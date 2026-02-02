KANADA WSPIERA NOWY BANK OBRONNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA I ODPORNOŚCI

LONDYN, 2 lutego 2026 r. /PRNewswire/ -- Oświadczenie grupy tworzącej Bank Obronności Bezpieczeństwa i Odporności (Defence, Security and Resilience Bank (DSRB) Development Group):

Organizacja DSRB Development Group z zadowoleniem przyjmuje oświadczenie ministra finansów Kanady potwierdzające wiodącą rolę Kanady w tworzeniu Banku Obronności, Bezpieczeństwa i Odporności.

Przywództwo Kanady świadczy o wspólnym zrozumieniu przez sojuszników faktu, że wzmacnianie obronności i bezpieczeństwa wymaga obecnie nie tylko zwiększonych nakładów, ale także utworzenia odpowiednich struktur finansowania, które mogą wspierać wdrażanie na skalę przemysłową, odporność łańcucha dostaw i zdolność produkcyjną w długiej perspektywie. Bank Obronności, Bezpieczeństwa i Odporności powstaje właśnie po to, aby odpowiedzieć na to wyzwanie. Nowy bank umożliwi zwiększenie dostępu do przystępnego i przewidywalnego finansowania w ekosystemach obronności i bezpieczeństwa, będąc uzupełnieniem dla dotychczasowych instytucji krajowych i wielostronnych.

DSRB Development Group ściśle współpracuje z Kanadą i innymi państwami reprezentującymi zbieżne poglądy w celu wspierania utworzenia banku, w tym w zakresie projektowania, zarządzania i ram operacyjnych, aby zapewnić spełnienie przez niego potrzeb krajów uczestniczących i ich przemysłu.