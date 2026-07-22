Kenyataan Rasmi oleh Jingye Steel Co., Ltd.

SHIJIAZHUANG, China, 22 Julai 2026 /PRNewswire/ -- Berhubung nasionalisasi paksa Kerajaan UK terhadap British Steel Limited ("British Steel"), subsidiari Jingye Steel Co., Ltd. ("Jingye"), Jingye dengan ini mengeluarkan kenyataan rasmi berikut:

I. Sumbangan Besar Jingye kepada British Steel dan Industri Keluli UK

Pada tahun 2020, ketika British Steel berada di ambang insolvensi, Jingye tampil dan mengambil alih syarikat itu secara sah, sekali gus menyelamatkan salah satu pengeluar keluli paling bersejarah di Britain daripada mengalami kejatuhan yang hampir pasti. Dalam tempoh setahun selepas pengambilalihan tersebut, Jingye memulihkan British Steel dan membolehkannya mencapai keuntungan melalui pembaharuan dalaman dan pengoptimuman operasi.

Sepanjang lima tahun berikutnya, Jingye terus melaburkan modal yang besar bagi memodenkan peralatan, memajukan teknologi serta memperkukuh keupayaan operasi British Steel. Jingye memenuhi sepenuhnya tanggungjawab cukainya, mencipta puluhan ribu peluang pekerjaan dalam ekonomi tempatan, menyokong masyarakat setempat dan menyumbang kepada pembangunan rantaian bekalan industri yang lebih luas.

Sepanjang menempuh beberapa cabaran yang tidak pernah terjadi sebelumnya, termasuk pandemik COVID-19, Brexit, konflik Rusia–Ukraine serta peningkatan mendadak kadar inflasi, Jingye sentiasa menunaikan komitmennya, menyumbang bekalan keperluan dan berdiri teguh di samping pekerjanya ketika menghadapi saat-saat sukar, mengekalkan operasi yang stabil bagi memastikan gaji dibayar sepenuhnya dan tepat pada masanya—tanpa melakukan walau satu pemberhentian kerja wajib dan tanpa sekali pun terlepas membuat pembayaran gaji. Jingye menepati janjinya.

Melalui tindakannya yang nyata, Jingye memberikan sumbangan besar kepada kelangsungan dan pembangunan berterusan British Steel serta penggiatan semula industri keluli UK.

II. Gambaran Keseluruhan Peristiwa Berkaitan British Steel

Pada September 2021, sebagai tindak balas terhadap keperluan strategik Kerajaan UK agar pengeluar keluli berasaskan bijih besi mencapai pelepasan sifar bersih menjelang 2035, Jingye telah mengadakan beberapa pusingan rundingan dengan Kerajaan berhubung pelaburan bersama dalam transformasi British Steel. Kerajaan UK tidak membantah rancangan transformasi yang dikemukakan oleh Jingye, namun secara berterusan enggan menunaikan komitmennya bagi membuat pelaburan bersama.

Walau bagaimanapun, sebaik sahaja Jingye meneruskan pelaksanaan transformasi mengikut rancangan yang telah ditetapkan, Kerajaan UK secara tiba-tiba mengubah pendirian. Pada 12 April 2025, ia meluluskan Akta Industri Keluli (Langkah-Langkah Khas) 2025 dalam tempoh hanya enam jam dan mengambil alih kawalan ke atas British Steel. Jingye dengan itu, sebagai pemegang saham, dinafikan semua hak ke atas kawalan, pengurusan dan keuntungan ekonomi yang berkaitan dengan pegangan sahamnya.

Selepas pengambilalihan tersebut, Jingye terlibat secara aktif dengan Kerajaan UK berhubung pampasan. Walau bagaimanapun, Kerajaan UK enggan memberikan pampasan yang munasabah dengan alasan bahawa British Steel 'tidak mempunyai nilai'. Pada 16 Julai 2026, berikutan kelulusan Akta Industri Keluli (Nasionalisasi) 2026, Kerajaan UK memaklumkan secara rasmi kepada Jingye secara bertulis bahawa British Steel telah dijadikan milik awam.

Menurut laporan oleh National Audit Office (NAO), sehingga penghujung Januari 2026, Kerajaan UK telahpun membelanjakan sebanyak £377 juta bagi campur tangannya dalam British Steel. Angka ini dijangka melebihi £600 juta menjelang penghujung Jun 2026 dan berpotensi melebihi £1.5 bilion menjelang 2028.

III. Jingye Memelihara Semua Hak di Sisi Undang-Undang, Akan Tegas Mempertahankan Hak dan Kepentingan Sahnya serta Meneruskan Tuntutan Penuh Melalui Semua Saluran Undang-Undang yang Ada

Kedaulatan undang-undang tidak boleh dicabuli dan kesucian komitmen kontrak tidak boleh digugat. Jingye dengan ini membuat kenyataan rasmi berikut kepada Kerajaan UK:

1. Menghentikan serta-merta daripada menggunakan undang-undang tempatan untuk mengenepikan atau mengelakkan peraturan pelaburan antarabangsa, dan memberikan pampasan segera, mencukupi dan berkesan bagi semua kerugian yang ditanggung oleh Jingye berhubung pelaburannya.

2. Setiap elemen daripada pelaburan Jingye didokumentasikan secara terperinci dan boleh disahkan sepenuhnya. Jingye akan meneruskan tuntutan penuh semua amaun yang sah menjadi haknya, tanpa sebarang kompromi. Jingye telahpun memulakan prosedur rundingan menurut perjanjian pelaburan dua hala yang berkaitan dan dengan jelas memelihara semua hak dan remedi undang-undang yang ada padanya, termasuk hak untuk memulakan prosiding timbang tara antarabangsa. Jingye tidak akan berkompromi dalam mempertahankan hak dan kepentingannya yang sah.

3. Jingye akan mengambil tindakan undang-undang bagi memastikan pegawai kerajaan yang berkaitan serta anggota pengurusan British Steel dipertanggungjawabkan dari segi undang-undang atas tindakan pengambilalihan British Steel secara terburu-buru yang dilaksanakan tanpa sebarang persediaan dan tanpa sebarang rancangan operasi, yang mengakibatkan kerugian besar kepada dana awam serta kemudaratan serius terhadap operasi syarikat.

Jingye Steel Co., Ltd.

21 Julai 2026

(Nota: Sekiranya terdapat sebarang percanggahan atau ketidakselarasan antara teks asal dalam bahasa Cina dan terjemahan bahasa Inggeris ini, teks asal dalam bahasa Cina hendaklah diguna pakai.)

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