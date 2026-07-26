Weichai Group: 40 Tahun Berkarya di Vietnam, Bekerja sama Membangun Masa Depan yang Lebih Hijau dan Cerdas

Tahun ini menjadi momentum penting bagi Weichai karena bertepatan dengan 80 tahun berdirinya perusahaan tersebut dan 40 tahun kiprahnya di pasar Vietnam. Selama empat dekade terakhir, Weichai terus berkontribusi dalam perkembangan industri Vietnam, serta mendampingi pertumbuhan bisnis para pelanggannya di negara tersebut. Hingga kini, penjualan sistem penggerak tenaga Weichai di Vietnam telah melampaui 160.000 unit. Pangsa pasar Weichai secara konsisten menempati peringkat pertama di sejumlah segmen, termasuk sistem penggerak tenaga untuk bus dan kapal.

Menandai 40 tahun kiprahnya di Vietnam, Weichai memilih negara tersebut sebagai lokasi penyelenggaraan "Global Partners Conference 2026". Langkah ini menegaskan komitmen perusahaan untuk memperkuat kehadirannya di Asia Tenggara dan memperluas jangkauan bisnis di pasar global. Dalam ajang tersebut, Weichai memperkenalkan berbagai solusi transformasi hijau dan cerdas kelas dunia, serta mengajak para mitra memperdalam kolaborasi melalui tiga langkah strategis. Pertama, mendorong inovasi bersama guna membuka peluang baru dalam pengembangan teknologi hijau. Kedua, menciptakan nilai tambah di pasar lokal melalui produk-produk ramah lingkungan yang memberikan manfaat bagi seluruh pihak. Ketiga, memperkokoh fondasi kemitraan melalui layanan yang semakin unggul. Ke depan, Weichai menegaskan komitmennya untuk terus bertumbuh bersama mitra global dengan memperluas pasar, berbagi manfaat pertumbuhan, serta menghadirkan kerja sama yang saling memperkuat dan berkelanjutan.

Pada kesempatan yang sama, Weichai juga memamerkan peta pengembangan bisnis global dan keunggulan di seluruh rantai industrinya. Perusahaan menampilkan berbagai teknologi dan produk unggulan di bidang energi baru, sistem tenaga penggerak dan energi, serta sistem tenaga penggerak kapal. Selain itu, Weichai menghadirkan beragam kendaraan pintar rendah karbon, termasuk kendaraan niaga energi baru dan bus AsiaStar. Produk-produk tersebut menjawab kebutuhan transformasi hijau dan teknologi cerdas di Vietnam maupun kawasan Asia Tenggara. Mampu memenuhi kebutuhan pasar, berbagai solusi tersebut mendapat apresiasi tinggi dan perhatian luas dari para mitra yang hadir.

SOURCE Weichai Group