オープンを体験する新たな道を切り拓くパートナーシップ

青島、中国、2026年8月7日 /PRNewswire/ -- 大型家電ブランドで世界No.1の実績を持つHaierは、本日、全豪オープンが立ち上げた革新的なテニスのイニシアチブである「全豪オープン1ポイントスラム（AO 1 Point Slam）」との提携を発表しました。本イニシアチブは、草の根レベルのプレイヤーにグランドスラム大会の興奮を体験する機会を提供するものです。

このパートナーシップは、地域のテニスコミュニティと世界最高峰の舞台を繋ぎ、あらゆる年齢やスキルレベルのプレイヤーが地元予選に出場し、全豪オープン開幕週にロッド・レーバー・アリーナでプレーする機会を提供します。

より幅広い地域社会の参加を促すため、Tennis AustraliaとHaierは、オーストラリア全土のテニスクラブ、協会、学校、コーチに対し、予選大会の開催を呼びかけています。全豪オープン開幕週の本戦に出場する各プレイヤーはそれぞれの地域コミュニティを代表し、優勝者が所属するクラブには草の根テニスの発展を支援するための開発助成金が授与されます。

「全豪オープンとの長年にわたるパートナーシップを通じて、Haierは世界中のテニスファンやコミュニティとの繋がりを深めてきました。『全豪オープン1ポイントスラム（AO 1 Point Slam）』へと提携を拡大することで、より広範なプレイヤーやファンのコミュニティと交流する新たな機会を創出し、全豪オープンの興奮を世界中のテニスコミュニティへとお届けしてまいります」と、Haier Group副社長兼最高ブランド責任者であるWang Meiyan氏は述べました。

「Haierとのパートナーシップを『全豪オープン1ポイントスラム（AO 1 Point Slam）』に拡大できることを大変嬉しく思います」と、Tennis Australia最高ブランド責任者（CCO）のCedric Cornelis氏は述べました。「イノベーションと品質に対するHaierの真摯な姿勢は、このスポーツの価値観と見事に合致しています。今回の提携は、最も新しいテニスイベントの1つを高めるだけでなく、オーストラリア全土の草の根テニスコミュニティの支援にも繋がります。」

2004年のMelbourne Tigersとの初の提携以来、20年以上に及ぶスポーツマーケティングの経験を基盤として、Haierは世界最高峰のスポーツ資産へのプレゼンスを拡大してきました。Paris Saint-GermainやLiverpool FCといった名門サッカークラブをはじめ、全豪オープンやローラン・ギャロスといった世界的な大舞台ともパートナーシップを結んでいます。

こうしたパートナーシップを通じて、Haierは世界中の多様な層と関わりながら、現地の文化や消費者のライフスタイルについてより深い知見を得ています。こうした経験は、さまざまな市場における各家庭の変わりゆくニーズに応える製品やソリューションを開発する上で、Haierの取り組みに引き続き活かされています。

Haierは、グローバルな研究開発ネットワークと現地に根差したイノベーション能力を活かし、さまざまな家庭環境やライフスタイルに合わせて設計されたスマートホームソリューションを開発しています。欧州の家庭向けに設計された省エネ型洗濯機から、北米の消費者向けに開発された大容量家電に至るまで、Haierは多様な消費者のニーズに応えるべく、革新的な製品開発を続けています。

販売台数において17年連続で世界No.1の大型家電ブランドとして認められ、世界をリードするスマートホーム企業としても知られるHaierは、イノベーション、消費者志向のソリューション、そして地域社会との連携を通じて、市場におけるリーダーシップを強化しています。同社は、スポーツ、地域社会、テクノロジーを融合させることで、世界中の消費者に永続的な価値を提供することを目指しています。

コミュニティイベントの開催、登録、参加に関する詳細については、tennis.com.au/one-point-slamをご覧ください。

Haier Groupについて

1984年に設立されたHaier Groupは、「さらなる創造、さらなる可能性（More Creation, More Possibilities）」を理念とし、より良い暮らしとデジタルトランスフォーメーションに向けたソリューションを提供する世界的なリーディングカンパニーです。同社は世界中に10カ所の研究開発センター、35カ所の工業団地、173カ所の製造拠点を設立しており、2025年には世界全体で598億米ドルの売上高を計上しました。Haierは、Kantar BrandZの「世界で最も価値のあるブランドトップ100（Top 100 Most Valuable Global Brands）」に8年連続でランクインしている、世界で唯一のIoTエコシステムブランドです。さらに、Haierはユーロモニター・インターナショナルによる世界の主要家電製品販売におけるブランドシェアで、17年連続で第1位を獲得しています。

SOURCE Haier