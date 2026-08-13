스티비 어워드, 78개 국가 및 지역의 2026 인터내셔널 비즈니스 어워드 수상자 발표

세계 최고 권위의 비즈니스 시상 프로그램인 제23회 인터내셔널 비즈니스 어워드®(The 23rd Annual International Business Awards®), 전 세계 우수 기업, 경영진, 기업가, 팀 선정

페어팩스, 버지니아, 2026년 8월 13일 /PRNewswire/ -- 세계 유일의 국제 종합 비즈니스 시상 프로그램인 제23회 인터내셔널 비즈니스 어워드®(International Business Awards®, IBAs)에서 전 세계 우수 기업 및 기관과 경영진이 스티비 어워드(Stevie® Awards) 금상, 은상 및 동상 수상자로 선정됐다.

78개 국가 및 지역의 기업과 기관에서 제출한 3800건 이상의 후보작을 11개 전문 심사위원회에서 활동하는 210명 이상의 비즈니스 전문가가 평가했다. 수상자는 독립적인 심사 과정에서 부여된 평균 점수를 기준으로 선정됐다.

High-achieving organizations and executives around the world have been recognized as Gold, Silver, and Bronze Stevie® Award winners in The 23rd Annual International Business Awards® (IBAs), the world's only international, all-encompassing business awards program. More than 3,800 nominations from organizations in 78 nations and territories were evaluated by more than 210 business professionals serving as judges.

부문별 2026 스티비 어워드 금상, 은상 및 동상 수상자 전체 명단은 iba.stevieawards.com에서 확인할 수 있다.

스티비 어워드 최다 수상 기업 및 기관

스티비 어워드 금상, 은상 및 동상을 가장 많이 받은 기업은 비엣텔(Viettel)이다. 전 세계 비엣텔 계열 기업들은 총 28개의 상을 받았으며, 비엣텔 캄보디아(Viettel Cambodia Pte., Ltd.)와 비엣텔 페루(Viettel Peru S.A.C.)가 각각 6개로 가장 많은 상을 수상했다. 이 밖에 비엣텔 포스트(Viettel Post Joint Stock Corporation), 비엣텔 부룬디(Viettel Burundi, Lumitel), 비엣텔 솔루션즈(Viettel Solutions), 비엣텔 탄자니아(Viettel Tanzania PLC, Halotel), 비엣텔 글로벌(Viettel Global), 비엣텔 그룹(Viettel Group), 비엣텔 IDC(Viettel IDC), 비엣텔 티모르(Viettel Timor)도 수상 기업에 이름을 올렸다.

스티비 어워드 금상을 4개 이상 수상한 기타 기업 및 기관은 다음과 같다.

금상 9개

글로브 텔레콤(Globe Telecoms, Inc.), 필리핀 마닐라

금상 7개

캐세이 유나이티드 뱅크(Cathay United Bank), 대만 타이베이

LLYC, 스페인 마드리드

타타 컨설턴시 서비스(Tata Consultancy Services), 여러 지역

금상 6개

캐세이 파이낸셜 홀딩(Cathay Financial Holding Co. Ltd.), 대만 타이베이

할크방크(HALKBANK), 튀르키예 아타셰히르

IBM, 여러 지역

메가월드 재단(Megaworld Foundation, Inc.) 및 메가월드 라이프스타일 몰(Megaworld Lifestyle Malls), 필리핀 타기그시티

플라디스(pladis), 튀르키예 이스탄불

QNB, 튀르키예 이스탄불

홍콩특별행정구 개발국(The Development Bureau of the HKSARG) 및 건설산업위원회(Construction Industry Council), 홍콩

