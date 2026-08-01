DFSK Luncurkan E5 PLUS Setir Kanan di Indonesia, Perkuat Strategi Ekspansi Global

Didukung pengalaman lebih dari 20 tahun di pasar internasional dan fasilitas manufaktur yang telah beroperasi di Indonesia, DFSK kini memasuki fase baru dalam pengembangan lini mobil setir kanan untuk pasar global.

Dirancang untuk Kebutuhan Keluarga Modern

E5 PLUS dikembangkan dengan mempertimbangkan kebutuhan keluarga di Asia Tenggara. Mobil ini memadukan efisiensi sistem elektrifikasi, kabin yang lega, dan teknologi pintar untuk menunjang mobilitas harian maupun perjalanan jarak jauh bersama keluarga.

Ditenagai SERES Super Hybrid System dan baterai berkapasitas 25,3 kWh, E5 PLUS mampu menempuh hingga 140 kilometer dalam mode listrik murni berdasarkan standar NEDC sehingga ideal digunakan untuk aktivitas sehari-hari di kawasan perkotaan. Untuk perjalanan yang lebih jauh, mobil ini menawarkan jarak tempuh gabungan hingga 1.400 kilometer, memberikan fleksibilitas yang lebih baik bagi pengguna, serta turut menghemat konsumsi bahan bakar dan mengurangi kekhawatiran terhadap keterbatasan jarak tempuh.

Khusus untuk pasar Indonesia, E5 PLUS hadir dengan konfigurasi enam tempat duduk yang dilengkapi captain seat independen di baris kedua. Tata letak tersebut memberikan ruang pribadi yang lebih lega sekaligus meningkatkan kenyamanan setiap penumpang. Mobil ini juga dibekali sistem suspensi adaptif FSD yang mengoptimalkan kenyamanan berkendara, serta menjaga stabilitas kendaraan di berbagai kondisi jalan dan cuaca di Indonesia.

Kokpit pintar E5 PLUS turut disesuaikan dengan kebutuhan pengguna di kawasan ini melalui dukungan lima bahasa tambahan, yakni Bahasa Indonesia, Thailand, Melayu, Vietnam, dan Mandarin Tradisional. Sistem hiburan mobil juga telah terintegrasi dengan Apple CarPlay serta aplikasi populer seperti Spotify, sehingga menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih praktis dan intuitif.

Dari sisi keselamatan berkendara, seluruh varian E5 PLUS dilengkapi beragam fitur bantuan pengemudi sebagai perlengkapan standar, seperti Adaptive Cruise Control (ACC), Lane Centering Control (LCC), dan Lane Departure Warning (LDW). Sistem tersebut didukung lima radar gelombang milimeter, 22 sensor, kamera 360 derajat, serta fitur transparent underbody view yang membantu pengemudi memantau area di sekitar kendaraan secara lebih menyeluruh sehingga meningkatkan rasa aman dan percaya diri selama berkendara.

Didukung Fasilitas Produksi Lokal untuk Mendorong Pertumbuhan Regional

Sebagai model unggulan dalam lini produk global terbaru DFSK, E5 PLUS telah lebih dahulu dipasarkan di sejumlah negara di Afrika Utara dan Amerika Selatan. Kehadirannya mendapat sambutan positif dari konsumen, media, dan mitra bisnis berkat performa, kepraktisan, dan teknologi pintarnya.

Di Indonesia, antusiasme pasar juga terus meningkat. Sejak masa pre-order dibuka, E5 PLUS telah membukukan lebih dari 1.200 pemesanan, mencerminkan tingginya kepercayaan konsumen terhadap model ini.

Produksi E5 PLUS didukung fasilitas manufaktur SERES Group di Indonesia yang telah menerapkan sistem produksi berstandar global dengan tingkat otomasi tinggi. Mobil ini dirakit secara lokal untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik, serta menjadi basis ekspor ke berbagai negara di kawasan. Kehadiran fasilitas tersebut juga diharapkan memperkuat rantai pasok nasional, membuka lapangan kerja, serta mendukung visi jangka panjang Indonesia dalam membangun industri yang berkelanjutan.

Peluncuran E5 PLUS versi setir kanan di Indonesia menjadi langkah penting dalam strategi global DFSK. Sebagai salah satu pasar otomotif terbesar di Asia Tenggara, Indonesia tidak hanya menjadi pasar utama bagi model ini, namun juga berperan sebagai basis strategis untuk memperluas jangkauan DFSK di berbagai negara yang menggunakan kendaraan setir kanan.

Membangun Ekosistem yang Lebih Kuat di Indonesia

Selain menghadirkan produk baru, DFSK terus mempertegas komitmen jangka panjangnya di Indonesia dengan membangun ekosistem bisnis yang terintegrasi, mulai dari riset dan pengembangan, manufaktur, penjualan, hingga layanan purnajual. Melalui pendekatan tersebut, perusahaan ingin menghadirkan produk dan layanan yang semakin sesuai dengan kebutuhan konsumen Indonesia, serta menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bersama jaringan diler dan mitra bisnisnya.

Dalam acara peluncuran tersebut, Amy Gong, President, DFSK, mengatakan:

"Di DFSK, kami terus berkembang dengan mengikuti kebutuhan pelanggan. Melalui teknologi kendaraan energi baru yang semakin maju, kualitas produk yang terus ditingkatkan, serta nilai tambah yang lebih besar bagi konsumen, kami berkomitmen menghadirkan pengalaman mobilitas yang semakin baik sekaligus mendukung pertumbuhan jangka panjang bagi para diler dan mitra kami. Kami mulai hadir di Indonesia pada 2017, dan komitmen jangka panjang kami terhadap pasar ini kini semakin kuat. Inilah wajah baru DFSK, dan bersama-sama kami akan melangkah menuju masa depan yang lebih baik."

Berbekal pengalaman selama lebih dari 20 tahun di pasar internasional, DFSK kini telah hadir di lebih dari 70 negara dan kawasan serta melayani lebih dari lima juta pengguna di seluruh dunia. Peluncuran E5 PLUS versi setir kanan di Indonesia menjadi babak baru dalam perjalanan global DFSK seiring upaya perusahaan memperluas portofolio mobil energi baru, serta mempercepat transisi menuju solusi mobilitas keluarga yang lebih cerdas, ramah lingkungan, dan andal di Asia Tenggara.

SOURCE DFSK