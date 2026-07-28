Pertanian Modern Bertransformasi Menjadi Industri Berteknologi Tinggi: Chairman, Wens Foodstuff Group

Bagaimana sebuah peternakan ayam kecil yang dirintis 43 tahun lalu oleh delapan pemegang saham dari tujuh keluarga petani mampu berkembang menjadi perusahaan bernilai miliaran dolar? Inovasi apa yang mendorong transformasi industri tradisional tersebut? Dan, bagaimana teknologi mutakhir membuka peluang baru bagi sektor pertanian?

"Beacon Over Lingnan" Musim Pertama terdiri atas 20 episode yang terbagi dalam empat tema, yaitu ekonomi, budaya, ilmu pengetahuan dan pendidikan, serta kesejahteraan masyarakat. Sebanyak 20 narasumber akan berbagi pengalaman dan pandangan mengenai pekerjaan maupun kehidupan, serta mengisahkan perkembangan Guangdong, Greater Bay Area, dan Tiongkok dari sudut pandang masing-masing.

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