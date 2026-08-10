เฮอร์บาไลฟ์เผย 82% ของคนเอเชียแปซิฟิกให้ความสำคัญกับสุขภาพแบบองค์รวม สะท้อนกระแส Wellness Culture เติบโตต่อเนื่อง
News provided byHerbalife APAC
10 Aug, 2026, 15:00 CST
ฮ่องกง, 10 ส.ค. 2569 /PRNewswire/ -- เฮอร์บาไลฟ์ บริษัทและแพลตฟอร์มด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีชั้นนำระดับโลก เผยผลสำรวจล่าสุดที่สะท้อนให้เห็นว่า "วัฒนธรรมการดูแลสุขภาพ" (Wellness Culture) หรือแนวคิดที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาวะแบบองค์รวม ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APAC)
ผลสำรวจจาก Herbalife APAC Wellness Culture Survey 2026 พบว่า 82% ของผู้ตอบแบบสำรวจให้ความสำคัญกับการมีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวมในระดับมากถึงมากที่สุด ขณะที่ 74% ระบุว่า สุขภาพแบบองค์รวมมีความสำคัญต่อชีวิตมากกว่าช่วง 3 ปีที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นถึงความตระหนักรู้ด้านสุขภาพที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ผู้ตอบแบบสำรวจยังให้ความสำคัญกับการดูแลคุณภาพการนอนหลับถึง 44% ส่วนการดูแลสุขภาพจิตและการจัดการความเครียดอยู่ที่ 38% การรับประทานอาหารที่มีคุณภาพ 31% และการควบคุมน้ำหนัก 30% เพื่อสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนในระยะยาว
การสำรวจดังกล่าวจัดทำขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา โดยเก็บข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถามกว่า 10,000 คน ใน 11 ประเทศได้แก่ ออสเตรเลีย ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน ไทย และเวียดนาม ซึ่งปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้ผู้คนหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น เป็นผลจากอายุที่มากขึ้น 46% ประสบการณ์ด้านสุขภาพที่ตัวเองเจอ 42% การรับรู้เกี่ยวกับกระแสการดูแลสุขภาพที่เพิ่มขึ้น 32% และความต้องการลงทุนเพื่อสุขภาพในระยะยาว 31%
โทมัส ฮาร์มส์ กรรมการผู้จัดการประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เฮอร์บาไลฟ์ กล่าวว่า "เราเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ว่าผู้คนในปัจจุบันมีการปรับเอาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่ดีมาใช้ในชีวิตประจำวัน โดยให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาวะทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์มากกว่าที่เคย ซึ่งเฮอร์บาไลฟ์เชื่อว่าการมีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวมเป็นสิ่งที่ต้องสร้างอย่างต่อเนื่อง ผ่านโภชนาการที่ได้รับการสนับสนุนด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ คำแนะนำที่เหมาะกับแต่ละบุคคล และการมีคอมมูนิตี้ที่คอยสนับสนุนซึ่งกันและกัน ที่จะช่วยให้ผู้คนไปถึงเป้าหมายด้านสุขภาพที่ต้องการ และเป็นการวางรากฐานสู่คุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืน"
การดูแลสุขภาพไม่ใช่เทรนด์ แต่เป็นไลฟ์สไตล์
ผู้บริโภคในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเกือบครึ่งหนึ่งระบุว่า กระแส Wellness Culture ทำให้พวกเขาตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ้น ขณะที่ 58% ของผู้ตอบแบบสำรวจเผยว่า ทั้งความหลากหลายและความถี่ของกิจกรรมด้านสุขภาพที่ทำในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ 3 ปีก่อน โดยกิจกรรมที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ได้แก่ การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 45% การเลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ 45% การปรับพฤติกรรมการนอนหลับ
