Gravity Game Unite Resmi Buka Open Beta Test Kedua Ragnarok Zero: Global untuk PC

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Gravity Game Unite SDN. BHD.

07 Jul, 2026, 22:08 WIB

KUALA LUMPUR, Malaysia, 7 Juli 2026 /PRNewswire/ -- Gravity Game Unite (GGU), anak usaha Gravity yang berbasis di Malaysia, resmi membuka Open Beta Test kedua (OBT2) MMORPG PC Ragnarok Zero: Global.

OBT2 berlangsung mulai 7 Juli 2026 pukul 09.00 hingga 15 Juli 2026 pukul 07.59 waktu Malaysia dan dapat diikuti pemain dari Asia Tenggara, Eropa, serta Oseania. Fase pengujian ini menghadirkan berbagai penyempurnaan berdasarkan masukan pemain pada OBT pertama, mulai dari kualitas konten, proses lokalisasi, hingga stabilitas layanan.

2nd Open Beta Test for PC MMORPG Ragnarok Zero: Global
2nd Open Beta Test for PC MMORPG Ragnarok Zero: Global

Pada OBT2 kali ini, pemain dapat mencoba sejumlah fitur baru, di antaranya:

  • Get Poring: Dalam linked game ini, pemain dapat mengumpulkan dan membesarkan berbagai jenis Poring unik. Poring yang berhasil dipelihara nantinya dapat dipindahkan ke Ragnarok Zero: Global sebagai pet pendamping.
  • RO Factory: Sistem User-Generated Content (UGC) pertama dalam sejarah Ragnarok. Melalui fitur ini, pemain bisa membuat efek cosmetic footprint sendiri dan membagikannya kepada komunitas global.
  • MVP Raid: Konten party-based raid yang mempertemukan pemain dengan berbagai boss level MVP. Mode ini menawarkan loot dan reward yang terhubung dengan misi tertentu.

Get Poring mendapat perhatian besar dari komunitas. Banyak pemain mengajukan pertanyaan dan menunjukkan antusiasme untuk mencoba sistem pet baru tersebut. Sementara itu, RO Factory juga mencatat respons yang sangat tinggi. Kuota awal yang hanya tersedia untuk 100 peserta langsung penuh, tidak lama setelah pendaftaran dibuka. Saat ini, Gravity Game Unite tengah menyiapkan slot tambahan agar semakin banyak pemain bisa mencoba fitur tersebut.

Untuk merayakan dimulainya OBT kedua, Gravity Game Unite menyiapkan berbagai event komunitas, antara lain:

  • Melakukan praregistrasi untuk kedua game dan mendapatkan Rare Poring Egg di Get Poring.
  • Mencapai level maksimum selama OBT2 untuk memperoleh Valhalla Pass yang dapat digunakan untuk memindahkan Poring hasil peliharaan ke dunia Ragnarok Zero: Global.
  • Check-in harian melalui situs OBT2 dengan hadiah 20.000 Free Kafra Points setiap hari.
  • Hadiah milestone level berupa Wings of Fly dan berbagai item pendukung perkembangan karakter.
  • Event pelaporan bug dengan hadiah Infinite Wings of Fly Box bagi laporan yang valid dan disertai tangkapan layar.
  • Aktivitas lain seperti pemeriksaan SNS dan survei komunitas.

Pemain dapat segera bergabung dengan mendaftarkan akun melalui situs resmi dan mengunduh klien PC Ragnarok Zero: Global. Gravity Game Unite juga masih membuka praregistrasi untuk game tersebut.

Tautan Resmi:

SOURCE Gravity Game Unite SDN. BHD.

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