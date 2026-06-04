TWSC นำเสนอโซลูชันการจัดเก็บข้อมูลครบวงจร ในงาน COMPUTEX 2026 ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายในยุค "AI Together"

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TWSC

04 Jun, 2026, 09:39 CST

ไทเป, 3 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- มหกรรมเทคโนโลยี COMPUTEX 2026 ได้เปิดฉากขึ้นที่ไทเป เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน ภายใต้แนวคิด "AI Together" ในโอกาสนี้ บริษัท TWSC ได้นำเสนอโซลูชันการจัดเก็บข้อมูล AI ครบวงจร เพื่อแสดงศักยภาพด้านการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมตั้งแต่ดาต้าเซ็นเตอร์ อุปกรณ์อัจฉริยะ ไปจนถึงการใช้งาน IoT หลากหลายรูปแบบ

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TWSC Presents Full-Stack Storage Solutions at COMPUTEX 2026 for Diverse Application Needs of the “AI Together” Era (PRNewsfoto/TWSC)
TWSC Presents Full-Stack Storage Solutions at COMPUTEX 2026 for Diverse Application Needs of the “AI Together” Era (PRNewsfoto/TWSC)

สำหรับดาต้าเซ็นเตอร์และองค์กร TWSC ขับเคลื่อนเทคโนโลยีด้วย H3361 คอนโทรลเลอร์ Enterprise SSD แบบ Dual-Mode ที่บริษัทพัฒนาขึ้นเอง พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์จัดเก็บข้อมูลระดับองค์กรแบบครบวงจร ได้แก่ TE5133 PCIe SSD, TS3160 SATA SSD และโมดูลหน่วยความจำ DDR5 RDIMM เพื่อตอบโจทย์การประมวลผล AI ที่ต้องการการเข้าถึงข้อมูลพร้อมกันจำนวนมากและประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลที่มีค่าความหน่วงต่ำ

สำหรับอุปกรณ์อัจฉริยะและคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล TWSC นำเสนอ PCIe 5.0 SSD ทั้งรุ่น DRAM-cached สำหรับอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง และรุ่น DRAM-less สำหรับอุปกรณ์ที่เน้นประหยัดพลังงาน ขณะที่โมดูลหน่วยความจำ DDR5 U/SO-DIMM ซึ่งมาพร้อม PMIC และ On-die ECC ยังรองรับตัวเลือก CKD เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบมัลติทาสก์และเสริมเสถียรภาพในการใช้งาน

สำหรับอุปกรณ์แบบฝังตัวและแบบเอดจ์ TWSC ได้นำเสนอหน่วยความจำ UFS แบบ QLC NAND รุ่นแรกของบริษัทที่เข้าสู่การผลิตเชิงพาณิชย์แล้ว โดยมีความจุตั้งแต่ 128GB ถึง 1TB มอบโซลูชันการจัดเก็บข้อมูลที่คุ้มค่าและเชื่อถือได้สำหรับอุปกรณ์ปลายทางที่ขับเคลื่อนด้วย AI

สำหรับการทำงานเคลื่อนที่ การสำรองข้อมูลวิดีโอ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค TWSC ยังมีโซลูชันที่ปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่น ได้แก่ PSSD, mUDP, UDP และ PCBA

TWSC มีฐานการผลิตอัจฉริยะในเขตฝูเถียนและเขตกว่างหมิงที่ดำเนินงานอย่างสอดประสานกัน ส่งผลให้สามารถผสานศักยภาพด้านการผลิตและการจัดส่งปริมาณมากเข้ากับกระบวนการตรวจสอบและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ขั้นสูง เพื่อขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ AI ในเชิงพาณิชย์อย่างแพร่หลายในหลากหลายอุตสาหกรรม ผ่านเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลที่ครอบคลุมทุกมิติ

SOURCE TWSC

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