ให้มีคุณภาพ 42% และการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 38% สะท้อนให้เห็นว่าการดูแลสุขภาพกำลังกลายเป็นส่วนหนึ่งในไลฟ์สไตล์ของผู้คนมากขึ้น
นอกจากนี้ ผู้บริโภคจำนวนไม่น้อยยังทำหน้าที่เป็นคนส่งต่อแรงบันดาลใจด้านสุขภาพให้กับคนรอบตัว โดยเกือบครึ่งหนึ่งระบุว่า ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา พวกเขาเคยเตรียมหรือเลือกซื้ออาหารเพื่อสุขภาพให้ผู้อื่น หรือแบ่งปันประสบการณ์การดูแลสุขภาพของตนเอง และในกลุ่มคนที่เคยแบ่งปันคำแนะนำหรือซื้ออาหารเพื่อสุขภาพให้ผู้อื่นกว่า 80% ระบุว่าพวกเขาทำสิ่งเหล่านี้บ่อยขึ้นกว่าในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
กระแสรักสุขภาพมาแรง แต่ผู้คนยังต้องการแรงสนับสนุนจากคนรอบตัว
แม้ว่าผู้คนจะหันมาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมมากขึ้น แต่มีเพียง 2 ใน 5 ของผู้ตอบแบบสำรวจที่รู้สึกว่าสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสุขภาวะทางอารมณ์ของตนเองดีขึ้นเมื่อเทียบกับเมื่อ 3 ปีก่อน ซึ่งอุปสรรคสำคัญที่ทำให้หลายคนไม่สามารถรักษาพฤติกรรมสุขภาพที่ดีได้อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การไม่มีเวลา 38% และการขาดแรงจูงใจ 34%
ขณะเดียวกัน ผู้ตอบแบบสำรวจยังระบุว่า ครอบครัวและเพื่อน รวมถึง สื่อสังคมออนไลน์ เป็นสองปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการดูแลสุขภาพมากที่สุด โดยต้องการแรงสนับสนุนเพื่อดูแลสุขภาพกาย 65% ต้องการแรงสนับสนุนด้านสุขภาพจิต 51% และสุดท้ายต้องการแรงสนับสนุนทางอารมณ์จากผู้คนในสังคมรอบตัว 46%
โทมัส ฮาร์มส์ กล่าวเพิ่มเติมว่า "ผู้คนรอบตัวมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการช่วยผลักดันให้เราดูแลสุขภาพได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในยุคที่เทรนด์รักสุขภาพกำลังขยายวงกว้าง สิ่งสำคัญคือการร่วมกันสร้างคอมมูนิตี้ที่พร้อมสนับสนุนและให้ความรู้ เพื่อทำให้เรื่องสุขภาพเป็นสิ่งที่เข้าถึงง่าย ตอบโจทย์แต่ละบุคคล และลงมือทำได้จริง ซึ่งจะช่วยเสริมพลังให้ทุกคนเดินหน้าไปสู่เป้าหมายด้านสุขภาพได้อย่างมั่นใจ และเมื่อเราร่วมมือสนับสนุนซึ่งกันและกัน การมีสุขภาพดีจะไม่ใช่แค่เป้าหมายเฉพาะคนอีกต่อไป แต่จะกลายเป็นวัฒนธรรมที่ช่วยยกระดับให้ทุกคนมีชีวิตที่แข็งแรงและมีความสุข"
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เกี่ยวกับเฮอร์บาไลฟ์
เฮอร์บาไลฟ์ (NYSE: HLF) คือบริษัทชั้นนำระดับโลกด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ที่ขับเคลื่อนด้วยชุมชนและแพลตฟอร์มเพื่อการส่งเสริมชีวิตผู้คน ด้วยผลิตภัณฑ์โภชนาการคุณภาพและโอกาสทางธุรกิจที่เปิดกว้างสำหรับนักธุรกิจอิสระมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 บริษัทนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีวิทยาศาสตร์รองรับแก่ผู้บริโภคในกว่า 90 ตลาดทั่วโลก ผ่านทางนักธุรกิจอิสระที่พร้อมให้คำแนะนำดูแลแบบตัวต่อตัว รวมถึงสร้างชุมชนที่เข้มแข็งเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ลูกค้าได้ใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดีและกระฉับกระเฉง เพื่อให้คุณใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการ
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SOURCE Herbalife APAC
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