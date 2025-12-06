Phemex Guncang Akhir Tahun Lewat Kompetisi Futures Apex Berhadiah $450.000

Selain merayakan keberagaman komunitas Phemex, kompetisi ini mengusung format inklusif, terbuka bagi semua gaya trading dan tingkat pengalaman trader. Dengan sistem dua jalur, anggota baru dapat bersaing dengan para trader berpengalaman, bahkan 30% dari hadiah total disediakan khusus untuk peserta baru.

Ringkasan Kompetisi:

Hadiah Menarik untuk Komunitas: Hadiah mingguan dan bulanan akan terbuka secara bertahap berdasarkan total volume trading , mendorong partisipasi kolektif.

Hadiah mingguan dan bulanan akan terbuka secara bertahap berdasarkan total volume , mendorong partisipasi kolektif. Aktivitas Harian : Trader dapat mengikuti 28 kompetisi ROI harian, masing-masing dengan hadiah tetap 2.000 USDT dan volume transaksi minimum 1.000 USDT, memberikan peluang rutin untuk tercantum dalam peringkat dan menjadi pemenang.

: dapat mengikuti 28 kompetisi ROI harian, masing-masing dengan hadiah tetap 2.000 USDT dan volume transaksi minimum 1.000 USDT, memberikan peluang rutin untuk tercantum dalam peringkat dan menjadi pemenang. Pengalaman Kompetisi dengan Format Gim: Empat siklus misi Mystery Box bernilai total 94.000 USDT menambah elemen permainan dalam kompetisi ini. Trader dapat mengumpulkan hadiah seperti ETH, Gold, dan bonus lainnya. Tugas akan diperbarui setiap siklus agar peserta aktif mendapatkan hingga 13 kotak selama acara.

Tentang Phemex

Berdiri pada 2019, Phemex adalah bursa kripto yang paling efisien. Phemex telah meraih kepercayaan lebih dari 10 juta trader di seluruh dunia. Platform ini menawarkan berbagai layanan dan solusi, seperti Spot Trading dan Futures Trading, copy trading, dan produk wealth management yang memprioritaskan pengguna, transparansi, dan inovasi. Dengan pendekatan visioner, serta komitmen untuk memberdayakan pengguna, Phemex menyediakan sarana andal, akses inklusif, dan peluang menarik agar setiap trader dapat berkembang dan meraih kesuksesan.

