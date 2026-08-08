Himel Hadirkan Visi Hunian Modern melalui Kampanye Global "Dream Home"

Mengusung tema "Light Up Living", kampanye "Dream Home" menandai pendekatan baru Himel dalam memperkenalkan solusi kelistrikan untuk hunian. Alih-alih mengandalkan satu produk unggulan, kampanye ini menampilkan berbagai produk, mulai dari perangkat instalasi listrik, solusi pengisian daya mobil listrik (EV) hingga produk kelistrikan rumah lainnya. Rangkaian produk tersebut menunjukkan bagaimana teknologi yang saling terhubung dapat mendukung berbagai kebutuhan kehidupan modern, mulai dari memberikan kemudahan sehari-hari di dalam rumah hingga mendukung gaya hidup yang lebih berkelanjutan.

Kampanye ini juga memperkenalkan pengalaman pelanggan yang lebih terpadu. Produk-produk Himel yang mendukung konsep tersebut telah hadir di berbagai pasar internasional dan digunakan oleh distributor, kontraktor, pengembang, serta pemilik rumah di Asia, Timur Tengah, Afrika, dan sejumlah kawasan lainnya. Kepercayaan tersebut dibangun melalui kualitas produk yang konsisten, kinerja yang andal, serta kepatuhan terhadap standar internasional.

Salah satu produk yang ditampilkan dalam materi kampanye "Dream Home" adalah wiring device Altivo. Produk ini memadukan desain kontemporer dengan kinerja yang andal sehingga dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan, baik di hunian maupun bangunan komersial. Himel juga menghadirkan seri Nerio dengan teknologi spray-free finish. Solusi tersebut mencerminkan upaya Himel memadukan estetika modern dengan proses manufaktur yang lebih berkelanjutan. Untuk memenuhi kebutuhan ruang yang semakin fleksibel, pengguna dapat menambah atau memindahkan titik stopkontak dengan mudah berkat Verso Series Track Socket. Solusi ini cocok untuk ruang yang memiliki kebutuhan listrik dinamis, seperti dapur, ruang kerja di rumah, dan area hunian multifungsi. Himel juga membawa pengalaman tersebut ke luar rumah melalui Electric Vehicle Charger Generation 2, produk yang sukses meraih "Top Innovation Award". Pengisi daya ini mendukung peralihan menuju mobilitas yang lebih bersih sekaligus mencerminkan komitmen Himel terhadap masa depan yang lebih bersih, cerdas, dan terhubung.

Lebih dari sekadar menyediakan kebutuhan listrik, Himel menilai produk kelistrikan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup. Pandangan tersebut menjadi bagian dari inisiatif "Powering Infinity" yang mendorong Himel terus mengembangkan solusi berdasarkan kebutuhan sehari-hari. Melalui pendekatan tersebut, Himel ingin membantu pelanggan menciptakan hunian yang tidak hanya fungsional dan andal, namun juga mampu mengikuti kebutuhan di masa depan.

Tentang Himel

Didirikan di Spanyol pada 1958, Himel merupakan perusahaan global yang memproduksi produk dan solusi kelistrikan tegangan rendah yang telah meraih berbagai penghargaan. Himel kini hadir di lebih dari 60 negara dengan portofolio produk yang mencakup solusi distribusi daya, aplikasi industri, serta produk kelistrikan rumah untuk kebutuhan hunian, komersial, dan industri.

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