Dreame X60 Ultra Extreme Hadir di Singapura pada 1 September 2026

Salah satu fitur utama perangkat ini adalah Teknologi Dual Ultra Extend Arm, sistem dua lengan robot dengan sambungan sehingga sikat samping dan bantalan pel dapat memanjang dan menyesuaikan sudutnya dengan kondisi ruang. Sikat samping SideReach dapat memanjang hingga 12 cm, sedangkan sistem MopExtend mampu menjangkau hingga 18 cm secara diagonal. Kemampuan ini turut mengurangi luas area yang sebelumnya harus dibersihkan secara manual.

Dreame menjadi brand pertama di dunia yang menghadirkan robot vacuum dengan dua lengan robotik bionik yang dapat memanjang, termasuk mekanisme pemanjangan bertahap (multi-stage extending). Selama ini, robot vacuum dengan bentuk tetap memiliki keterbatasan dalam menjangkau sudut dan area tepi. Teknologi lengan yang dapat memanjang dari Dreame mengatasi tantangan tersebut dengan memperluas cakupan pembersihan otomatis agar robot bekerja secara lebih menyeluruh.

Pembersihan Rumah yang Lebih Adaptif

Selain jangkauan yang lebih luas, X60 Ultra Extreme dilengkapi Sistem AI-Enhanced OmniSight terbaru. Sistem tersebut memadukan dua kamera AI dengan sudut pandang lebar 120°, lateral 3D structured light, dan pencahayaan LED. Kombinasi tersebut membantu robot bernavigasi secara lebih responsif, menghindari berbagai rintangan dengan lebih presisi, serta menyesuaikan proses pembersihan di seluruh area rumah.

Berkat sistem Proactive Illumination Dirt Detection, robot mampu mengenali partikel halus, rambut, dan cairan berwarna lebih terang. Setelah mengidentifikasi jenis kotoran, robot akan menyesuaikan metode pembersihannya. Untuk kotoran kering, robot dapat meningkatkan daya isap dan mengangkat bantalan pel. Ketika menemukan cairan, sikat akan terangkat dan bantalan pel diturunkan. Mekanisme tersebut mengurangi risiko kotoran basah yang merembes ke wadah debu atau menyebar ke permukaan lantai.

X60 Ultra Extreme memiliki daya isap hingga 42.000 Pa melalui Vormax dengan performa terbaik untuk mengangkat debu, rambut, dan kotoran rumah tangga berukuran besar dari berbagai permukaan, termasuk lantai keras dan karpet. Robot ini juga menggunakan HyperStream Detangling DuoBrush 2.0 yang mengangkat kotoran secara efektif sekaligus mengurangi rambut yang terlilit pada sikat.

Untuk membersihkan lantai, dua bantalan Dual Omni-Scrub dapat berputar hingga 280 RPM dengan tekanan ke bawah hingga 15 N, setara dengan tekanan dari kantong beras seberat sekitar 1,5 kg. Tekanan tersebut turut mengatasi noda yang lebih sulit dibersihkan. Dengan sistem VersaLift Navigation, sensor robot dapat ditarik ketika perangkat memasuki area rendah. Fitur ini membantu robot membersihkan area di bawah tempat tidur, sofa, dan lemari, tanpa mengurangi kecerdasan bernavigasi.

Robot ini juga dibekali Sistem ProLeap Obstacle Crossing versi terkini. Berkat sistem tersebut, X60 Ultra Extreme dapat melewati rintangan satu lapis hingga 5,2 cm dan rintangan dua lapis hingga 10 cm, bergantung pada dimensi rintangan yang telah ditetapkan.

Perawatan Otomatis dengan PowerDock

Setelah menyelesaikan proses pembersihan, X60 Ultra Extreme akan kembali ke PowerDock untuk menjalani perawatan otomatis.

PowerDock dilengkapi sistem 100°C ThermoHub Mop Self-Cleaning, teknologi pertama yang hadir di industri. Dalam pengujian di laboratorium Dreame, permukaan papan pencuci dapat dipanaskan hingga 100°C untuk menghilangkan lemak dan residu dari bantalan pel. Setelah proses pencucian selesai, dock akan mengeringkan bantalan pel menggunakan udara panas.

PowerDock juga dapat mengosongkan debu secara otomatis hingga 100 hari berdasarkan kondisi pengujian Dreame. Di sisi lain, perangkat ini mendukung pengisian air, pengisian cairan pembersih, dan pembersihan papan pencuci secara otomatis. Dreame juga menyediakan water hookup kit sebagai aksesori opsional untuk mendukung pengisian dan pembuangan air secara otomatis. "Perkembangan robot vacuum pada level berikutnya bukan hanya soal meningkatkan daya isap, melainkan juga kemampuan menjangkau dan merespons ruang di sekitar rumah secara lebih efektif," ujar Jacky Zhong, General Manager, Dreame Southeast Asia. "X60 Ultra Extreme memadukan jangkauan terbaik di industri, teknologi deteksi kotoran yang cerdas, dan perawatan otomatis untuk mengurangi kebutuhan pembersihan perangkat secara manual."

Ketersediaan Produk di Singapura

Program Early Bird Dreame X60 Ultra Extreme akan dimulai pada 17 Agustus 2026, sebelum peluncuran resminya di Singapura pada 1 September 2026. Konsumen yang ingin melihat kemampuan produk secara langsung dapat mengikuti demo produk di sejumlah lokasi berikut:

Gerai Daring: www.dreame.sg

www.dreame.sg Gerai Ritel: Gerai Resmi Dreame, COURTS Heeren (Orchard), dan COURTS Megastore (Tampines)

Tentang Dreame Technology

Berdiri pada 2017, Dreame Technology adalah produsen alat elektronik inovatif yang berfokus di segmen produk perangkat pembersih rumah pintar dengan visi meningkatkan kualitas hidup melalui teknologi. Ikuti akun media sosial Dreame: Facebook, Instagram, dan TikTok, atau situs resmi https://dreame.sg.

Klaim "terbaik di industri" dan "pertama di industri" mengacu pada penelitian internal Dreame, serta perbandingan produk yang tersedia pada saat produk diluncurkan. Seluruh angka performa dalam materi ini berasal dari pengujian internal di laboratorium Dreame. Performa aktual dapat berbeda, bergantung pada kondisi hunian, jenis lantai, konfigurasi yang dipilih, dan kondisi penggunaan. Kemampuan melewati rintangan setinggi 10 cm berlaku untuk rintangan dua lapis yang memenuhi persyaratan dimensi tertentu. Kemampuan pengosongan debu otomatis hingga 100 hari mengacu pada perhitungan laboratorium Dreame. Aksesori opsional bergantung pada ketersediaan di masing-masing wilayah dan kompatibilitas pemasangan.

SOURCE Dreame Technology