금상 5개

까르푸SA(CarrefourSA), 튀르키예 말테페

레오빗(Leobit), 미국 텍사스주 오스틴

미랄(Miral), 아랍에미리트 아부다비

금상 4개

아부다비 세관(Abu Dhabi Customs), 아랍에미리트 아부다비

애드복스(Addvox), 멕시코 멕시코시티

AS 왓슨(AS Watson), 이탈리아 밀라노 및 홍콩

베야즈 카아트(Beyaz Kağıt San. ve Tic. A.Ş.), 튀르키예 아다나

세부아나 루일리에르(Cebuana Lhuillier), 필리핀 마카티시티

시스코 시스템즈(Cisco Systems), 미국 캘리포니아주 새너제이

조지 캐피털 파이낸스 솔루션즈(George Capital Finance Solutions), 호주 시드니

헤이모® 더 익스피리언스 디자인 컴퍼니(HeyMo® The Experience Design Company), 튀르키예 이스탄불

노구치 엑스(Noguchi x), 헝가리 부다페스트

튀르키예 시고르타(Türkiye Sigorta), 튀르키예 베식타시

파리 시상식

수상자들은 2026년 10월 28일 수요일 프랑스 파리의 풀먼 파리 몽파르나스에서 열리는 레드카펫 시상식에서 상을 받는다. 이번 행사에서는 최고의 고용주 스티비 어워드(Stevie Awards for Great Employers), 기술 우수성 부문 스티비 어워드(Stevie Awards for Technology Excellence), 독일 스티비 어워드(German Stevie Awards) 수상자도 함께 시상한다. 시상식은 전 세계에 생중계되며, 현재 티켓을 판매하고 있다.

스티비 어워드의 매기 밀러(Maggie Miller) 회장은 "2026 인터내셔널 비즈니스 어워드 수상자 모두의 탁월한 성과를 축하한다"며 "올해 수상자들은 전 세계 다양한 규모와 산업 분야의 기업 및 기관에서 나타나는 놀라운 혁신과 리더십, 창의성을 잘 보여준다. 이들의 성과는 탁월함에 대한 높은 기준을 제시하며, 오는 10월 파리 무대에서 이들의 성취를 함께 축하하기를 기대한다"고 말했다.

인터내셔널 비즈니스 어워드는 아메리칸 비즈니스 어워드®(The American Business Awards®)와 여성 기업인 스티비 어워드(Stevie Awards for Women in Business)를 포함해 세계 유수의 9개 비즈니스 시상 프로그램을 운영하는 스티비 어워드가 주관한다.

인터내셔널 비즈니스 어워드 소개

인터내셔널 비즈니스 어워드는 세계 최고 권위의 비즈니스 시상 프로그램이다. 전 세계 모든 기업및 기관은 공공 및 민간, 영리 및 비영리, 대기업 및 중소기업을 막론하고 후보를 출품할 수 있다.

'인터내셔널 스티비(International Stevies)'로 알려진 인터내셔널 비즈니스 어워드는 직장과 비즈니스의 모든 측면에 걸친 200개 이상의 시상 부문에서 성과를 인정한다. 수상 부문은 기업 및 기관, 경영진, 기업가, 팀, 제품 및 서비스, 기술, AI 혁신과 전환, 마케팅, 홍보, 고객 서비스, 인사(HR), 웹사이트, 앱, 행사, 출판물, 영상, 팟캐스트, 지속가능성, 사고 리더십, 공공 부문 및 정부 혁신 등 광범위한 분야를 아우른다.

2026 IBAs에는 변화하는 글로벌 비즈니스 환경을 반영해 AI 혁신 및 전환(AI Innovation & Transformation)과 공공 부문 및 정부 혁신(Public Sector & Government Innovation)의 우수성을 별도로 평가하는 전용 부문도 마련됐다.

2027 인터내셔널 비즈니스 어워드 후보 접수는 2월부터 시작된다.

스티비 어워드 소개

스티비 어워드는 2002년부터 전 세계 직장에서 이뤄진 뛰어난 성과를 인정하는 세계 최고 권위의 비즈니스 시상 프로그램 중 하나로 자리매김해 왔다. '스티비(Stevie)'라는 명칭은 '왕관을 쓴'을 뜻하는 그리스어 stephanos에서 유래했다.

스티비 어워드는 다음과 같은 9개 비즈니스 시상 프로그램으로 구성된다.

아시아-태평양 스티비 어워드(Asia-Pacific Stevie Awards)

독일 스티비 어워드(German Stevie Awards)

중동 및 북아프리카 스티비 어워드(Middle East & North Africa Stevie Awards)

아메리칸 비즈니스 어워드®(The American Business Awards®)

인터내셔널 비즈니스 어워드®(The International Business Awards®)

최고의 고용주 스티비 어워드(Stevie Awards for Great Employers)

여성 기업인 스티비 어워드(Stevie Awards for Women in Business)

기술 우수성 부문 스티비 어워드(Stevie Awards for Technology Excellence)

최고의 영업 및 고객 서비스 부문 스티비 어워드(Stevie Awards for Sales & Customer Service)

스티비 어워드에는 매년 70개 이상의 국가 및 지역에서 1만 2000건이 넘는 후보작이 접수되며, 모든 규모의 조직과 이들의 성공을 이끄는 전문가들의 성과를 인정하고 있다.

자세한 내용은 www.StevieAwards.com에서 확인할 수 있다.

미디어 문의처:

니나 무어(Nina Moore)

+1 703 547 8389

[email protected]

SOURCE Stevie Awards