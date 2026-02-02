カナダ、新たなDefence, Security and Resilience Bankを支援

ロンドン、2026年2月2日 /PRNewswire/ -- Defence, Security and Resilience Bank（DSRB）開発グループからの声明：

DSRB開発グループは、Defence, Security and Resilience Bankの設立においてカナダが主導的役割を果たすことを発表したカナダ財務大臣の声明を歓迎します。

カナダのリーダーシップは、防衛と安全保障の強化には、支出の増加だけでなく、産業のスケールアップ、サプライチェーンのレジリエンス、長期的な能力を支えることができる資金調達の仕組みが必要であるという、同盟国間の共通理解を反映しています。Defence, Security and Resilience Bankは、既存の国家機関や多国間機関と連携しながら、防衛と安全保障のエコシステム全体において低コストで予測可能な資金調達へのアクセスを改善することで、この課題に対処するために設立されます。

DSRB開発グループは、カナダをはじめとする他の協力国と緊密に連携し、参加国とその産業のニーズを確実に満たすよう、同銀行の設計、ガバナンス、運営フレームワークを含む設立を支援しています。

