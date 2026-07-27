Selepas Kontroversi Penahanan, "Pasangan Empire State Building" Angela Nikolau dan Ivan Beerkus Bakal Bincang Insiden Terkini di Gosh Live

Pasangan itu berkata menerusi media sosial bahawa mereka akan bersiaran langsung di Gosh Live tidak lama lagi untuk berkongsi mengenai kehidupan selepas insiden Empire State Building serta menjawab sendiri persoalan yang ingin mereka perjelaskan.

Nota keselamatan: Gosh tidak menggalakkan atau menyokong aktiviti berbahaya, menyalahi undang-undang atau tanpa kebenaran. Siaran langsung itu bertujuan semata-mata sebagai sesi hiburan dan interaksi komuniti.

NEW YORK, 27 Julai 2026 /PRNewswire/ -- Angela Nikolau dan Ivan Beerkus, pasangan pencipta kandungan yang terkenal dengan aktiviti rooftopping dan kandungan visual beraltitud tinggi, mula mendapat perhatian menerusi sesi rakaman berani mereka di atas bangunan pencakar langit, mercu tanda bandar dan lokasi bandar ekstrem di seluruh dunia. Kandungan mereka menggabungkan elemen pengembaraan, visual yang memukau dan kisah hubungan mereka dalam satu paparan. Perjalanan mereka kemudiannya diketengahkan dalam dokumentari Netflix, Skywalkers: A Love Story, sekali gus memperkenalkan mereka kepada khalayak yang lebih luas.

Baru-baru ini, Angela dan Ivan menjadi tumpuan perbincangan media dan media sosial susulan insiden di Empire State Building, New York. Menurut laporan umum, pasangan itu ditahan polis selepas memanjat Empire State Building dan didakwa melakukan lamaran perkahwinan, dan kini berdepan pertuduhan berkaitan. Sejak itu, para peminat mengikuti perkembangan terkini mengenai situasi mereka, kesan undang-undang susulan kejadian tersebut serta sama ada pasangan itu akan memberikan respons secara terbuka.

Susulan kontroversi itu, Angela dan Ivan memilih untuk berdepan secara langsung dengan peminat menerusi satu siaran langsung, yang dijangka menyaksikan mereka membincangkan insiden Empire State Building, pengalaman yang mereka lalui serta persoalan yang selama ini ingin mereka jawab sendiri.

Menurut pratonton yang dikongsi menerusi akaun media sosial mereka, siaran langsung tersebut akan berlangsung di Gosh Live. Berbanding temu bual formal, siaran itu dijangka berlangsung dalam suasana sosial dan hiburan dalam talian yang lebih santai bagi membolehkan peminat menonton, berbual dan mendengar sendiri penjelasan daripada pasangan tersebut.

Semasa siaran langsung itu, Angela dan Ivan dijangka membincangkan kehidupan selepas insiden Empire State Building. Mereka juga mungkin berkongsi mengenai hubungan mereka, rancangan masa depan serta sama ada mereka akan terus menghasilkan kandungan berkaitan rooftopping.

Siaran langsung itu dijadualkan bermula pada 26 Julai 2026, jam 9.00 malam UTC dan boleh ditonton menerusi halaman rasmi Gosh Live.

Bagi peminat yang mengikuti perkembangan Angela dan Ivan, siaran langsung tersebut mungkin menjadi peluang yang jarang diperoleh untuk mendengar pasangan itu berkongsi sendiri mengenai situasi mereka selepas kontroversi berkenaan.

SOURCE Gosh Live